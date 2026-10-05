Dàn nghệ sĩ đình đám thăng hoa trên sân khấu WeFamily Awards 2026: Bản hòa ca đong đầy yêu thương và gắn kết gia đình

Tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) diễn ra ở Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), bên cạnh những khoảnh khắc vinh danh trang trọng, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn cảm xúc.

Bằng những câu chuyện tự sự mộc mạc và giọng hát nội lực, các nghệ sĩ đã dẫn dắt hàng nghìn khán giả đi qua từng cung bậc thiêng liêng của tình mẫu tử, tình phụ tử và nghĩa tình bạn đời.

Những bản tình ca về mái ấm gia đình và cái kết thăng hoa tại Cung Quần Ngựa

Mở đầu chuỗi cảm xúc sâu lắng, ca sĩ Ngọc Khuê xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài thướt tha, cất lên những giai điệu da diết của ca khúc "Lời mẹ ru". Kết hợp cùng dải lụa dài trải rộng khắp sàn diễn, giọng hát giàu nội lực của nữ ca sĩ đã đưa người nghe trở về miền ký ức ấu thơ ngọt ngào. Ngay sau đó, Ngọc Khuê cùng các cặp đôi vũ công tiếp tục mang đến ca khúc "Bạn đời", như một lời tri ân gửi tới người bạn đồng hành luôn kề vai sát cánh, cùng san sẻ áp lực và vun đắp tổ ấm.

Không gian lễ vinh danh tiếp tục ghi dấu ấn với món quà âm nhạc ấm áp từ ca sĩ Đăng Khôi qua ca khúc "Khi con gọi là ba". Lời ca mộc mạc cất lên như lời tự tình chân thành của một người cha dành trọn tình yêu thương và sự che chở cho các con, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đông đảo các bậc phụ huynh có mặt tại khán phòng.

Đăng Khôi cũng chính là Đại sứ hạnh phúc của Lễ vinh danh Wefamily Awards 2026.

Nối tiếp mạch cảm xúc, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh mang đến chuỗi ca khúc gắn liền với tên tuổi gồm "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em", "Xuân thì", "Lời từ trái tim anh" và "Nơi con tìm về". Bằng phong cách biểu diễn tự sự, mộc mạc nhưng thấm thía, nam nhạc sĩ đã tái hiện trọn vẹn hành trình từ những rung động thuở ban đầu, sự gắn bó qua năm tháng cho đến bến đỗ bình yên nhất chính là gia đình.

Bầu không khí tại Cung Thể thao Quần Ngựa thực sự bùng nổ ở phần kết với set diễn của ca sĩ Hòa Minzy qua hai bản hit "Bật tình yêu lên" và "Bắc Bling". Nguồn năng lượng tươi vui, giọng hát live nội lực cùng sự tương tác duyên dáng của nữ ca sĩ đã khuấy động toàn bộ khán trường, mang lại cái kết thăng hoa và trọn vẹn niềm vui cho mùa vinh danh đầu tiên của WeFamily Awards.

Sự thăng hoa của dàn nghệ sĩ không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, mà còn để lại những rung cảm sâu lắng về tình thân trong lòng mỗi khán giả.

Đó là lời tạm biệt ngọt ngào, khép lại trọn vẹn một mùa vinh danh rực rỡ và mở ra niềm hy vọng vào hành trình lan tỏa yêu thương bền bỉ của WeFamily Awards trong những năm tiếp theo.