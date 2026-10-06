Chồng đưa mẹ giữ hộ tiền suốt nhiều năm, đến khi tôi muốn "quy về một mối", mẹ chồng phản ứng dữ dội khiến tôi thấy bất thường

Trong nhiều gia đình trẻ, việc ai giữ tiền, ai quản lý chi tiêu không đơn thuần là chuyện nội bộ của hai vợ chồng mà còn liên quan đến thói quen tài chính đã hình thành từ trước hôn nhân.

Đưa mẹ hay vợ giữ tiền tốt hơn?

Không phải người đàn ông nào cũng giỏi quản lý tiền bạc chi tiêu cá nhân, đặc biệt là thời kỳ thanh niên còn độc thân, vì vậy gia đình phải tìm cách "giữ hộ" để tránh tiền lương vừa nhận đã hết. Nhưng khi lập gia đình, cách quản lý ấy đôi khi phát sinh thêm một câu hỏi: tiền của vợ chồng nên do bố mẹ hay hai người trực tiếp quản lý thì tốt hơn? Câu chuyện của Hạnh cũng bắt đầu từ một khoản tiền tưởng nhỏ nhưng dần trở thành vấn đề khiến cả mẹ chồng và con dâu đều khó xử.

Hạnh kể: Tôi lấy chồng được một thời gian và càng sống chung, tôi càng nhận ra chồng mình thực sự không có khả năng giữ tiền. Trước khi lấy tôi, anh đã có thói quen cứ lĩnh lương là gửi mẹ giữ giúp khoảng hai phần ba, còn lại cầm trong người để tiêu. Mẹ chồng tôi giữ tiền cho con nhiều năm nên bà cũng quen với cách này.

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Sau khi cưới, hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng anh gửi mẹ 10 triệu, đưa tôi 10 triệu để lo những khoản trong gia đình, còn anh giữ 5 triệu làm tiền tiêu vặt. Tôi nghĩ như vậy cũng hợp lý, vì ít nhất anh vẫn có một khoản riêng để uống cà phê, ăn sáng, gặp bạn bè hoặc mua những thứ cá nhân.

Nhưng vấn đề là 5 triệu ấy thường chỉ tồn tại được khoảng một tuần đến mười ngày. Hết tiền, anh lại bắt đầu hỏi tôi vài trăm nghìn, lúc thì nhờ tôi chuyển khoản thanh toán một bữa ăn, lúc lại bảo tôi trả giúp tiền mua đồ. Tôi không tiếc chồng, nhưng nhìn cách anh tiêu tiền, tôi nghĩ nếu cứ kéo dài thì hai vợ chồng rất khó tích lũy được.

Gần đây tôi muốn lên kế hoạch tiết kiệm nghiêm túc hơn. Tôi tính sẽ gộp toàn bộ tiền lương của hai vợ chồng vào một tài khoản chung, tôi đứng ra quản lý các khoản thu chi, lập quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng. Riêng tiền tiêu vặt của chồng, tôi vẫn để anh thoải mái, cứ ba ngày tôi lại đưa một khoản vừa đủ để anh dùng.

Tôi nghĩ cách này không phải tước quyền giữ tiền của chồng mà chỉ là giúp anh hạn chế việc tiêu quá tay.

Nhưng khi tôi vừa nói kế hoạch ấy với mẹ chồng, bà lập tức phản đối. Bà bảo bao nhiêu năm nay bà vẫn giữ tiền cho con trai, bà không lấy đồng nào, vậy tại sao phải quy tất cả về một mối. Thậm chí bà còn nói thẳng rằng chưa chắc tôi đã giữ tiền tốt bằng bà.

Tôi nghe mà khá buồn. Tôi không muốn tranh việc này với mẹ chồng, càng không muốn biến chuyện tài chính thành cuộc đấu giữa mẹ chồng và con dâu. Nhưng tôi nghĩ, khi đã lập gia đình, chúng tôi cũng cần tự quản lý mọi chuyện trong gia đình nhỏ của mình, bao gồm cả tài chính. Chỉ có điều, tôi chưa biết phải nói thế nào để chồng hiểu rằng tôi muốn cùng anh xây dựng gia đình, chứ không phải muốn kiểm soát anh.

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Mục tiêu chung

Trường hợp của Hạnh, vấn đề quan trọng nhất không phải ai giữ tiền, mà là vợ chồng có thống nhất được một cơ chế quản lý tài chính minh bạch hay không.

Thứ nhất, không nên đặt vấn đề theo hướng "chồng phải đưa hết tiền cho vợ". Cách nói này rất dễ khiến chồng cảm thấy mình bị kiểm soát, đồng thời càng khiến mẹ chồng có lý do phản đối. Nên chuyển thành mục tiêu chung: hai vợ chồng muốn tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng, cần bao nhiêu cho sinh hoạt và dành bao nhiêu làm quỹ dự phòng.

Thứ hai, nên lập một tài khoản hoặc quỹ chung của hai vợ chồng. Toàn bộ khoản tiền dành cho gia đình, tiết kiệm, trả nợ, bảo hiểm hay các mục tiêu lớn có thể chuyển vào đây ngay khi nhận lương. Vợ có thể là người theo dõi chính, nhưng chồng vẫn nên được quyền xem số dư và các khoản chi.

Thứ ba, không nhất thiết phải phát tiền tiêu vặt ba ngày một lần. Cách này có thể khiến chồng cảm thấy mình giống như đang nhận tiền từ mẹ. Tốt hơn là hai người thống nhất một khoản tiêu cá nhân cố định theo tuần hoặc theo tháng. Chồng tiêu hết thì phải chờ kỳ tiếp theo, không lấy tiền tiết kiệm bù vào.

Thứ tư, khoản 10 triệu mẹ chồng đang giữ nên được xử lý rõ ràng. Hạnh và chồng có thể thống nhất rằng từ một thời điểm cụ thể, khoản tiền này sẽ chuyển sang quỹ tài chính của hai vợ chồng, hãy giải thích rằng hai người muốn tự chịu trách nhiệm về kế hoạch tài chính sau khi kết hôn.

Quan trọng nhất, người quyết định cuối cùng về tiền lương của một người trưởng thành nên là chính người đó và vợ/chồng của họ, chứ không nên để việc giữ tiền trở thành một quyền giữa mẹ chồng và con dâu.

Với Hạnh, mục tiêu không phải là giành quyền giữ tiền từ mẹ chồng, mà là giúp chồng hình thành thói quen tài chính mới: có ngân sách, có giới hạn chi tiêu và có trách nhiệm với mục tiêu chung của gia đình. Khi vợ chồng thống nhất được nguyên tắc ấy, chuyện ai cầm tiền sẽ bớt quan trọng hơn rất nhiều.