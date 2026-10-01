Đám cưới hào môn hot dần dần MXH: Thiếu gia ngành xăng dầu cưới ái nữ tiệm vàng

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh lễ cưới của Minh Thư và Phước Thành tại Tiền Giang. Bên cạnh đôi uyên ương, gia thế của hai bên gia đình cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Cô dâu Minh Thư là ái nữ của chủ tiệm vàng có tiếng tại địa phương, còn chú rể Phước Thành là thiếu gia trong gia đình kinh doanh xăng dầu.

(Nguồn: @merci.makeup)

Chính sự tương xứng ấy khiến ngày vui của cặp đôi được nhiều người gọi là "đám cưới hào môn". Từ những hình ảnh về quà hồi môn đến không gian cưới được trang hoàng lộng lẫy, mọi chi tiết đều góp phần khiến lễ cưới nhận được sự chú ý.

Không diện áo dài đỏ hay trắng thường thấy, Minh Thư và Phước Thành đặt riêng NTK Đỗ Long thiết kế hỷ phục. Theo chia sẻ từ NTK Đỗ Long, bộ đôi trang phục được may riêng cho cặp đôi, tái hiện hình ảnh Long - Phượng gắn kết qua ngôn ngữ thời trang đương đại.

(Nguồn: @merci.makeup)

Tại tiệc cưới nhà gái, rạp cưới gây ấn tượng với tông vàng - trắng nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Sắc vàng gợi vẻ vương giả, kết hợp cùng màu trắng tạo nên tổng thể thanh nhã. Cổng cưới sử dụng hoa tươi và những chi tiết trang trí tinh xảo, cho thấy sự chăm chút của gia đình dành cho ngày trọng đại. Giữa phần hoa và sắc vàng nổi bật, đôi ong trở thành điểm nhấn riêng, giúp cổng cưới của Minh Thư và Phước Thành khó lẫn với những thiết kế quen thuộc.

Sự cầu kỳ còn nằm ở cách phối màu đồng bộ giữa rạp cưới và trang phục của đôi uyên ương. Khi cô dâu chú rể xuất hiện trong bộ áo dài vàng, tổng thể khung cảnh càng thêm nổi bật, mang đậm tinh thần sang trọng mà hai gia đình lựa chọn.

(Nguồn: @dolong2304)

Vẻ quý phái của mẹ cô dâu là một điểm nhấn khác trong loạt hình ảnh được chia sẻ.. Trang phục cùng tông với con gái và không gian buổi lễ giúp bà xuất hiện nổi bật, hài hòa trong những khoảnh khắc bên gia đình.

(Nguồn: @showbizradar, @dolong2304).

Lễ ăn hỏi đã hoành tráng đến mức khiến dân tình trầm trồ, sang đến ngày đón dâu, dinh thự nhà cô dâu Minh Thư lại được thay đổi cách trang hoàng, tiếp tục gây chú ý bởi vẻ xa hoa và sự chăm chút trong từng chi tiết.

Ngay từ phía ngoài, cổng cưới Long - Phụng cầu kỳ đã tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ uy nghi cho không gian ngày vui. Bước vào bên trong dinh thự, phần trang trí tiếp tục khiến người xem choáng ngợp bởi sự tinh xảo và cách sắp đặt hài hòa. Từ khu vực làm lễ đến những góc trang trí, mọi chi tiết đều được chăm chút, tạo nên khung cảnh lộng lẫy cho khoảnh khắc cô dâu về nhà chồng.

(Nguồn: @.vnlifestyle)

Bên cạnh không gian cưới lộng lẫy, màn trao quà hồi môn và quà cưới cũng khiến dân tình trầm trồ. Cô dâu Minh Thư đeo vàng kín cả tay, nổi bật trong bộ áo dài cầu kỳ. Đáng chú ý, riêng vợ chồng anh Hai của chú rể đã dành tặng đôi uyên ương 1.000 USD cùng 200 triệu đồng tiền mặt.... Những món quà giá trị từ người thân càng khiến ngày vui của cặp đôi hào môn thu hút sự chú ý.

(Nguồn: @merci.makeup)

Hai nghi lễ, hai diện mạo khác nhau của dinh thự càng cho thấy mức độ đầu tư của gia đình dành cho ngày trọng đại của ái nữ. Chỉ riêng việc thay đổi cách trang hoàng từ lễ ăn hỏi sang ngày đón dâu cũng đủ khiến đám cưới của Minh Thư và Phước Thành tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nếu nhà gái mang vẻ sang trọng với tông vàng - trắng thì tại nhà trai, không gian cưới lại chuyển sang sắc hồng - tím ngọt ngào. Rạp cưới được trang trí theo chủ đề Long - Phụng, tạo nên diện mạo riêng nhưng vẫn giữ sự cầu kỳ xuyên suốt ngày vui.

(Nguồn: @quoc_linh_1992)

Đáng chú ý, riêng cặp Long - Phụng ở cổng cưới được cho biết đã mất cả một ngày để dựng xong. Chỉ một chi tiết này cũng đủ cho thấy mức độ công phu trong khâu chuẩn bị, khi phần cổng được đầu tư để trở thành điểm nhấn nổi bật của không gian nhà trai.

(Nguồn: @quoc_linh_1992)

Tại nhà trai, Minh Thư và Phước Thành tiếp tục thay một bộ áo dài cưới khác. Sự thay đổi trang phục cùng hai phong cách trang trí riêng biệt ở nhà gái và nhà trai khiến loạt hình ảnh ngày cưới càng thêm đa dạng. Từ gia thế của đôi uyên ương đến những chi tiết được chăm chút trong buổi lễ, đám cưới này có nhiều điểm khiến dân tình phải choáng ngợp.