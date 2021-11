Nữ thanh tra tài ba tập cuối: Honey Lee rời Hàn Quốc để tìm tình yêu, tay trong tay cùng trai trẻ

Trong tập cuối của One The Woman, Jo Yeon Joo (Honey Lee) và Seung Wook lựa chọn đến buổi họp báo để công khai tội ác do Sung Hye gây ra.

Thế nhưng, kế hoạch lại thất bại vì sự phản bội của trưởng phòng pháp lý. Sau khi đứng về phía Sung Hye, trưởng phòng pháp lý đã giả vờ hẹn gặp Jo Yeon Joo. Ông bỏ thuốc mê vào nước uống khiến cô hôn mê bất tỉnh. Jo Yeon Joo bị bắt cóc đưa đến chỗ của Sung Hye. Tưởng đâu nắm được cơ hội chiến thắng nhưng Sung Hye lại không ngờ đang rơi vào cái bẫy do Jo Yeon Joo tạo ra.

Jo Yeon Joo bị Sung Hye bắt cóc.

Trước đó, Jo Yeon Joo đã lên kế hoạch để trưởng phòng pháp lý giả vờ phản bội và bắt cóc cô. Tại ngôi nhà hoang, cô đã âm thầm bố trí camera để phát sóng trực tiếp. Cô dùng chiến thuật tâm lý bắt Sung Hye tự thú nhận tất cả tội lỗi trước cộng đồng mạng. Khi phát hiện sự thật, Sung Hye vội vã bỏ trốn khỏi nhà hoang.

Jo Yeon Joo công bố tội ác của Sung Hye.

Chưa dừng ở đó, Jo Yeon Joo đã bí mật tìm đến tiểu tam của chồng Kang Mi Na. Cô gợi ý kế hoạch giúp cô ta lấy lại vị trí biên tập viên truyền hình bằng cách công khai việc tập đoàn Han Ju ép buộc nhà đài không được phát sóng tin tức.

Tiểu tam đứng ra vạch trần tội ác của tập đoàn Han Ju.

Ngoài ra, Seung Wook cùng tìm đến trợ lý của Sung Hye - người đang thay cô ta nhận tất cả tội lỗi. Seung Wook tiết lộ sự thật Sung Hye luôn cố gắng cản trở em gái anh phẫu thuật. Sau khi trợ lý phản bội, Sung Hye phải bỏ trốn khỏi Hàn Quốc. Thế nhưng, cô lại bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay.

SungHye bị bắt tại sân bay.

Trong một diễn biến khác, Kang Mi Na đã quay trở về đúng vị trí chủ tịch tập đoàn Yumi. Cô tiết lộ cho mẹ chồng về sự thật phía sau cái chết của người con trai đầu tiên. Thì ra Sung Hye đã cố tình giấu đi thuốc chữa bệnh suyễn khi anh trai phát bệnh. Tất cả hành động này chỉ vì muốn trở thành người thừa kế tập đoàn Han Ju. Sau khi biết sự thật, mẹ chồng Kang Mi Na dường như sụp đổ. Gia đình chồng của Kang Mi Na cũng mất hết tất cả.

Mẹ chồng Kang Mi Na đau khổ vì Sung Hye giết anh trai.

Sau khi trả thù thành công, Seung Wook quyết định rời khỏi Hàn Quốc. Jo Yeon Joo cũng lựa chọn ra nước ngoài để tìm lại tình yêu đời mình. Cả hai đã có một cái kết viên mãn đầy hạnh phúc.