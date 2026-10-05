Hotmom Kiều Lan Anh bất ngờ vì không khí xúc động tại WeFamily Awards 2026, MC Hải Huế: "Mỗi người mẹ đều mang hình bóng của một người hùng"

Chiều ngày 04/10/2026, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) đã diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Đây không chỉ là sự kiện vinh danh quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết của đông đảo nghệ sĩ, hot mom, hot dad và các KOLs nổi tiếng trong cộng đồng mẹ bé. Giữa không khí trang trọng và ấm áp, những khoảnh khắc đời thường bên gia đình cùng những chia sẻ chân thành từ các khách mời đã mang lại nhiều dư âm đặc biệt.

Phía sau hào quang là trọn vẹn yêu thương và những giọt nước mắt đồng cảm

Gây chú ý trên thảm đỏ là sự xuất hiện của gia đình ca sĩ Ngọc Khuê. Nữ ca sĩ đưa đại gia đình cùng đến chung vui, trong đó bé Dino - con trai út sinh năm 2025 nhanh chóng trở thành tâm điểm với vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Tại buổi lễ, Ngọc Khuê vinh dự được xướng tên trong Top 5 hạng mục "Phi thường mẹ ơi".

Ca sĩ Ngọc Khuê và gia đình trên thảm đỏ WeFamily Awards 2026

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh cũng đưa con trai nhỏ đến tham dự sự kiện. Cặp đôi không chỉ cùng gia đình đón nhận cúp Top 5 hạng mục "Nhà mình có nhau" mà còn chính thức được xướng tên ở danh hiệu Đại sứ Hạnh phúc của WFA 2026, lan tỏa thông điệp kiên định đồng hành qua năm tháng.

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi và khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ

Bên cạnh đó, vợ chồng hot TikToker Đạt Villa cũng có mặt từ sớm để theo dõi chương trình. Bà xã của anh - Vidhia Rahma đã xuất sắc được vinh danh trong Top 5 hạng mục "Mẹ bé triệu view", ghi nhận những năng lượng tích cực mà cô mang lại trên mạng xã hội. Sự kiện còn quy tụ sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như NSƯT Chiều Xuân, Lê Ngọc Ánh - Miss Pansilaw Charity Worldwide Asia 2026, cùng đông đảo các nhà sáng tạo nội dung trong mảng gia đình.

NSƯT Chiều Xuân rạng rỡ tại thảm đỏ chương trình

Lê Ngọc Ánh - Miss Pansilaw Charity Worldwide Asia 2026 và khoảnh khắc xinh đẹp trên thảm đỏ

Là nghệ sĩ nhỏ tuổi biểu diễn ca khúc "Bao lời con chưa nói" trên sân khấu lớn, ca sĩ nhí Camy Khánh An bày tỏ sự hào hứng: "Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được là khách mời ca sĩ nhí duy nhất của chương trình". Tiết mục trong trẻo của em đã chạm đến trái tim của hàng nghìn phụ huynh có mặt tại khán phòng.

Theo dõi trọn vẹn buổi lễ, MC Hải Huế xúc động chia sẻ về sự thấu hiểu dành cho những người mẹ: "Công việc của mình tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ, không phải bạn nhỏ nào cũng có năng khiếu đặc biệt, hoặc có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng đằng sau sự thành công, nỗ lực của các con luôn là hình bóng của người mẹ âm thầm, lặng lẽ đứng ở phía sau. Nếu không có những hình bóng đó thì các con không thể bước lên bục vinh quang. Mình thấy người mẹ nào cũng mang trong mình hình bóng của một anh hùng".

MC Hải Huế có những chia sẻ đầy xúc động

Trong khi đó, hot mom Kiều Lan Anh lại không giấu được sự bất ngờ trước không khí ấm áp, giàu cảm xúc của giải thưởng. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy đôi chút tiếc nuối khi ngày hôm nay chưa kịp đưa em bé đi cùng để cả hai mẹ con cùng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ý nghĩa này.

Hotmom Kiều Lan Anh

Sự hiện diện cùng những chia sẻ mộc mạc của các nghệ sĩ và KOL đã góp phần làm nên một mùa WeFamily Awards 2026 trọn vẹn, nơi giá trị thiêng liêng của tình thân và sự đồng hành trong gia đình được tôn vinh một cách chân thực nhất.