Giữa guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền, chúng ta thường mải miết đi tìm những bí kíp đổi đời, những lá bùa cầu may ở tận đẩu tận đâu. Nhưng rồi khi bước qua những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất, nếm trải đủ những thăng trầm vất vả, người ta mới chợt nhận ra một sự thật vô cùng giản dị.

Rằng số mệnh của một người thực ra được quyết định bởi cách họ tiêu tiền, cách họ chìm vào giấc ngủ và cách họ đối diện với chính mình. Trên mạng xã hội gần đây có một đoạn văn đang khiến hàng ngàn người phải bừng tỉnh: "Tiết kiệm là đổi vận, ngủ sớm là giữ mạng, ở một mình là dưỡng tâm, đọc sách là khai trí..." . Đọc chậm lại một chút, ngẫm kỹ thêm một nhịp, bạn sẽ thấy hóa ra chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa bình yên chưa bao giờ rời khỏi tay chúng ta.

Tiết kiệm là đổi vận, ngủ sớm là giữ mạng: Điểm tựa vững vàng trước sóng gió

Người ta hay bảo nhau tiền bạc là phù du, nhưng khi cuộc đời giông bão ập đến, bạn sẽ thấy những đồng tiền tiết kiệm được chính là chiếc phao cứu sinh chân thật nhất. Tiết kiệm không phải là tằn tiện bủn xỉn, bắt bản thân phải sống kham khổ, mà đó là cách chúng ta thể hiện sự trách nhiệm với tương lai của chính mình và những người thân yêu.

Có một khoản tiền dự phòng trong tay, bạn sẽ không phải hoảng loạn khi cơ hội gõ cửa mà túi rỗng không, cũng chẳng phải cúi đầu hạ mình vay mượn khi ốm đau trái gió trở trời. Bằng cách vun vén từng chút một, chúng ta đang âm thầm thay đổi quỹ đạo số phận, tạo ra một bức tường thành vững chắc để bảo vệ sự tự tôn của bản thân.

Đi kèm với sự vững vàng về tài chính chính là nền tảng của sinh mệnh: Giấc ngủ. Cổ nhân có câu "Một ngày tốt lành bắt đầu từ buổi sớm". Thói quen đi ngủ sớm và thức dậy đón bình minh chính là liều thuốc tiên quý giá nhất mà không tiền bạc nào mua được. Khi bạn chìm vào giấc ngủ sớm, để cơ thể được thanh lọc và phục hồi, đó là lúc bạn đang tự "gia hạn" thêm tuổi thọ cho mình.

Đừng thức khuya lướt điện thoại trong vô thức để rồi mang thân xác rệu rã đón ngày mới. Khi bạn có thể tươi tỉnh thức dậy lúc người khác còn đang chìm trong mộng mị, bạn đã nắm trong tay năng lượng tuyệt vời nhất để làm chủ cuộc đời.





Ở một mình là dưỡng tâm, buông bỏ là nhẹ gánh: Dọn dẹp lại khu vườn tâm trí

Giữa một thế giới quá đỗi ồn ào và nhiều sự phán xét, đôi khi việc lui về góc nhỏ của riêng mình lại là cách chữa lành hiệu quả nhất. Tĩnh tại ở một mình không phải là cô đơn hay xa lánh xã hội, mà là khoảng thời gian vàng ngọc để tâm hồn được lắng đọng. Chẳng cần phải đeo mặt nạ cười nói gượng gạo, bạn được phép cởi bỏ mọi vai diễn để đối thoại với chính mình, nhìn nhận lại những được mất đã qua.

Chỉ khi tâm đủ tĩnh, bạn mới thấy lòng mình trở nên kiên cường và độc lập đến nhường nào. Cùng với việc dưỡng tâm, thói quen đọc sách chính là ngọn đèn soi sáng trí tuệ. Từng trang sách mở ra là một chân trời mới, giúp ta phá vỡ sự chật hẹp của định kiến, bồi đắp thêm sự sâu sắc trong tư duy để nhìn đời bao dung hơn. Hơn thế nữa, để tâm trí thực sự rộng rãi, chúng ta phải học cách "đoạn xả ly" - mạnh dạn buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình. Từ những món đồ cũ kỹ chất đống trong nhà đến những mối quan hệ độc hại đang bòn rút năng lượng, hãy dọn dẹp sạch sẽ. Ít đi sự ôm đồm, bạn sẽ bớt đi sự muộn phiền.

Không gian sống thoáng đãng thì tâm trạng tự khắc cởi mở, bạn sẽ thấy cuộc đời bỗng chốc nhẹ tênh như mây trời. Thêm vào đó, việc chăm chỉ vận động đổ mồ hôi để xả stress, hay tập ăn uống thanh đạm nhiều rau xanh để làm sạch cơ thể cũng chính là những mảnh ghép hoàn hảo để nuôi dưỡng một thân tâm an lạc từ trong ra ngoài.

Mỉm cười là chiêu tài, biết ơn là tích phúc: Luật hấp dẫn của sự hưng thịnh

Bạn có biết vì sao những người hay cười thường gặp nhiều may mắn không? Nụ cười chính là phong thủy tuyệt diệu nhất, là thứ ngôn ngữ không lời tỏa ra sự ấm áp có thể xua tan mọi băng giá. Một khuôn mặt rạng rỡ, hòa ái luôn thu hút những trường năng lượng tích cực, kéo những mối nhân duyên tốt đẹp và cả tài lộc về phía mình.

Chẳng ai muốn hợp tác hay mang cơ hội đến cho một người lúc nào cũng ủ dột, nhăn nhó. Tuy nhiên, đường đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những lúc bế tắc, và đó là lúc sự kiên trì lên ngôi. Kiên trì nhẫn nại qua những khúc cua gập ghềnh chính là cách duy nhất để phá vỡ cục diện bế tắc, mở ra một lối đi mới vươn tới thành công.

Thỉnh thoảng, hãy thưởng cho mình những chuyến đi xa để đôi mắt được thu trọn những cảnh sắc vĩ đại, để thấy thế giới này bao la nhường nào và những muộn phiền của mình thật nhỏ bé. Và cuối cùng, cội nguồn của mọi phước báu trên đời này đều bắt nguồn từ lòng biết ơn. Cảm ơn những bữa cơm ngon mẹ nấu, cảm ơn bờ vai vững chãi của người bạn đời, cảm ơn cả những nghịch cảnh đã tôi luyện nên ta ngày hôm nay. Khi sống với trái tim đong đầy sự trân trọng, phước lành sẽ tự nhiên hội tụ.

Mười một nguyên tắc nhỏ bé nhưng vô cùng thông suốt ấy: Tiết kiệm, ngủ sớm, dưỡng tâm, đọc sách, vận động, buông bỏ, mỉm cười, ăn sạch, đi xa, kiên trì và biết ơn, nếu dung hòa được vào hơi thở mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình như đang lột xác, tỏa ra một vầng hào quang của sự tự tin và rạng rỡ từ tận sâu bên trong.