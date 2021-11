Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của Song Hye Kyo, ngồi trên đường cũng đẹp đỉnh cao đến thế

Sáng ngày 4/11, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tiếp tục tung ra poster mới nhất của Song Hye Kyo.

Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục đơn giản kết hợp giữa áo thun trắng và quần jean. Song Hye Kyo búi tóc cao tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đang chật vật với những túi đồ và ngồi xuống trên đường. Khuôn mặt của Song Hye Kyo lộ biểu cảm buồn bã, chất đầy tâm sự.

Trở lại màn ảnh với bộ phim Now, We Are Breaking Up, nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc đỉnh cao. Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn duy trì thành công sự trẻ trung. Trong thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của Song Hye Kyo trên poster và teaser.

Được biết nữ diễn viên đảm nhận vai một nhà thiết kế thời trang thành công trong bộ phim. Chính vì vậy, tạo hình của Song Hye Kyo luôn được đầu tư một cách kỹ lưỡng. Nữ diễn viên thường xuất hiện với phong cách thời thượng, sang trọng nhưng không kém phần xinh đẹp.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12/11 sau khi bộ phim One The Woman kết thúc.