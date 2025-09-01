Trong showbiz Việt, không chỉ các ngôi sao đình đám mới khiến khán giả xôn xao, mà ngay cả anh chị em ruột của họ cũng nhiều lần trở thành tâm điểm mạng xã hội. Dàn em trai cực phẩm của các nghệ sĩ dưới đây là minh chứng rõ rệt: người gia nhập showbiz, người vẫn là gương mặt đời thường nhưng mỗi lần lộ diện đều hot hòn họt.

MONO - em trai Sơn Tùng M-TP

Nếu phải gọi tên một "em trai cực phẩm" nổi tiếng showbiz Việt thì MONO chắc chắn là cái tên đầu tiên. Tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, MONO là em ruột của Sơn Tùng M-TP. Sau thời gian dài gây tò mò với loạt hình ảnh điển trai, Việt Hoàng chính thức ra mắt Vpop vào năm 2022 với nghệ danh MONO, lập tức tạo ra "cơn địa chấn". Chỉ sau một đêm debut, MV "Quên anh đi" của MONO đã leo thẳng top trending YouTube Việt Nam, còn ca khúc "Waiting For You" trở thành hit quốc dân, phủ sóng từ TikTok đến các bảng xếp hạng nhạc số.

Visual của MONO được khen ngợi "sáng trưng như idol Kpop", phong cách biểu diễn cuồng nhiệt cùng cá tính nổi loạn khiến em trai Sơn Tùng không lẫn với bất kỳ ai. Dù mang danh em trai Sơn Tùng nhưng MONO nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của anh trai để xây dựng bản sắc riêng: một ca sĩ trẻ đầy năng lượng, dám thử nghiệm và liên tục tạo xu hướng. Mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu concert, street style cho đến ảnh đời thường, MONO đều khiến dân mạng "bùng nổ" bàn tán. Không chỉ là em trai của ngôi sao hạng A, hiện tại MONO đã tự đứng trong hàng ngũ những nghệ sĩ trẻ hot nhất nhì showbiz Việt.

MONO lúc chưa debut đã hot vì độ điển trai và cuốn hút

Visual của em trai Sơn Tùng ngày càng thăng hạng

MONO là nghệ sĩ gen Z hot hòn họt trong showbiz hiện tại

Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD

Đứng sau MONO, cái tên Ryn Lee (tên thật Lê Quang Huy, sinh năm 2003) cũng đang trở thành hiện tượng mới của làng giải trí. Là em trai của Quang Hùng MasterD - ca sĩ đình đám với bản hit Dễ Đến Dễ Đi - Ryn Lee gây chú ý nhờ ngoại hình bảnh bao và thần thái lôi cuốn. Ryn Lee chính thức được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi 2025, nơi hội tụ dàn gương mặt nổi bật trong giới trẻ.

Ngay từ khi được công bố, Ryn Lee đã khiến khán giả "đổ rầm rầm" bởi visual sáng trưng, đôi mắt sáng và nụ cười cuốn hút. Quang Huy cũng có năng khiếu âm nhạc, chơi thành thạo guitar và piano, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Huế. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "em trai của Quang Hùng MasterD", Ryn Lê được kỳ vọng sẽ sớm trở thành nghệ sĩ độc lập, có chỗ đứng riêng trong showbiz.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay qua loạt ảnh đời thường, Ryn Lee đều khiến fan "bão like" nhờ vẻ đẹp vừa thư sinh, vừa cá tính. Dân mạng còn nhận xét anh sở hữu visual hợp gu fan quốc tế, hứa hẹn nối tiếp người anh trai để tỏa sáng trong môi trường âm nhạc rộng lớn hơn.

Quang Huy gây sốt với visual điển trai, chiếm spotlight từ khi xuất hiện ở fan meeting của anh trai

Quang Huy debut qua chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 với nghệ danh Ryn Lee

Ryn Lee được kỳ vọng sẽ có chỗ đứng giống anh trai

Trần Gia Long – em trai Hoa hậu Tiểu Vy

Bên cạnh các mỹ nam đã gia nhập showbiz, mạng xã hội cũng nhiều lần "đảo điên" trước những hình ảnh đời thường của Trần Gia Long - em trai Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy. Sinh năm 2009, Gia Long hiện mới 16 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao trên 1m8, gương mặt điển trai với đường nét hài hòa, phong thái chững chạc hơn tuổi.

Mỗi lần xuất hiện bên chị gái, Gia Long đều gây chú ý bởi vẻ ngoài chuẩn "soái ca" học đường. Hình ảnh cậu thiếu niên mặc đồng phục, cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa từng viral trên nhiều diễn đàn. Không ít netizen còn khẳng định nếu tham gia showbiz, Gia Long hoàn toàn có thể trở thành một hotboy đình đám hoặc thậm chí là ứng viên sáng giá tại các cuộc thi nhan sắc nam trong tương lai.

Em trai của Hoa hậu Tiểu Vy gây sốt bởi chiều cao 1m8

Mỗi lần xuất hiện, Gia Long đều khiến cư dân mạng chú ý bàn tán

Nhiều người còn kỳ vọng em trai Tiểu Vy tham gia showbiz thì sẽ hot không kém chị gái

Nguyễn Trần Việt Anh - em trai Á hậu Huyền My

Nếu nói về dàn em trai cực phẩm, chắc chắn không thể thiếu Nguyễn Trần Việt Anh, sinh năm 2003 - em trai ruột của Á hậu Huyền My. Việt Anh từng nhiều lần gây bão mạng xã hội nhờ ngoại hình cao ráo, gương mặt góc cạnh, được ví như "nam thần Hàn Quốc". Khi mới vào cấp 3, Việt Anh đã cao 1m74.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú là dù sở hữu visual sáng sân khấu, Việt Anh lại khá kín tiếng, tập trung cho việc học tại một trường quốc tế. Em trai Huyền My từng bày tỏ mong muốn theo đuổi các ngành nghề chuyên môn như kiến trúc hoặc khảo cổ, chứ không bước vào showbiz như chị gái. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện trong ảnh gia đình cùng Huyền My, Việt Anh đều lập tức lọt top tìm kiếm, trở thành chủ đề được dân tình bàn tán.

Việt Anh sở hữu vóc dáng cao ráo cùng thần thái lạnh lùng