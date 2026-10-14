Chủ tịch CLB Hà Nội nhắn đúng một câu đủ biết cuộc sống làm dâu hào môn của Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc thế nào

Đón tuổi mới trong không khí ấm áp, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - bã xã của chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội vừa khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh không gian tràn ngập hoa tươi tại nhà riêng. Ngay từ sáng sớm, nàng hoa hậu đã nhận được những lẵng hoa tươi rực rỡ.

Đáng chú ý nhất chính là tấm bảng đính kèm với dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ngọt ngào từ ông xã – Đỗ Vinh Quang: "Happy Birthday vợ Anh". Không phô trương hay cầu kỳ, cách xưng "anh" viết hoa đầy trân trọng ấy đã thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng mà Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội dành cho bà xã. Dù bận rộn với công việc quản lý tập đoàn và đội bóng, anh vẫn luôn giữ thói quen tạo nên những bất ngờ nhỏ nhưng vô cùng ấm áp cho người bạn đời.

Món quà ấm áp chủ tịch CLB Hà Nội tặng vợ

Hành trình từ "đám cưới cổ tích" đến mái ấm bình yên

Về chung một nhà từ tháng 10/2022, cuộc hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đến nay đã bước sang năm thứ 4. Trái ngược với dự đoán của nhiều người về một cuộc sống dâu hào môn đầy áp lực, cặp đôi lựa chọn lối sống kín tiếng, bình dị nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi để tập trung cho tổ ấm gia đình và chuyển hướng sang vai trò mới. Hiện tại, cô đảm nhiệm vị trí quản lý tại tập đoàn gia đình.

Sự đồng điệu giữa hai vợ chồng còn thể hiện rõ khi con gái đầu lòng – bé Tuệ An (biệt danh TiTi) ra đời. Cả hai cùng thống nhất phương pháp nuôi dạy con giản dị, gần gũi. Những khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh đóng vai "cô giáo" đồng hành cùng con gái học chữ, nhận biết số hay rèn nề nếp từ nhỏ luôn nhận được sự đồng cảm và yêu mến lớn từ công chúng.

Mỹ Linh và Vinh Quang đã cưới được 4 năm

Cặp đôi thường xuyên có những chuyến du lịch

Mỹ Linh đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh

Không chỉ nhận được tình yêu chân thành từ chồng, Đỗ Mỹ Linh còn ghi điểm bởi sự khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử khi làm dâu. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện cùng mẹ chồng và gia đình trong các sự kiện quan trọng cũng như trên khán đài để cổ vũ cho CLB Hà Nội. Cô từng chia sẻ bản thân học hỏi được rất nhiều từ sự tỉ mỉ, nề nếp và cách vun vén tổ ấm của mẹ chồng.

Về phía Đỗ Vinh Quang, dù đảm nhận trọng trách lớn ở tuổi đời còn rất trẻ, anh luôn là một người chồng, người cha tâm lý và có trách nhiệm. Những cử chỉ quan tâm giản dị như lẵng hoa giao tận tay vào sáng sớm ngày sinh nhật vợ là minh chứng rõ nét cho thấy tình cảm bền chặt của cả hai qua thời gian. Trải qua 4 năm gắn bó, cuộc sống của Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh êm đềm, viên mãn, khiến cho hình ảnh của cặp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều khiến dân tình chú ý.

Ảnh: FBNV