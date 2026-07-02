Đám cưới còn chưa diễn ra, bạn trai đã đưa ra yêu cầu vô lý đùng đùng, đắng đót hơn cả là tôi lại chẳng thể phản bác

Nhiều cặp đôi yêu nhau rất hòa hợp, ít khi cãi vã vì tính cách hay gia đình, nhưng chỉ cần nhắc đến tiền bạc là không khí lập tức trở nên căng thẳng, nếu không tìm được tiếng nói chung trước khi kết hôn thì những khác biệt nhỏ rất dễ trở thành mâu thuẫn lớn sau này. Xuân và Hiển là một ví dụ như vậy.

Yêu nhau bằng lý trí

Hai người quen nhau gần 2 năm, tình cảm ổn định và đã tính chuyện cưới xin. Hiển làm kỹ sư, thu nhập khá, mỗi tháng đều dành ra một khoản tiết kiệm cố định. Anh không phải người keo kiệt, vẫn sẵn sàng chi tiền cho những việc cần thiết, nhưng luôn có kế hoạch rõ ràng. Trong tài khoản của Hiển đã có một khoản tích lũy đủ để chuẩn bị cho việc mua nhà và lập gia đình.

Ngược lại, Xuân làm công việc văn phòng với mức lương không quá cao. Tháng nào nhận lương, tháng đó gần như cũng tiêu hết. Tiền chủ yếu dành cho mỹ phẩm, đồ trang điểm, quần áo, giày dép, túi xách, làm tóc và các gói chăm sóc da ở spa. Xuân cho rằng phụ nữ phải biết đầu tư cho bản thân. Ăn mặc đẹp, chăm sóc ngoại hình cũng là cách giúp tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.

Hiển nhiều lần góp ý rằng nếu thu nhập chưa cao thì nên cân đối chi tiêu, mỗi tháng cố gắng để dành một khoản. Nhưng Xuân bảo còn trẻ thì phải sống cho mình. Đợi đến khi có tuổi, muốn mặc đẹp hay chăm sóc bản thân cũng không còn nhiều cơ hội nữa.

Ban đầu, Hiển chỉ nghĩ đó là khác biệt trong thói quen sống. Nhưng càng đến gần ngày cưới, anh càng lo.

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Một lần Hiển thẳng thắn nói rằng sau khi kết hôn, anh muốn mình là người quản lý tài chính của gia đình. Tiền lương của cả hai sẽ gom lại, lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư rõ ràng. Nếu Xuân cần mua gì thì hai người sẽ cùng bàn bạc. Hiển giải thích rằng anh không muốn kiểm soát vợ, chỉ sợ với cách tiêu tiền hiện tại, nếu giao toàn bộ tài chính cho Xuân thì rất khó tích lũy cho những mục tiêu lớn như mua nhà, sinh con hay dự phòng khi có biến cố.

Nghe vậy, Xuân lập tức phản đối. Cô cho rằng phụ nữ chăm chút cho bản thân không phải là tiêu xài hoang phí. Một người vợ biết làm đẹp cũng là vì chồng. Hơn nữa, từ trước đến nay nhiều gia đình vẫn để vợ giữ tiền, quản lý chi tiêu trong nhà. Theo Xuân, đó mới là điều bình thường. Nếu vừa cưới mà chồng đã muốn nắm toàn bộ tài chính thì chẳng khác nào không tin tưởng vợ. Hiển lại cho rằng niềm tin không thể thay thế cho khả năng quản lý tiền bạc. Nếu tháng nào cũng chi hết sạch lương thì dù kiếm được nhiều đến đâu cũng khó có của để dành.

Từ một cuộc trò chuyện rất bình thường, hai người bắt đầu tranh cãi nhiều hơn. Xuân cảm thấy mình bị đánh giá là người không biết lo cho tương lai. Hiển lại thấy bạn gái chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Đám cưới vẫn đang được chuẩn bị, nhưng cả hai đều hiểu rằng nếu không giải quyết được vấn đề này thì những mâu thuẫn sau khi cưới sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Quản lý tài chính sau khi kết hôn

Tiền bạc là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, trước khi kết hôn, hai người nên trao đổi thẳng thắn về quan điểm tài chính thay vì mặc định theo thói quen của gia đình mình hay những quan niệm truyền thống.

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Điều đầu tiên cần thống nhất là mục tiêu chung. Hai vợ chồng muốn mua nhà trong bao lâu, có kế hoạch sinh con thế nào, mỗi tháng cần tiết kiệm bao nhiêu và khoản dự phòng khi gặp rủi ro là bao nhiêu. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, việc chi tiêu sẽ dễ cân đối hơn.

Tiếp theo, không nhất thiết chỉ một người quản lý toàn bộ tiền bạc. Nhiều gia đình lựa chọn lập quỹ chung để chi trả các khoản cố định như tiền nhà, điện nước, ăn uống, nuôi con và tiết kiệm. Phần còn lại là tiền riêng để mỗi người tự quyết định chi tiêu mà không cần cảm thấy bị kiểm soát.

Quan trọng hơn cả là sự minh bạch. Hai vợ chồng nên biết tình hình tài chính của nhau, cùng trao đổi trước những khoản chi lớn và định kỳ xem lại kế hoạch để điều chỉnh nếu cần. Người tiết kiệm cũng cần tôn trọng nhu cầu chăm sóc bản thân của bạn đời, còn người thích chi tiêu cũng nên hiểu rằng việc tích lũy là nền tảng cho sự ổn định lâu dài.

Không có mô hình quản lý tài chính nào phù hợp với tất cả các gia đình. Điều quan trọng không phải là chồng giữ tiền hay vợ giữ tiền, mà là cả hai cùng có trách nhiệm với đồng tiền mình làm ra, cùng hướng về những mục tiêu chung và không để chuyện tiền bạc trở thành nguyên nhân làm tổn thương tình cảm vợ chồng.