Vài giây "thót tim" tại đám cưới đang xôn xao MXH: Cái thủ tục gì mà kì cục kém duyên thế này!

Đám cưới là ngày trọng đại của cô dâu chú rể, nhưng đôi khi, tâm điểm của sự chú ý lại thuộc về những 'khách mời không mời mà đến' với đức tin cướp hỷ, lấy may vô cùng khó đỡ.

Mạng xã hội Threads thời gian gần đây đang bùng nổ hàng loạt chủ đề bàn tán, dở khóc dở cười về những tình huống phá bĩnh hôn lễ từ trên trời rơi xuống.

Nỗi ám ảnh mang tên những bà thím mặc đồ đỏ và phong tục "cướp hỷ" kỳ lạ

Tại Trung Quốc, các cô dâu trẻ gần đây thường truyền tay nhau một bí kíp sống còn: "Vào ngày cưới, nhất định phải canh chừng những bà thím mặc đồ đỏ".

Khi nữ chính không phải cô dâu mà lại là "bà thím" nào đó

Nguồn cơn của lời cảnh báo đầy ly kỳ này bắt nguồn từ một quan niệm dân gian cũ kỹ nhưng vẫn âm thầm tồn tại ở một số địa phương. Nhiều người lớn tuổi tin rằng, nếu có thể chen ngang hoặc nhanh chân đi cắt qua mặt trước lúc cô dâu chú rể bước vào lễ đường, họ sẽ "hưởng ké" được toàn bộ phúc khí, vận may và sự thịnh vượng từ đám cưới đó. Hành vi này được gọi nôm na là "cướp hỷ".

Để thực hiện điều này, nhiều "bà thím" sẵn sàng mai phục, canh đúng khoảnh khắc cửa hội trường mở ra, tiếng nhạc nổi lên để... lao lên cắt mặt cô dâu trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ quan khách. Trên các diễn đàn, không ít cô dâu, phù dâu đã phải lên kế hoạch phòng thủ nghiêm ngặt, cắt cử người đứng chặn như lá chắn an ninh để ngăn cản những pha "đi đường quyền" đầy vô duyên này.

Một tài khoản để lại bình luận đầy bức xúc dưới các đoạn video ghi lại cảnh này: "Mình thấy clip kiểu vậy nhiều rồi. Nhưng ý là sao không ngăn từ lúc mấy bà đó có ý định bước đến ấy? Có mấy bà vẫn thành công đi qua trước mặt dâu rể được. Kì cục thật!".

Từ chuyện xứ người nhìn về chiếc "ú òa" đầy xấu hổ tại đám cưới Việt

Không riêng gì hủ tục "cướp hỷ" ở xứ Trung, tại Việt Nam, sự thiếu ý thức của một vài khách mời cũng từng tạo nên những kịch bản hôn lễ "gãy ngang" đầy cay đắng. Ngay dưới chủ đề này, một tài khoản đã chia sẻ câu chuyện xương máu khi chính mình làm nhiệm vụ mở cửa phòng tiệc: "Tôi từng là người mở cửa cho cô dâu vào lễ đường. Dù đã dặn người nhà rất kỹ là lúc đứng chờ ở ngoài không cho ai ra vào nữa vì đã đến giờ làm lễ rồi. Ai muốn ra ngoài tôi còn dặn đi dặn lại là không được vào cho đến khi cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên vào hết.

Rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười vì có người "nhanh chân" hơn cô dâu

Nhưng không! Một người nhà đã đi ra và đi vào đúng lúc tôi mở cửa. Ú òa, cả hội trường thay vì hướng mắt thấy cô dâu lộng lẫy thì lại thấy gương mặt của người nhà đó bước vào. Người đó lúc ấy biết quê nên xấu hổ cúi gầm mặt đi thẳng về chỗ của mình, còn khoảnh khắc của cô dâu thì coi như bị phá hỏng hoàn toàn".

Khi nét đẹp truyền thống bị biến tướng thành sự kém duyên

Thực tế phản ánh rằng, bất kỳ nền văn hóa nào cũng có những phong tục cầu may, chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Ở Trung Quốc, ngoài "cướp hỷ", người ta còn biết đến loạt hủ tục gây nhức nhối như "náo hôn" (trêu chọc cô dâu chú rể quá đà), "thử giường" hay việc kiêng kỵ phụ nữ mang thai đưa tiễn vì sợ mang lại vận rủi.

Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại, ranh giới giữa việc "xin vía" may mắn và hành vi vô duyên, thiếu tôn trọng người khác đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một đám cưới hoàn hảo là sự kết tinh của hàng tháng trời chuẩn bị, từng giây phút trôi qua từ lúc mở cửa đến khi cô dâu bước lên bục vinh quang đều được tính toán kỹ lưỡng về mặt âm thanh, ánh sáng.

Tục náo hôn biến tướng vì độ phản cảm

Việc một vài cá nhân vì ích kỷ, muốn "gom" phần may mắn về mình hay đơn giản là thiếu tinh tế mà chen ngang, đi ngược dòng người không chỉ khiến bản thân họ rơi vào tình huống "quê độ", cúi gầm mặt vì xấu hổ, mà còn trực tiếp phá hỏng ngày hạnh phúc trọn vẹn của người khác. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều đám cưới hiện đại lựa chọn thắt chặt an ninh, điều phối khách mời nghiêm ngặt để trả lại sự trang trọng vốn có cho ngày chung đôi.