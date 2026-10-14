Ai ghét hoa sữa thì mặc, hội chị em mê mùi “đặc sản mùa thu Hà Nội” vẫn quyết tâm chưng bằng được một bình trong nhà

Mùa thu Hà Nội có nhiều dấu hiệu để nhận ra: Những buổi sáng se lạnh, nắng vàng dịu hơn, phố phường chậm rãi và mùi hoa sữa bắt đầu len lỏi trong không khí. Với người yêu loài hoa này, chỉ cần đi ngang một con phố ngập hương hoa sữa cũng đủ thấy mùa thu đã thực sự về. Thế nên, thay vì chỉ ngắm hoa trên đường, không ít chị em còn tranh thủ kiếm vài cành mang về cắm trong nhà, như một cách giữ lại chút không khí mùa thu Hà Nội giữa không gian sống của mình.

MXH rộn ràng những bình hoa sữa thơm nức của hội chị em mê mùa thu Hà Nội.

Trên mạng xã hội, những bình hoa sữa được chia sẻ khiến nhiều người thích thú. Có người khéo léo cắm những chùm hoa trắng ngà cùng lá xanh trong chiếc bình nhỏ, đặt trên bàn làm việc. Có người lại chọn bình lớn, cắm hoa thành từng cụm dày, đặt ở phòng khách để hương thơm lan tỏa. Thậm chí, có chị em còn sáng tạo cách bày hoa cùng những món đồ trang trí ngộ nghĩnh, khiến bình hoa vừa mang nét hoài niệm vừa có vẻ đáng yêu.

Một tài khoản chia sẻ hình ảnh bình hoa sữa do mình cắm, kèm lời nhắn: “Cháu cắm đẹp quá, cô chỉ nhớ bấm được mấy chùm thôi nhưng thơm thì quá đã rồi”. Một người khác cũng khoe thành quả cắm hoa nhỏ để trên bàn làm việc. Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy với nhiều người, thú vui này không nằm ở việc phải có một bình hoa thật cầu kỳ, mà ở cảm giác được tự tay mang hương thu về nhà.

Ảnh: Nha Trang Nguyễn

Tất nhiên, hoa sữa chưa bao giờ là loài hoa được tất cả mọi người yêu thích. Nếu có người xem mùi hương nồng nàn ấy là ký ức không thể thiếu của mùa thu, thì cũng có người cảm thấy khó chịu khi hoa nở rộ, đặc biệt ở những con phố có nhiều cây. Bởi vậy, cứ đến mùa hoa sữa, mạng xã hội lại xuất hiện những cuộc tranh luận quen thuộc: Người mong hoa nở thật lâu, người chỉ mong mùa hoa sớm qua.

Nhưng với hội chị em mê hoa sữa, dường như những lời phàn nàn ấy không làm giảm được niềm yêu thích. Một bình hoa đặt trong nhà có thể gợi nhớ những con đường mùa thu, những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây hay một khoảng thời gian bình yên giữa nhịp sống bận rộn. Mùi hương đặc trưng cũng khiến loài hoa này trở nên khác biệt so với nhiều loại hoa trang trí thường thấy.

Ảnh: Nguyễn Thị Phương Thảo, Tuyết Nhung Phạm, Bà Bon và Chip.

Dẫu vậy, hoa sữa có hương thơm khá nồng, nên nếu muốn cắm trong nhà, chị em có thể chọn lượng hoa vừa phải, đặt ở nơi thông thoáng và tránh để quá gần giường ngủ hoặc bàn làm việc kín. Với người nhạy cảm với mùi hương, một vài cành nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn mà không khiến không gian bị ngợp mùi.

Ảnh: GC Đức, Phan Trang, Thanh Tung

Mỗi người có một cách tận hưởng mùa thu riêng. Người thích đi dạo dưới hàng cây, người chọn mua cốm, người lại muốn mang một chút hương hoa sữa về nhà. Và dù yêu hay không yêu loài hoa gây tranh cãi này, khó phủ nhận rằng hoa sữa đã trở thành một phần ký ức đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Với những người mê mùi hương ấy, chỉ cần một bình hoa nhỏ cũng đủ để cảm thấy mùa thu đang hiện diện ngay trong căn nhà của mình.