Thế nhưng, tuổi 40 tuyệt đối không phải là sườn dốc của cuộc đời, mà là một trạm dừng chân lý tưởng để người đàn bà dọn dẹp lại hành trang. Khi đã đi qua đủ những giông bão tuổi trẻ, nếm trải đủ hỉ nộ ái ố của hôn nhân và sự nghiệp, đây là lúc chúng ta cần học cách buông bỏ. Không ôm đồm, không luyến tiếc, dứt khoát vứt đi ba thứ này, cuộc sống từ nay về sau tự khắc nhẹ tựa lông hồng, hậu vận an yên đến lạ.

Vứt bỏ những mối quan hệ "hết hạn sử dụng" và bòn rút năng lượng

Ngày còn trẻ, chúng ta thường nhầm tưởng rằng càng có nhiều bạn bè, quen biết rộng thì cuộc sống càng phong phú. Chúng ta sợ bị cô lập, sợ người ta đánh giá mình không khéo léo, thế là cứ trầy trật cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng khi bước sang tuổi 40, quỹ thời gian và sức lực không còn dư dả để bạn phung phí cho những cuộc vui vô bổ hay những con người không trân trọng mình. Hãy mạnh dạn vứt bỏ những mối quan hệ chỉ mang lại sự mệt mỏi, những người bạn chỉ xuất hiện khi họ cần nhờ vả và lặn mất tăm khi bạn vướng bận khó khăn.

Đừng tiếc nuối những hội nhóm chuyên ngồi lê đôi mách, tọc mạch chuyện thiên hạ hay những người họ hàng xa xôi hễ mở miệng là so đo, chê bai. Ở độ tuổi này, chất lượng quan trọng hơn số lượng rất nhiều. Thà chỉ có một vài người bạn tri kỷ, rảnh rỗi thì rủ nhau đi uống tách trà, tâm sự dăm ba câu chuyện đời thường, còn hơn là vây quanh bởi cả tá người nhưng lúc ốm đau chẳng ai đoái hoài hỏi han. Việc cắt đứt những mối quan hệ độc hại không phải là ích kỷ, mà là cách người phụ nữ trưởng thành tự bảo vệ cảm xúc của chính mình, dọn dẹp lại khoảng trống trong tim để dành chỗ cho những người thực sự xứng đáng.

Vứt bỏ thói quen ôm đồm, sự cả nể và bệnh lo nghĩ hộ người khác

Bệnh chung của rất nhiều người vợ, người mẹ là cái gì cũng muốn tự tay làm vì sợ người khác làm không vừa ý. Chúng ta vừa đi làm kiếm tiền, vừa xắn tay áo nấu nướng, dọn dẹp, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, kiêm luôn cả việc đối nội đối ngoại hai bên gia đình. Cứ thế, người phụ nữ tự biến mình thành một cỗ máy không biết mệt mỏi, rồi lại tự ái, ôm cục tức vào người khi thấy chồng con thảnh thơi nhàn nhã. Bước sang tuổi 40, cơ thể bạn sẽ bắt đầu lên tiếng biểu tình bằng những cơn đau lưng mỏi gối, những đêm trằn trọc mất ngủ và nếp nhăn in hằn trên khóe mắt. Đã đến lúc bạn phải học cách "lười" đi một chút, vứt bỏ thói quen ôm đồm mọi thứ vào người.

Hãy để người đàn ông của bạn cùng san sẻ việc nhà, dạy con cái cách tự lập từ những việc nhỏ nhất. Nếu nhà cửa có bề bộn một chút, mâm cơm có đơn giản đi vài món cũng chẳng sao cả, bầu trời sẽ không vì thế mà sụp xuống đâu. Bên cạnh đó, hãy vứt luôn cả sự cả nể, thói quen luôn sợ mất lòng người đời. Ai nhờ vả việc gì quá sức, hãy dũng cảm mỉm cười và nói lời từ chối. Đừng vì nể nang một người dưng mà tước đoạt đi thời gian nghỉ ngơi quý giá của bản thân mình. Bạn không sinh ra để làm siêu nhân cứu rỗi thế giới, bạn sinh ra để được sống, được thở và tận hưởng cuộc đời của chính mình.

Vứt bỏ những món đồ không còn vừa vặn và áp lực phải hoàn hảo

Tủ quần áo của phụ nữ 40 tuổi thường có một ngăn khuất chứa những bộ váy vóc size S thời con gái, những món đồ mua về xách nguyên mác nhưng chưa từng mặc, hay những vật dụng chất đống từ năm này qua tháng nọ vì tâm lý "biết đâu nhỡ sau này cần dùng tới". Càng giữ nhiều đồ đạc thừa thãi, không gian sống càng chật chội, và tâm trí bạn cũng vô tình bị trói buộc bởi những vương vấn của quá khứ. Hãy dành ra một ngày để tổng vệ sinh cả tủ đồ lẫn tâm hồn mình. Gom hết những bộ quần áo không còn ních vừa vì thân hình đã đẫy đà hơn sau vài lần sinh nở, đem cho hoặc thanh lý.

Đừng tự dằn vặt bản thân vì vòng eo không còn thắt đáy lưng ong, vì làn da bắt đầu xuất hiện những vết sạm nám. Vứt bỏ đồ đạc cũ kỹ cũng chính là lúc bạn vứt bỏ đi áp lực phải hoàn hảo, áp lực phải níu kéo thanh xuân bằng mọi giá. Chấp nhận sự thay đổi, yêu lấy cơ thể đang dần lão hóa một cách tự nhiên của mình mới là cảnh giới cao nhất của sự quyến rũ. Thay vì mua sắm vô tội vạ để khỏa lấp nỗi buồn, hãy đầu tư vào những bộ trang phục thoải mái, chất liệu tốt, phù hợp với khí chất đằm thắm của tuổi tứ tuần. Một không gian sống gọn gàng, ít đồ đạc sẽ mang lại cho bạn tâm thế nhẹ nhõm, thanh khiết, mở đường cho những dòng năng lượng tươi mới, tích cực chảy vào nhà.

Tuổi 40, chẳng còn sớm nhưng cũng chưa bao giờ là muộn để bắt đầu sống cho riêng mình. Người đàn bà khôn ngoan không phải là người vơ vét được nhiều thứ nhất, mà là người biết vứt bỏ những thứ không còn thuộc về mình. Gạn đục khơi trong, buông bỏ sự cả nể, dọn sạch những bề bộn vật chất lẫn tinh thần và ngừng phán xét chính mình, ấy là lúc bạn chính thức bước vào những năm tháng rực rỡ nhất. Nửa đời sau, chúc cho mọi người phụ nữ đều có thể ngẩng cao đầu, bước đi thật thong dong, ung dung tự tại làm một bà hoàng trong chính cuộc đời mình.