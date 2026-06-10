Không biết kiếp trước cô ấy đã làm những gì để có được 1 người mẹ chồng "độc - lạ" thế này!

Nhắc đến chuyện mẹ chồng - nàng dâu, nhiều người thường nghĩ ngay đến những câu chuyện khó dung hòa, khác biệt thế hệ hay những áp lực khi sống chung nhà chồng. Thế nhưng, câu chuyện của Vy (26 tuổi, sống tại TP.HCM) lại khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu. Lấy chồng hào môn, sống trong căn biệt thự sang trọng, Vy không chỉ được chồng yêu chiều mà còn có một người mẹ chồng tâm lý, hiện đại và thương con dâu hết mực.

Mẹ chồng người Bắc yêu chiều con dâu: U70 vẫn thích đi du lịch, chụp ảnh "sống ảo", đu trend cùng con dâu Gen Z

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là mối quan hệ thân thiết giữa hai mẹ con. Không chỉ cùng nhau ăn uống, đi cà phê, đi du lịch, mẹ chồng và con dâu còn lập hẳn một kênh TikTok có tên "Bí ve & mộng chè" để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Trên kênh này, cả hai thường xuyên đu trend, mukbang trà sữa, cùng nhau lên đồ đi chơi, ghi lại những phút giây vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ sự tự nhiên, gần gũi và đáng yêu, kênh TikTok của hai mẹ con đã thu hút hơn 760 nghìn lượt yêu thích.

Điều đặc biệt là mẹ chồng của cô dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ trung, thích bắt trend và luôn đồng hành cùng con dâu trong những hoạt động của giới trẻ. Nhiều khoảnh khắc cả hai xuất hiện bên nhau khiến dân mạng còn ví von rằng trông chẳng khác gì hai chị em thân thiết.

Có lần, Vy kể mẹ ruột của cô từng gọi điện thắc mắc: "Sao không thấy con nấu ăn cho nhà chồng, mà toàn mẹ chồng con nấu vậy?".

Trước câu hỏi này, cô vui vẻ giải thích rằng: "Không phải mình không biết nấu hay không muốn làm, mà mẹ chồng chỉ cho phụ giúp sơ sơ, còn việc gì mẹ cũng dành làm hết. Ngay cả vào 'Ngày của mẹ', khi mình còn chưa kịp chuẩn bị quà thì mẹ chồng đã vào bếp nấu món con dâu thích. Đến chiều, mình rủ mẹ đi cà phê với ý định mua quà tặng mẹ, nhưng mẹ chồng lại sợ con dâu tốn tiền, mua gì cũng bảo: "Mẹ có rồi, không cần mua nữa".

Cô cũng từng chia sẻ mẹ chồng mình là người gốc Hà Nội, nấu ăn cực kỳ ngon. Thỉnh thoảng, mẹ xem trên mạng thấy món nào mới lại vào bếp làm cho cả nhà cùng thưởng thức. Trước định kiến rằng làm dâu mẹ chồng người Bắc thường khắt khe, kỹ tính, cô nàng cho biết mình rất may mắn vì mẹ chồng lại vô cùng dễ chịu, dễ thương và tâm lý.

Lấy chồng xa nhà 200km, được mẹ chồng cưng như con gái, còn cho tiền đi shopping "tẹt ga"

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, mẹ chồng cô còn rất thích con dâu làm đẹp. Dù thường sợ con dâu tốn tiền khi mua quà cho mình, bà lại không ngần ngại cho tiền con dâu đi shopping váy áo, túi xách, giày dép.

Thậm chí, chính mẹ là người rủ con dâu đi mua sắm, đi cà phê, đi du lịch, tận hưởng những ngày thảnh thơi bên nhau. Với bà, con gái phải biết chăm sóc bản thân, biết làm đẹp, còn chuyện bếp núc chỉ cần biết sơ sơ cũng được.

Cô từng tâm sự rằng làm dâu nhưng vẫn được "sống chill" mỗi ngày. Mẹ chồng luôn tạo cho cô một khoảng trời riêng để làm điều mình thích, không áp đặt hay bắt con dâu phải sống theo khuôn mẫu. "Người ta lấy chồng lo làm dâu, còn mình lấy chồng xong được mẹ chồng nuôi luôn. Mẹ không cho đi làm, bảo ở nhà mẹ nấu cho ăn, ở nhà chơi với mẹ" - Vy tâm sự.

Thân thiết với mẹ chồng: Vừa khó, vừa dễ

Theo Vy, thân thiết với mẹ chồng là chuyện vừa khó vừa dễ. Khó nếu cả hai giữ khoảng cách, ngại chia sẻ hoặc luôn nhìn nhau bằng định kiến. Nhưng sẽ dễ hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu mẹ chồng tạo cảm giác gần gũi như bạn bè, còn con dâu cũng biết quan tâm và để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Với cô, sự thân thiết ấy không tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ những cuộc trò chuyện, những lần cùng đi chơi, cùng ăn uống và chia sẻ những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.

"Nhiều người nói mẹ chồng nàng dâu khó ở chung lắm, nhưng nhà mình thì ngược lại. Hai mẹ con mình đi mua sắm, đi du lịch, đi cà phê cùng nhau. Chỉ cần để ý một chút, quan tâm đến mẹ là được mẹ yêu thương" - Vy tâm sự.

Có lẽ điều khiến nhiều người yêu thích câu chuyện này không chỉ là cuộc sống làm dâu hào môn, mà còn là tình cảm rất tự nhiên giữa mẹ chồng và con dâu. Một người mẹ chồng hiện đại, luôn yêu thương và tạo điều kiện cho con dâu được sống đúng với sở thích của mình; một nàng dâu biết quan tâm, chia sẻ và trân trọng tình cảm của mẹ.

Nhìn vào mối quan hệ của hai mẹ con "Bí ve & mộng chè", nhiều người càng tin rằng chỉ cần có sự thấu hiểu và yêu thương thật lòng, khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu hoàn toàn có thể trở nên thật nhẹ nhàng.