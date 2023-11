Westlife cất tiếng hát mở màn The Wild Dreams Tour, siêu hit Uptown Girl vang lên!

Ngay lúc này, The Wild Dreams Tour của Westlife đã chính thức mở màn tại SVĐ Thống Nhất. Hàng nghìn khán giả trong lightstick màu xanh lá cây tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng.

photo_2023-11-21-202813-2034.jpeg

Sân khấu hoành tráng, ấn tượng

Sau đoạn clip giới thiệu đầy nghệ thuật, 4 chàng trai đã chính thức xuất hiện trên sân khấu Việt Nam sau 12 năm. Cả 4 khoác lên mình bộ vest lịch lãm và giọng hát chưa bao giờ bị thời gian bào mòn. Starlight là ca khúc mở màn với giai điệu đầy sôi động, pháo hoa và hoa giấy ngập trời trong đoạn cao trào khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Nguồn năng lượng bùng chát cùng vẻ điển trai của cả 4 thực sự khiến khán giả sống lại thanh xuân

Sau Starlight, bản "siêu hit" Uptown Girl và When You're Looking Like That được vang lên. Khán giả được dịp hò hét khản cổ khi giai điệu quá quen thuộc này được cất lên. Cả 4 chàng trai gửi lời chào đến khán giả TP.HCM! Nguồn năng lượng bùng chát cùng vẻ điển trai của cả 4 thực sự khiến khán giả sống lại thanh xuân.

Westlife mở màn với Starlight

Đêm nhạc vẫn đang được tiếp tục với những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Westlife!