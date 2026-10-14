Những khoảnh khắc ở “Chắp cánh tuổi thơ”: Điều quý giá nhất là được lớn lên cùng tình yêu và sự đồng hành của bố mẹ

Có những ký ức tuổi thơ chẳng cần phải thật lớn lao mới có thể theo một người suốt cuộc đời. Đó có thể là buổi chiều được bố nắm tay đi dạo, lần đầu cùng mẹ khám phá một điều mới lạ, hay khoảnh khắc cả gia đình cùng cười vui vì một chuyện nhỏ xíu. Khi còn bé, trẻ có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều ấy. Nhưng nhiều năm sau, khi đã lớn lên, điều còn đọng lại đôi khi không phải món quà từng được nhận hay nơi mình đã đến, mà là cảm giác luôn có bố mẹ ở bên. Tại chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”, hành trình khám phá thế giới của các em nhỏ càng trở nên ý nghĩa khi có gia đình cùng đồng hành.

Khi thế giới của con được mở ra từ những điều giản dị

Tuổi thơ là quãng thời gian mà mọi thứ đều có thể trở thành một cuộc phiêu lưu. Một giai điệu mới, một tiết mục biểu diễn, một hoạt động tương tác hay một câu chuyện được kể bằng hình ảnh sinh động cũng đủ khiến trẻ nhỏ háo hức. Những điều người lớn đôi khi cho là bình thường lại có thể mở ra trước mắt trẻ cả một thế giới đầy tò mò và tưởng tượng.

Với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”, “Chắp cánh tuổi thơ” tạo nên không gian để các em nhỏ tiếp cận âm nhạc, nghệ thuật và những trải nghiệm phù hợp với thế giới của mình. Ở đó, trẻ không chỉ được xem hay lắng nghe mà còn có cơ hội cảm nhận, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời.

Nhưng nếu để ý kỹ hơn, bên cạnh niềm vui của các em nhỏ còn có một điều đặc biệt: Sự hiện diện của bố mẹ. Trong hành trình lớn lên, trẻ cần những trải nghiệm mới để hiểu thêm về thế giới, nhưng cũng cần một người đủ kiên nhẫn ở bên để cùng con gọi tên những điều vừa khám phá. Một câu trả lời cho thắc mắc ngây ngô, một lời động viên khi con còn rụt rè hay đơn giản là cái nắm tay giữa nơi đông người đều có thể trở thành một phần ký ức đáng nhớ.

Đối với trẻ nhỏ, được bố mẹ đưa đến một sự kiện có thể đơn giản là một ngày vui khác thường. Nhưng với người lớn, đó còn là dịp tạm gác lại những công việc thường nhật để dành thời gian trọn vẹn hơn cho con. Không cần phải làm điều gì quá đặc biệt, chỉ cần cùng con trải nghiệm, lắng nghe những câu hỏi liên tiếp và nhìn thế giới qua đôi mắt tò mò của trẻ, bố mẹ đã có thể tạo nên những khoảnh khắc mà tiền bạc không dễ gì mua được.

Tuổi thơ đẹp nhất là khi con có người cùng chia sẻ niềm vui

Trẻ nhỏ thường không diễn đạt tình cảm theo cách của người lớn. Niềm vui của con đôi khi nằm trong ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy điều mới lạ, trong sự hào hứng muốn kể ngay cho bố mẹ một câu chuyện vừa khám phá, hay trong mong muốn được cùng người thân trải nghiệm thêm một hoạt động nữa. Những biểu hiện ấy có thể rất ngắn ngủi, nhưng lại cho thấy trẻ đang cảm nhận thế giới bằng tất cả sự háo hức của tuổi thơ.

Bởi vậy, sự đồng hành của bố mẹ không nhất thiết phải được thể hiện bằng những món quà đắt tiền hay những chuyến đi xa. Đôi khi, điều trẻ cần nhất là một người sẵn sàng lắng nghe, không vội vàng thúc giục và thực sự quan tâm đến điều con đang vui thích. Khi được khuyến khích đặt câu hỏi, tự do bày tỏ cảm xúc và thử sức với những điều mới mẻ trong một môi trường an toàn, trẻ có thêm cơ hội phát triển sự tự tin và khả năng khám phá của mình.

Những hoạt động nghệ thuật, âm nhạc hay tương tác dành cho thiếu nhi cũng có thể trở thành cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Bố mẹ có thêm cơ hội hiểu con yêu thích điều gì, tò mò về lĩnh vực nào và đang hình dung tương lai ra sao. Còn với trẻ, việc được chia sẻ niềm vui cùng người thân khiến trải nghiệm trở nên gần gũi hơn. Một hoạt động có thể kết thúc sau vài phút, nhưng câu chuyện về ngày hôm ấy vẫn có thể được nhắc lại trong bữa cơm gia đình hoặc trên đường trở về nhà.

