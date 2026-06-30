Lisa có đang diện "đầm báo thù" giống Công nương Diana khi xưa?

Lisa một lần nữa trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram với tạo hình đầy gợi cảm. Nữ thần tượng khoe vóc dáng săn chắc trong thiết kế đầm đen ôm sát, nổi bật với phần lưng khoét sâu táo bạo. Ngay lập tức, bộ váy được cư dân mạng ví như phiên bản hiện đại của "chiếc đầm báo thù" từng gắn liền với Công nương Diana, bởi cùng khai thác triệt để vẻ đẹp tự tin, quyến rũ của người mặc.

Đáng chú ý, màn xuất hiện này diễn ra đúng thời điểm truyền thông quốc tế rộ lên thông tin Lisa và thiếu gia Frédéric Arnault đã chính thức đường ai nấy đi. Dù cả hai chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhiều người vẫn cho rằng lựa chọn một thiết kế gợi cảm, quyền lực trong bối cảnh này càng khiến hình ảnh của Lisa thêm phần cuốn hút, làm dấy lên nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

"Đầm báo thù" là biệt danh mà truyền thông dành cho chiếc váy đen huyền thoại của Công nương Diana, được bà mặc vào tối 29/6/1994 tại một buổi tiệc gây quỹ của Vanity Fair ở Serpentine Gallery, London. Điều đặc biệt là cũng trong tối hôm đó, Thái tử Charles xuất hiện trên truyền hình và lần đầu công khai thừa nhận từng ngoại tình trong cuộc hôn nhân với Diana. Thay vì né tránh sự chú ý của truyền thông sau những tiết lộ gây chấn động từ chồng, Diana lại bước ra trước hàng trăm ống kính với thần thái tự tin. Hình ảnh của bà nhanh chóng chiếm trọn trang nhất các mặt báo ngày hôm sau, thậm chí còn lấn át tin tức về cuộc phỏng vấn của Thái tử Charles.

Giới thời trang khi đó gọi đây là một trong những "nước đi" hình ảnh thông minh nhất lịch sử, bởi Diana không cần lên tiếng nhưng vẫn truyền tải thông điệp về sự mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Từ đó, thuật ngữ "đầm báo thù" không còn chỉ nhắc đến chiếc váy của Diana mà đã trở thành một khái niệm trong thời trang. Nó dùng để chỉ những bộ trang phục được người nổi tiếng lựa chọn sau biến cố tình cảm hoặc hôn nhân, như một cách thể hiện sự tự tin, lấy lại hình ảnh và khẳng định bản thân.

Nhiều người cũng nhận xét rằng lựa chọn của Lisa phần nào gợi nhớ tới "đầm báo thù" huyền thoại của Công nương Diana. Dù hai thiết kế hoàn toàn khác nhau về phom dáng, cả hai đều có điểm chung là tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tự tin, độc lập và quyến rũ. Chính vì vậy, cụm từ "đầm báo thù" nhanh chóng được cộng đồng mạng nhắc đến khi nói về màn xuất hiện mới nhất của nữ ca sĩ. Được biết, mẫu váy Lisa diện là thiết kế đến từ Revolve, có mức giá khoảng 24 triệu đồng.

Không chỉ Lisa, thiết kế này trước đó từng tạo nên cơn sốt khi được người mẫu Gen Z Amelia Gray lựa chọn tại tiệc hậu Oscar 2026. Trong không gian thảm đỏ quy tụ hàng loạt ngôi sao quốc tế, Amelia Gray vẫn nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiếc váy có cấu trúc khoét lưng táo bạo. Cô kết hợp cùng kiểu tóc búi cao gọn gàng, giúp toàn bộ phần lưng và bờ vai được phô diễn trọn vẹn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Phần khoét sâu phía trước còn khéo léo để lộ đường chân ngực, khiến tổng thể trở nên quyến rũ nhưng không quá phô trương. Đây cũng được xem là một trong những thiết kế táo bạo nhất xuất hiện tại bữa tiệc hậu Oscar năm đó.

Nếu Amelia Gray mang đến hình ảnh một siêu mẫu sắc lạnh, hiện đại đúng tinh thần Hollywood thì Lisa lại lựa chọn cách thể hiện mềm mại và tinh tế hơn. Thành viên BLACKPINK cũng buộc tóc cao để làm nổi bật thiết kế phía sau lưng, nhưng giữ lối trang điểm trong trẻo cùng thần thái tự nhiên. Sự kết hợp giữa đường cong khỏe khoắn, làn da sáng và biểu cảm tối giản giúp tổng thể vừa sang trọng vừa có sức hút rất riêng.

Việc một thiết kế được cả Lisa và Amelia Gray lựa chọn cũng cho thấy sức hút của những chiếc váy khoét lưng trong xu hướng thời trang hiện nay. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ với những đường cắt tinh tế và phom dáng chuẩn xác, kiểu váy này vẫn đủ tạo nên hiệu ứng nổi bật trên thảm đỏ cũng như trong các bộ ảnh thời trang.