Giữa đám cưới cô dâu liên tục có biểu hiện lạ khiến khách khứa khó xử

Một đoạn video ghi lại đám cưới ở Trùng Khánh, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi hình ảnh cô dâu có màn ăn mừng khá khác biệt.

Theo hình ảnh được chia sẻ, cô dâu 38 tuổi mặc trang phục cưới truyền thống. Khi tiệc gần kết thúc, cô cùng chú rể đi chúc rượu người thân, bạn bè. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi cô dâu liên tục nâng ly, chủ động mời khách và tham gia các trò chơi uống rượu tại bàn tiệc.

Điều khiến nhiều người chú ý là cô dâu tỏ ra rất thoải mái. Trên tay cô lúc cầm ly rượu, lúc cầm điếu thuốc. Sau những lần nâng ly, gương mặt cô đỏ lên nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, liên tục trò chuyện và hòa vào cuộc vui.

Khoảnh khắc gây tranh luận nhất là khi cô vén váy, gác một chân lên ghế rồi tiếp tục nâng ly cùng mọi người. Cô dâu gần như trở thành người khuấy động không khí chính trong bàn tiệc, thậm chí sự nhiệt tình của cô còn khiến chú rể dường như khó theo kịp.

Hình ảnh lạ lùng của cô dâu trong đám cưới của chính mình

Sau khi đoạn video lan truyền, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng dù là ngày vui, cô dâu vẫn nên giữ chừng mực nhất định trước người thân và bạn bè. Đặc biệt, hành động gác chân lên ghế khi đang uống rượu khiến họ cảm thấy hình ảnh cô dâu có phần quá thoải mái.

Có người còn nói vui rằng nếu phải ngồi chung bàn với cô dâu này, họ chắc sẽ cảm thấy “áp lực” vì không biết bao giờ mới theo kịp sự nhiệt tình của cô.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Họ cho rằng cô dâu đơn giản đang tận hưởng ngày trọng đại theo đúng tính cách của mình. Việc chủ động giao lưu, mời rượu và tham gia trò chơi khiến bữa tiệc trở nên sôi động hơn, thay vì nhất thiết phải được xem là thiếu ý tứ.

Thực tế, một khoảnh khắc trong tiệc cưới khó có thể phản ánh đầy đủ tính cách của một người. Càng không thể chỉ từ vài phút trong video để phán đoán cô dâu sẽ là người vợ như thế nào hay cuộc hôn nhân sau này sẽ ra sao.

Đám cưới vốn là dịp để cô dâu, chú rể và người thân cùng vui vẻ. Mỗi gia đình, mỗi vùng miền và mỗi nền văn hóa lại có một cách thể hiện niềm vui khác nhau. Có người thích sự trang trọng, kín đáo, cũng có người muốn ngày cưới thật náo nhiệt và thoải mái.

Có lẽ điều khiến hình ảnh cô dâu 38 tuổi được chú ý không chỉ nằm ở việc cô uống rượu hay gác chân lên ghế, mà còn ở sự khác biệt trong quan niệm về hình ảnh một cô dâu trong ngày trọng đại. Với người này đó là quá phóng khoáng, nhưng với người khác, đó đơn giản chỉ là một cô dâu đang tận hưởng ngày vui của chính mình.