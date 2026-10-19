Gu chọn vợ của 2 thiếu gia hào môn đình đám: Nhan sắc là một chuyện, điểm chung của 2 cô gái mới đáng chú ý

Nguyễn Hoàng Việt - thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim và Hiếu Nguyễn - con trai út của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đang là hai cái tên được chú ý trong giới hào môn Việt.

Không chỉ sở hữu gia thế khủng, cả hai còn gây tò mò về gu chọn bạn đời khi công khai hẹn hò những cô gái xinh đẹp, tài năng. Bên cạnh đó, gu chọn bạn đời của hai thiếu gia cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Bởi những cô gái lọt vào mắt xanh của họ không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn sở hữu những điểm thu hút riêng.

Thiếu gia Sơn Kim Nguyễn Hoàng Việt: Chọn bạn đời xinh đẹp, có sự nghiệp riêng và cùng chung đam mê hội họa

Mới đây, Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1995) - thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim bất ngờ gây chú ý khi công khai loạt ảnh cầu hôn bạn gái Phan Anh Thư sau chưa đầy 1 năm hẹn hò. Sau những lần kín tiếng hẹn hò, cặp đôi chính thức chuẩn bị bước sang một chương mới, khiến dân tình không khỏi mong chờ đám cưới hào môn trong tương lai.

Là cháu đích tôn của bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt vốn khá kín tiếng về đời tư. Anh từng du học tại Mỹ, hiện tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Bởi vậy, khi chuyện tình cảm của nam thiếu gia được công khai, danh tính cô gái được anh lựa chọn lập tức thu hút sự tò mò.

Phan Anh Thư (sinh năm 2000, sinh ra và lớn lên ở Huế) sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nổi bật. Cô từng đăng quang Miss Teen International 2019 và lọt Top 25 Miss World Vietnam cùng năm. Thế nhưng, thay vì phát triển trong showbiz, người đẹp lựa chọn theo đuổi đam mê hội họa.

Không chỉ xinh đẹp, Phan Anh Thư còn có thành tích học tập ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế Nội thất của Đại học Tôn Đức Thắng. Hiện tại, cô là một họa sĩ trẻ, từng tổ chức các triển lãm cá nhân, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Đáng chú ý, Anh Thư còn là một trong những hội viên trẻ của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Điểm thú vị là chuyện tình của cặp đôi cũng bắt nguồn từ niềm đam mê nghệ thuật. Được biết thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt và Phan Anh Thư quen nhau thông qua triển lãm tranh cá nhân của cô vào đầu năm 2026. Sau đó, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hội họa, cho thấy sự đồng điệu trong sở thích.

Không những vậy, Phan Anh Thư còn được gia đình bạn trai yêu mến. Trước đó, bà Nguyễn Thị Sơn từng đăng ảnh cháu nội xuất hiện tại triển lãm của nữ họa sĩ. Phía dưới bài viết, cô để lại bình luận cảm ơn bà và gia đình vì luôn yêu thương, ủng hộ mình.

Qua những gì cặp đôi chia sẻ, không khó hiểu khi nhiều người nhận xét gu chọn vợ của thiếu gia Sơn Kim khá thú vị. Phan Anh Thư không chỉ có nhan sắc, học vấn mà còn độc lập, tài năng và có sự nghiệp riêng. Đặc biệt, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong niềm đam mê nghệ thuật, một điểm chung đáng chú ý trong chuyện tình của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Thiếu gia Hiếu Nguyễn: Bạn gái xinh đẹp, kín tiếng, và rất thân thiết với gia đình hào môn

Không kém cạnh Nguyễn Hoàng Việt, chuyện tình của Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999) - con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên cũng nhận được sự quan tâm lớn.

HIện thiếu gia đang đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách công nghệ, AI tại tập đoàn của gia đình. Dù sở hữu gia thế khủng, thiếu gia Hiếu Nguyễn lại khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Bạn gái của anh là Marie Trâm Anh, một cô gái sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng có đời tư khá bí ẩn. Cặp đôi được cho là đã hẹn hò từ năm 2022, song phải đến năm 2023, Hiếu Nguyễn mới thoải mái hơn trong việc công khai những khoảnh khắc bên bạn gái.

Điều khiến Marie Trâm Anh gây ấn tượng chính là vẻ đẹp thanh tú, sang trọng và có phần lai Tây. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, làn da trắng mịn cùng vóc dáng thanh mảnh.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Trâm Anh còn gây tò mò bởi xuất thân và sự nghiệp riêng. Dù chưa công khai cụ thể về gia thế, người đẹp được cho là xuất thân từ gia đình có điều kiện. Cô đang đảm nhận vị trí Quản lý thương hiệu (Brand Manager) tại DAFC - công ty thành viên của Tập đoàn IPPG, chuyên phân phối các thương hiệu thời trang xa xỉ tại Việt Nam.

Một điểm đặc biệt khác ở Trâm Anh là mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn trai. Cô nhiều lần xuất hiện trong các buổi tiệc, chuyến du lịch cùng gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trâm Anh cũng rất thân thiết với Tiên Nguyễn, thường xuyên đồng hành cùng chị gái Hiếu Nguyễn tại các sự kiện thời trang quốc tế. Trong đám cưới của Tiên Nguyễn vào tháng 12/2025, Marie Trâm Anh còn góp mặt trong đội hình bê tráp nhà gái, xuất hiện thân thiết bên các thành viên gia đình bạn trai.

Có thể thấy, gu chọn bạn đời của Hiếu Nguyễn không chỉ dừng lại ở nhan sắc. Marie Trâm Anh còn gây ấn tượng bởi sự kín đáo, phong thái thanh lịch, công việc riêng và mối quan hệ gần gũi với gia đình bạn trai. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi cũng khiến dân tình không khỏi mong chờ một đám cưới hào môn trong tương lai.