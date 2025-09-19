Sao Việt có bố mẹ bán vé số: Người thành hoa hậu, người là 'diễn viên nghìn tỷ'

Trong showbiz Việt, không ít người xuất thân khó khăn, bố mẹ phải đi bán vé số mưu sinh. Để có được thành công như hiện tại, họ cố gắng hết mình để vươn lên nghịch cảnh, giúp cuộc đời bước sang trang mới.

Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi

Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Bên cạnh sắc vóc nổi trội, điều khiến nàng hậu nhận được quan tâm chính là gia cảnh khó khăn.

Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động ở quê. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Từ khi con gái vào đại học, mẹ cô thấy công việc không đủ để trang trải nên quyết định cùng chồng đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập.

Gia đình Yến Nhi hạnh phúc khi con gái đăng quang hoa hậu.

Ngoài ra, gia đình Yến Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai.

Bố của nàng hậu cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương. Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh, buộc phẫu thuật. Vì lo sợ tốn kém cho con, bố Yến Nhi quyết định không vào bệnh viện dù được con khuyên đi khám.

Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yến Nhi đấu tranh với gia đình rời quê lên TP.HCM học đại học.

Xuất hiện trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 , bố mẹ của người đẹp sinh năm 2004 ăn mặc giản dị, chân chất, không giấu được xúc động, tự hào khi con đăng quang hoa hậu.

Sau khi đăng quang, hoa hậu Yến Nhi bày tỏ sẽ giành phần lớn tiền thưởng dành cho bố mẹ chữa bệnh. Cô luôn biết ơn công sinh thành, sự hy sinh mà gia đình dành cho mình.

Diễn viên Tuấn Trần

Tuấn Trần sinh năm 1992, là nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Việt. Anh từng tham gia nhiều dự án ăn khách, tổng doanh thu hơn 1 nghìn tỷ đồng từ các phim như Mai, Bố già, Làm giàu với ma (phần 1 và 2), Mang mẹ đi bỏ, Đất rừng phương Nam,...

Mỗi lần xuất hiện, Tuấn Trần đều gây ấn tượng mạnh bởi sự chỉn chu, chuyên nghiệp cùng sự tiến bộ trong diễn xuất.

Tuấn Trần từng cùng mẹ đi bán vé số.

Ít ai biết để có thành công như ngày hôm nay, Tuấn Trần cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn. Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, nam diễn viên từng đi bán vé số cùng mẹ từ khi 3 tuổi. Gia đình anh làm nghề lao động chân tay ở TP.HCM. Cả nhà sống trong 1 căn nhà nhỏ, lúc ngủ muốn duỗi người cũng khó.

Anh từng tâm sự: "Điều làm tôi thương mẹ nhất là dù vất vả thế nào, mẹ cũng dành một khoản tiền và thời gian chăm lo cho gia đình. Mẹ không bao giờ muốn để anh em tôi thấy nhà mình khó khăn".

Thời sinh viên, Tuấn Trần cũng làm nhiều nghề lắm vì muốn kiếm tiền để trang trải học phí. Trải qua gian khó, nam diễn viên đã vươn lên để có được thành công như hiện tại.

Hoa hậu Ngọc Duyên

Nguyễn Thị Ngọc Duyên sinh năm 1993, từng vào top 5 cuộc thi Phụ nữ thời đại 2012, giải ấn tượng Miss Teen 2012 , giải đồng Siêu mẫu 2015 và dừng chân ở vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Năm 2016, Ngọc Duyên vượt qua đại diện nhan sắc của 41 quốc gia để đăng quang Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu - Miss Global Beauty Queen 2016 tại Hàn Quốc.

Hoa hậu Ngọc Duyên xuất thân trong gia đình khó khăn.

Sau khi đăng quang, Ngọc Quyên cũng không ngại chia sẻ về gia cảnh. Trong giai đoạn khó khăn, bố cô phải đi bán vé số để nuôi 4 chị em ăn học. Bốn chị em phải dùng sách vở, quần áo, giày dép cũ. Thậm chí, bữa ăn hàng ngày của gia đình cũng rất đơn giản với hai món canh và cá kho. Mỗi sáng đi học, chị em cô chỉ ăn cơm trắng với hành phi và nước mắm.

Song dù gia cảnh nghèo khó, bố đi bán vé số mưu sinh nhưng nàng hậu tâm sự cô chưa từng xấu hổ về điều đó. "Nếu tủi hổ về quá khứ, gia cảnh của mình, tôi là người con bất hiếu", cô bày tỏ.

Ca sĩ Tuyết Nhung

Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, nổi tiếng khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 . Ngoài ra, Tuyết Nhung cũng là một trong những người con nuôi của Phi Nhung, được cố nghệ sĩ dìu dắt đi diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Trước khi nổi tiếng, Tuyết Nhung cũng có cuộc sống đầy khó khăn. Bố của nữ ca sĩ làm nghề hát đám ma, đám cưới. Sau khi ông qua đời, mẹ con Tuyết Nhung mưu sinh bằng việc đi bán vé số dạo. Hoàn cảnh khó khăn cũng làm giọng ca sinh năm 2001 mất đi cơ hội học hành “đến nơi đến chốn”. Dẫu vậy, cô gái trẻ vẫn không ngừng nỗ lực, vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn.

Tuyết Nhung là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Khi được Phi Nhung nhận nuôi, cuộc đời Tuyết Nhung như bước sang trang mới. Từ khi mẹ nuôi qua đời, Tuyết Nhung chăm lo chu toàn cho hậu sự, thờ cúng mẹ nuôi. Nữ ca sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật.