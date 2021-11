Dàn diễn viên One The Woman làm điều cực thú vị chúc mừng kỷ lục rating tập cuối

Bộ phim One The Woman đã khép lại thành công với loạt thành tích ấn tượng về rating.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của One the Woman đạt rating trung bình trên toàn quốc là 17,8% và mức cao nhất lên đến 22,7%, đánh dấu một kỷ lục mới cho bộ phim. One The Woman cũng trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong tuần với khán giả chính ở độ tuổi từ 20 đến 49. Để chúc mừng cho kỷ lục này, dàn diễn viên chính đã cosplay siêu anh hùng và giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ. Trước đó, đoàn phim từng hứa sẽ hóa trang thành các nhân vật siêu anh hùng nếu rating phim đạt 17%.

Dàn diễn viên của One The Woman cosplay siêu anh hùng.

Honey Lee - người đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim đã gửi lời cảm ơn đến khán giả: "Tôi luôn cảm thấy thất vọng khi kết thúc một dự án. Tôi không muốn nói lời tạm biệt với dàn diễn viên và ê-kíp mà mình đã cùng làm việc. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến những khán giả yêu mến One The Woman. Nhờ người xem mà tất cả nỗ lực của chúng tôi đã không lãng phí và có thể tỏa sáng. Cảm ơn mọi người thật nhiều".

Hình ảnh ngày đóng máy của bộ phim One The Woman.

Diễn viên Lee Sang Yoon cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi bộ phim One The Woman kết thúc. Anh cho biết mình và dàn diễn viên đã trở thành bạn thân trong quá trình quay phim. “Tôi rất vui khi có thể quay phim với những người tuyệt vời như dàn diễn viên và đoàn làm phim. Tôi cảm thấy biết ơn bởi kết quả bộ phim đã đạt được. Việc quay phim rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng năng lượng này sẽ được truyền đến người xem".