Điều đáng quý là trong những khoảnh khắc như vậy, bố mẹ không chỉ đóng vai trò đưa con đến một địa điểm hay sắp xếp cho con tham gia một chương trình. Họ còn là người cùng con trải nghiệm. Thay vì chỉ đứng ngoài quan sát, người lớn có thể bước vào thế giới của trẻ, cùng tò mò, cùng đặt câu hỏi và cùng tận hưởng niềm vui. Chính sự gần gũi ấy giúp trẻ cảm nhận rằng những điều mình quan tâm cũng được gia đình trân trọng.

Thực tế, tuổi thơ đáng nhớ không nhất thiết phải được tạo nên từ lịch trình dày đặc hay những hoạt động được chuẩn bị cầu kỳ. Một ngày vui chơi cùng gia đình, một buổi trò chuyện không bị gián đoạn bởi điện thoại hay một lần kiên nhẫn lắng nghe con kể chuyện cũng có thể mang lại giá trị lớn. Điều quan trọng không phải là bố mẹ đã đưa con đến bao nhiêu nơi, mà là trong những trải nghiệm ấy, trẻ có cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương hay không.

Sự đồng hành cũng không có nghĩa là lúc nào bố mẹ cũng phải ở cạnh con hoặc giải quyết mọi khó khăn thay con. Khi trẻ lớn dần, người lớn cần học cách trao cho con không gian tự khám phá, tự thử sức và tự rút ra bài học. Bố mẹ có thể đứng phía sau động viên, đưa ra những giới hạn cần thiết và sẵn sàng hỗ trợ khi con cần. Nhờ vậy, trẻ vừa cảm nhận được sự an toàn, vừa có cơ hội hình thành tính độc lập.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với ý nghĩa của một chương trình lấy thiếu nhi làm trung tâm như “Chắp cánh tuổi thơ”. Ước mơ của trẻ cần được khơi gợi và nuôi dưỡng, nhưng không nên bị áp đặt theo mong muốn của người lớn. Có em yêu âm nhạc, có em thích khám phá thiên nhiên, có em say mê những câu chuyện hay đơn giản chỉ muốn thử một hoạt động mới. Mỗi sở thích đều có thể là điểm khởi đầu cho hành trình tìm hiểu bản thân, miễn là trẻ được lắng nghe và khuyến khích đúng cách.

Những ký ức hôm nay có thể theo con đến tận mai sau

Khi con còn nhỏ, bố mẹ thường là người lên kế hoạch cho những chuyến đi, lựa chọn hoạt động và chuẩn bị mọi thứ để con có một ngày vui. Nhưng theo thời gian, những đứa trẻ sẽ lớn lên, có thế giới riêng, những người bạn riêng và những hành trình mà cha mẹ không thể đi cùng mãi mãi. Khi ấy, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh được lưu trong điện thoại, mà còn là cảm giác an toàn và yêu thương được hình thành qua năm tháng.

Một đứa trẻ được lắng nghe có thể học cách tôn trọng cảm xúc của người khác. Một đứa trẻ được khuyến khích khám phá có thể mạnh dạn hơn khi đối diện với điều mới mẻ. Và một đứa trẻ thường xuyên nhận được sự quan tâm chân thành sẽ có thêm điểm tựa tinh thần để bước qua những lúc thất vọng hay khó khăn. Tất nhiên, sự trưởng thành của mỗi em còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, nhưng những trải nghiệm tích cực bên gia đình là một phần đáng quý trong hành trình ấy.

Có lẽ vì vậy, giá trị của những chương trình dành cho thiếu nhi không chỉ nằm ở các tiết mục hay hoạt động diễn ra trong một ngày. Điều đáng nhớ hơn là cơ hội để trẻ được vui chơi, khám phá và kết nối với gia đình trong một không gian giàu trải nghiệm. Với bố mẹ, đó cũng là lời nhắc rằng tuổi thơ của con không kéo dài mãi mãi. Những ngày con còn háo hức nắm tay mình, còn muốn kể mọi chuyện vừa xảy ra và còn mong được cùng mình khám phá thế giới đều là những khoảng thời gian không thể quay trở lại.

“Chắp cánh tuổi thơ” vì thế không chỉ gợi nhắc về những ước mơ được nuôi dưỡng từ nhỏ, mà còn khiến người lớn nhìn lại vai trò của mình trong hành trình ấy. Chắp cánh cho con không phải là quyết định thay con sẽ bay về đâu, mà là trao cho con tình yêu thương, sự khích lệ và nền tảng đủ vững vàng để tự tin khám phá con đường riêng.

Và đôi khi, điều đẹp nhất trong tuổi thơ không phải là khoảnh khắc con đứng ở nơi cao nhất hay nhận được món quà đặc biệt nhất. Đó chỉ là khi con quay đầu lại và biết rằng bố mẹ vẫn đang ở bên, cùng con vui với những điều nhỏ bé, lắng nghe những ước mơ còn chưa thành hình và âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi sau tất cả, tuổi thơ có thể được nhớ bằng nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng cảm giác được yêu thương và đồng hành sẽ luôn là một trong những điều quý giá nhất mà gia đình có thể dành cho con.