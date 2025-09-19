Đàn ông xa vợ "giữ mình" thế nào? - 4 ông chồng này sẽ cho bạn biết sự thật!

Hôn nhân vốn là hành trình dài đầy thử thách và một trong những thử thách khắc nghiệt nhất chính là khoảng cách địa lý. Khi vợ chồng buộc phải xa nhau vì mưu sinh, câu hỏi khó tránh khỏi là: Làm thế nào để giữ trọn vẹn sự chung thủy?

Người ta thường nói: "Ở gần thì tình cảm được nuôi dưỡng, ở xa thì lòng người dễ đổi thay". Nhưng thực tế không hẳn lúc nào cũng bi kịch. Bốn người đàn ông dưới đây – mỗi người một hoàn cảnh đã chia sẻ câu chuyện thật của mình. Có người giữ được bản lĩnh, có người sa ngã, có người phải trả giá bằng cả cuộc hôn nhân. Những lời kể này không chỉ cho thấy bản chất con người khi đối diện cám dỗ, mà còn giúp chúng ta hiểu rằng: trách nhiệm, sự tôn trọng và niềm tin mới là thứ quyết định sự bền vững của một mái ấm.

Ảnh minh họa

Giữ lửa tình yêu bằng niềm tin và mục tiêu chung

Kết hôn mới hai năm, anh M. (28 tuổi) buộc phải đi làm công trình xa nhà để tích lũy cho tương lai. Anh kể: "Chúng tôi gọi facetime mỗi ngày và cam kết gặp nhau ít nhất 10 lần mỗi năm. Tôi muốn tiết kiệm được một khoản để về quê mở cửa hàng nhỏ. Hiện tại tôi vẫn làm chủ được bản thân, nhưng thú thật, tương lai thì khó nói trước".

Minh là hình ảnh của những người chồng trẻ, tin vào tình yêu và cố gắng tìm điểm tựa từ những cuộc gọi video. Nhưng nỗi lo của anh không vô lý: Khoảng cách lâu dài có thể mài mòn sự kết nối. Anh M. thú nhận nhiều lúc phải đăng ký tăng ca dù không cần thiết để khỏa lấp nỗi nhớ vợ con gia đình.

Khi "nhu cầu" trở thành cái bẫy

T.A (30 tuổi) lập gia đình nhờ mai mối, anh đã có hai con. Anh gửi về 80% thu nhập, tưởng rằng chu toàn trách nhiệm. Nhưng vài năm sống ở nước ngoài, sự cô đơn khiến anh "sa chân": "Tôi luôn tự nhủ chỉ là giải quyết nhu cầu cá nhân, không để ảnh hưởng tới gia đình. Nhưng mỗi lần xong lại thấy có lỗi".

Cuối cùng điều gì cần đến cũng đến. Anh về nước muốn toàn tâm toàn ý với vợ nhưng lỗi lầm của anh đã bị cô ấy biết. Anh xin lỗi vợ, không quay lại nước ngoài nữa và tìm kiếm 1 công việc khác dù thu nhập thấp hơn nhưng cứu vãn được gia đình.

Câu chuyện của T.A cho thấy mặt tối của sự xa cách: Trách nhiệm kinh tế không đủ để bù đắp thiếu thốn tinh thần. Nhà văn Mỹ Mark Twain từng nói: "Cơ hội để làm điều đúng đắn bao giờ cũng có, nhưng con người thường chọn cái dễ chịu ngay trước mắt". Nhiều người đã chọn con đường dễ chịu ấy nhưng nó đi kèm với cảm giác tội lỗi, sự giằng xé âm ỉ không dứt, thậm chí cái kết có thể là mất tất cả.

Khi cám dỗ cuốn đi tất cả

L. (40 tuổi) là minh chứng cay đắng cho việc xa vợ có thể hủy hoại hôn nhân: "Tôi lao vào mối quan hệ với một đồng nghiệp, quên cả vợ. Đến khi vợ biết, cô ấy dứt khoát ly hôn. Người tình cũng bỏ đi, bởi với cô ta, tôi chỉ là một cái ví biết đi".

Ảnh minh họa

Câu chuyện của anh phản chiếu thực tế: Không phải ai cũng bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Khổng Tử từng nói: "Quân tử giữ mình khi ở một mình". Nhưng giữ mình trong cô đơn, giữa muôn vạn cám dỗ, mới chính là thử thách lớn nhất mà không phải người đàn ông nào cũng vượt qua.

Hôn nhân thứ hai – cái giá của sự trưởng thành

Anh C. (45 tuổi) từng là kiểu đàn ông "ăn trong bát, nhìn trong nồi". Hôn nhân đầu tan vỡ vì sự phản bội của chính anh. Nhưng ở cuộc hôn nhân thứ hai, anh đã thay đổi: "Giờ mỗi lần đi công tác, tôi chọn tập thể dục để giải tỏa. Vợ hiện tại chấp nhận tôi với cả quá khứ, điều đó khiến tôi trân trọng gấp bội".

Ở tuổi 45, C. mới hiểu: Hạnh phúc không nằm ở những cuộc phiêu lưu nhất thời, mà ở sự bình yên bên người đồng hành. Như câu nói của nhà văn Haruki Murakami: "Khi bão tố đi qua, bạn sẽ không nhớ mình đã vượt qua thế nào. Nhưng bạn sẽ biết rõ ai đã cùng mình đi hết cơn bão".

Khoảng cách có thể giết chết tình yêu nhưng cũng có thể làm nó trưởng thành

Từ những tâm sự trên, dễ thấy không có công thức chung nào cho đàn ông xa vợ. Người giữ được bản lĩnh, người gục ngã trước cám dỗ, người phải trả giá để trưởng thành. Nhưng tất cả đều chứng minh một điều: Hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm và lựa chọn mỗi ngày.

Có thể kiếm tiền giúp cuộc sống tốt hơn nhưng nếu để khoảng cách giết chết tình cảm, thì cuối cùng tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa. Tình yêu không đòi hỏi chiếm hữu, mà chỉ cần được vun đắp. Và sự vun đắp ấy – tốt nhất vẫn cần có mặt của cả hai người, cùng một nơi, cùng một mái nhà, cùng xây đắp tổ ấm, quan tâm yêu thương nhau và nhìn con cái lớn lên mỗi ngày.