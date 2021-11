Nữ thanh tra tài ba tập cuối: Nữ phụ chạy trốn sang Việt Nam, Honey Lee đem tục ngữ Việt ra mắng người

Tập cuối của One The Woman gây chú ý với cảnh quay Honey Lee nói tục ngữ tiếng Việt cùng nữ phụ.

Cụ thể, Jo Yeon Joo (Honey Lee) đã lên kế hoạch trả thù Sung Hye. Sau khi thất bại, Sung Hye quyết định lên đường sang Việt Nam để chạy trốn cảnh sát. Tuy nhiên, Jo Yeon Joo đã đoán được dự định của Sung Hye và bắt giữ cô ta tại sân bay. Chưa dừng ở đó, Jo Yeon Joo còn mỉa mai Sung Hye bằng tiếng Việt: "Để tôi dạy cô một câu tục ngữ của Việt Nam nhé. Đi đêm có ngày gặp ma. Tiếng Hàn cũng có câu tương tự ấy. Đuôi dài có ngày tự dẫm phải".

Trước đó, bộ phim One The Woman cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm với cảnh Honey Lee bắn tiếng Việt để nói xấu gia đình nhà chồng. Theo đó, con dâu hào môn Kang Mi Na (Honey Lee) phải nai lưng ra làm việc nhà vì gia đình chồng mới đuổi hết 1 đám người giúp việc. Lúc này, Mi Na gặp Trang (Hương thủ vai), người giúp việc trong nhà. Cô gái này được may mắn được giữ lại vì giả vờ không biết tiếng Hàn.

Cảnh quay Honey Lee bắn tiếng Việt để nói xấu gia đình nhà chồng.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của One the Woman đạt rating trung bình trên toàn quốc là 17,8% và mức cao nhất lên đến 22,7%, đánh dấu một kỷ lục mới cho bộ phim. One The Woman cũng trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong tuần với khán giả chính ở đuổi tuổi từ 20 đến 49.