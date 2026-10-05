Ca sĩ Việt vừa thắng công diễn ở Trung Quốc đã khuấy đảo WeFamily Awards 2026, nói 1 câu về vợ khiến hội chị em "tan chảy"

Tối 4/10, trong tập phát sóng mới nhất của Silk Way Star, Đăng Khôi tiếp tục mang đến một màn trình diễn bùng nổ khi đại diện Việt Nam tranh tài trên sân khấu quốc tế, trực tiếp đối đầu với các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Tại Công diễn 4, nam ca sĩ lựa chọn ca khúc Pơ Soảng (倍儿爽) và biến hóa tiết mục theo hướng hiện đại, giàu năng lượng.

Đăng Khôi trình diễn tại Silk Way Star

Đăng Khôi xuất hiện trong bộ suit mang tinh thần giao thoa giữa phong cách vintage thập niên 60 và Circus Fantasy. Những chi tiết thêu hoa, ngôi sao, hành tinh cùng hiệu ứng lấp lánh giúp tạo nên hình ảnh nổi bật trên sân khấu. Phần hòa âm phối khí cũng được Đăng Khôi cùng ê-kíp làm mới theo hướng hiện đại. Nam ca sĩ tự viết phần lời Việt chỉ trong 2 ngày và phải trình diễn song ngữ Việt - Trung.

Dù nhảy không phải thế mạnh, nam ca sĩ vẫn lựa chọn đưa nhiều động tác vào phần trình diễn, kết hợp với tiết tấu sôi động và nguồn năng lượng xuyên suốt sân khấu

Phần vũ đạo tiếp tục là một thử thách khi Đăng Khôi chỉ có chưa đầy 24 giờ để tập luyện cùng biên đạo và hoàn thiện toàn bộ tiết mục. Dù nhảy không phải thế mạnh, nam ca sĩ vẫn lựa chọn đưa nhiều động tác vào phần trình diễn, kết hợp với tiết tấu sôi động và nguồn năng lượng xuyên suốt sân khấu.

Màn trình diễn giúp Đăng Khôi thuyết phục ban giám khảo quốc tế và nhận được 4 nút vàng Ngôi Sao Tỏa Sáng từ các giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi. Anh trở thành thí sinh đầu tiên trong chương trình nhận được 4 nút vàng, đồng thời giành chiến thắng tại Công diễn 4.

Đăng Khôi thuyết phục ban giám khảo quốc tế và nhận được 4 nút vàng và giành ngôi vô địch công diễn 4

Đăng Khôi cũng đạt 143 điểm từ ban giám khảo quốc tế và tổng cộng 154,85 điểm khi kết hợp điểm của ban giám khảo cùng khán giả quốc tế, đều là những mức điểm cao nhất của chương trình tính đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau chiến thắng, lá cờ Việt Nam được tung bay trên sân khấu Silk Way Star và xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc, Kazakhstan. Với Đăng Khôi, đây là khoảnh khắc anh đặc biệt mong chờ trong hành trình tham gia chương trình, khi nam ca sĩ có cơ hội đưa hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên sân khấu âm nhạc quốc tế.

Đăng Khôi biểu diễn tại WeFamily Awards 2026

Không lâu sau màn đăng quang, Đăng Khôi tiếp tục xuất hiện tại WeFamily Awards 2026 diễn ra vào ngày 04/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa cùng bà xã Thủy Anh. Trên sân khấu sự kiện, nam ca sĩ mang đến ca khúc Khi Con Gọi Là Ba với phần trình diễn giàu cảm xúc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, dành tặng các con và gửi gắm tình yêu của một người cha.

Đăng Khôi mang đến ca khúc Khi Con Gọi Là Ba với phần trình diễn giàu cảm xúc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng,

Đăng Khôi sau đó khiến khán phòng xúc động khi chia sẻ: "Trong mắt tôi, vợ đẹp nhất là lúc mang bầu". Nam ca sĩ nhắc đến những thay đổi về làn da, nội tiết tố, vóc dáng và những lần dị ứng mà Thủy Anh trải qua trong thai kỳ, qua đó bày tỏ sự thấu hiểu đối với những vất vả của vợ trong quá trình mang thai.

Sau đó, Đăng Khôi khiến khán phòng xúc động khi chia sẻ về gia đình

Với Đăng Khôi, dù hoạt động nghệ thuật, gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết anh luôn mong muốn dành thời gian cho gia đình và cho rằng một tổ ấm không cần phải hoàn hảo, chỉ cần các thành viên luôn ở bên nhau và có nhau.

Cùng ông xã xuất hiện tại sự kiện, Thủy Anh chia sẻ về hành trình 20 năm bên nhau. Cả hai đã trải qua nhiều niềm vui, hạnh phúc cũng như những giai đoạn khó khăn, nhưng sau tất cả vẫn lựa chọn nắm tay nhau bước tiếp, cùng bố mẹ và các con vun đắp tổ ấm.

Đăng Khôi cùng gia đình tại WeFamily Awards 2026

Từ sân khấu quốc tế của Silk Way Star với chiến thắng và khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay, đến sân khấu WeFamily Awards 2026 bên gia đình, Đăng Khôi liên tiếp xuất hiện trong những khoảnh khắc đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 10.