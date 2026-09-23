Đám cưới cách nhau 1 bức tường, cô dâu chú rể công khai mối quan hệ khiến cả xóm ngỡ ngàng

Đoạn clip chỉ dài 16 giây ghi lại màn rước dâu đặc biệt đã thu hút được sự quan tâm, tò mò của người xem. Theo nội dung đoạn clip, màn rước dâu diễn ra rất nhanh, khi cô dâu không cần phải ngồi xe hoa đi một chặng đường dài mà chỉ đi bộ sang nhà chú rể để làm lễ. Hai nhà thông gia cách nhau đúng một bức tường. Thậm chí, khách mời còn có người đi nhầm rạp vì không phân biệt được đâu là rạp nhà trai, đâu là rạp nhà gái.

Được biết, người đăng tải đoạn clip này là chị Trương Thị Hoa (26 tuổi, quê ở Thanh Hóa) - em gái của chú rể. Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Hoa cho biết chú rể tên là Trương Như Minh (31 tuổi) và cô dâu tên là Lê Thị Đức (27 tuổi).

Đoạn clip ghi lại đám cưới đặc biệt thú vị ở Thanh Hoá. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời kể của chị Hoa, cô dâu và chú rể quen biết nhau từ nhỏ nhưng mỗi người có công việc, cuộc sống riêng nên không để ý tới nhau. Anh Minh đi làm ở Ninh Bình còn chị Đức cũng học đại học xa nhà. Đến năm 2025, khi về thăm nhà, thấy hàng xóm bên cạnh sửa sân, anh Minh sang phụ giúp và gặp chị Đức. Từ đó cả hai nhen nhóm tình cảm và bắt đầu mối quan hệ.

Ngày yêu nhau, cặp đôi không công khai mối quan hệ. Thế nên khi họ thông báo lập gia đình, họ hàng hai bên và cả hàng xóm xung quanh không khỏi bất ngờ. Chia sẻ thêm với Thanh Niên, cô dâu Lê Thị Đức cho biết lấy chồng gần nhà mang đến cho chị cảm giác khá thoải mái. Đám cưới diễn ra vào buổi sáng thì đến chiều, chị đã có thể về nhà mẹ đẻ làm lễ lại mặt. Sau khi về nhà chồng, việc về thăm bố mẹ cũng thuận tiện như trước.

Hiện đoạn clip ghi lại đám cưới cách nhau một bức tường vẫn đang nhận được sự chú ý của người xem.