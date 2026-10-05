Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 khép lại với những chia sẻ đầy xúc động và nhân văn!

Khép lại những khoảnh khắc vinh danh rực rỡ trên sân khấu Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng hàng nghìn khán giả của WeFamily Awards 2026 chính là những tâm sự mộc mạc mà thấm thía. Ở đó, giá trị thiêng liêng của hai tiếng "gia đình" không được định nghĩa bằng những chuẩn mực xa vời, mà soi chiếu qua từng trải nghiệm thực tế, từng sự hy sinh và nỗ lực thấu hiểu rất đỗi đời thường.

Khi tình thân bắt đầu từ những điều vô hình và sự sẻ chia thầm lặng

Đại diện đơn vị tổ chức, bà Đỗ Thị Quyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KidsPlaza đúc kết hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ bằng chiêm nghiệm giàu tính nhân văn: "Nuôi con không chỉ là nuôi một em bé lớn lên, mà đó là cả một quá trình của tình yêu thương, sự hy sinh, sự trưởng thành, và bằng rất nhiều điều mà không thể nhìn thấy"!

Chia sẻ này nhắc nhở rằng, phía sau từng bước đi vững vàng của con trẻ là biết bao đêm dài thao thức, những âu lo không lời và sự chuyển hóa bản thân từng ngày của bậc làm cha mẹ. Đó là một hành trình kỳ diệu mà mọi nỗ lực thầm lặng vô hình đều trở thành nền tảng định hình tương lai của một con người.

Ở góc nhìn của đơn vị đồng tổ chức, ông Lương Hồng Phúc - Phó Giám đốc aFamily (Công ty Cổ phần VCCorp) gửi gắm triết lý về mối tương quan mật thiết giữa tâm lý các thành viên và sự bình an của con trẻ.

Theo ông: "Khi mỗi thành viên được thấu hiểu, được hạnh phúc, gia đình sẽ ấm êm và con trẻ lớn lên sẽ bình an". Thông điệp là lời gợi mở sâu sắc về tinh thần gia đình văn minh: muốn con có được tâm hồn an yên, tổ ấm trước hết phải là nơi cha mẹ biết lắng nghe, tôn trọng và san sẻ áp lực cùng nhau. Hạnh phúc của mỗi cá nhân dưới một mái nhà không hề tách rời, mà chính là mảnh ghép kiến tạo nên sự vững chãi của cả tổ ấm.

Góp thêm một góc nhìn dung dị mà thấm thía, ca sĩ Đăng Khôi - Đại sứ Hạnh phúc của WeFamily Awards 2026 bày tỏ: "Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn bên nhau, luôn có nhau là luôn hạnh phúc".

Lời chia sẻ giản dị đã gỡ bỏ áp lực về một hình mẫu gia đình chuẩn mực, không tì vết. Đôi khi, điều một đứa trẻ hay bất kỳ người bạn đời nào tìm kiếm không phải là sự hoàn hảo, mà đơn thuần là cảm giác luôn có một nơi để trở về, có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy nhau qua mọi thăng trầm để cùng đi qua năm tháng.

WeFamily Awards 2026 mùa đầu tiên đã chính thức khép lại, nhưng những dư âm và giá trị nhân văn mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Không chỉ dừng lại ở một buổi lễ vinh danh, sự kiện đã trở thành cầu nối gắn kết, tiếp thêm niềm tin và động lực cho hàng triệu gia đình trẻ trên hành trình cùng nhau khôn lớn, cùng nhau kiến tạo một tổ ấm bình an và tràn ngập tình yêu thương.