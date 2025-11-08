Sau khi Dear X và The Manipulated đều có mở màn bùng nổ, mới đây màn ảnh Hàn tiếp tục chứng kiến thêm một tác phẩm chất lượng đầy hứa hẹn lên sóng là Moon River (tựa Việt: Sông Trăng Hoán Mệnh). Bộ phim này thuộc thể loại lãng mạn cổ trang, do Kim Se Jeong và Kang Tae Oh đóng chính.

Moon River vừa chiếu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trong phim, Kang Tae Oh đảm nhận vai thái tử Lee Kang, chàng trai mang thân phận thái tử cao quý. Dù vậy, anh đã mất đi nụ cười sau sự ra đi của thái tử phi và hiện tại, tất cả những gì có trong anh là khao khát trả thù. Ở chiều ngược lại, Kim Se Jeong đảm nhận vai nữ chính Park Dal Yi, một nữ thương nhân mất đi ký ức.

Kang Tae Oh gây ấn tượng với diễn xuất trong những cảnh cao trào cảm xúc.

Hai người họ vốn ở hai thế giới khác nhau, nhưng định mệnh khiến họ bước vào đời nhau theo một cách vô cùng oái oăm - bị hoán đổi linh hồn. Từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Bên cạnh đó, những bí ẩn cũng dần được hé mở.

Moon River được xem là "ván cược" của MBC khi mà trước đó, họ đã phải nhận những thất bại liên tiếp với các tác phẩm Crushology 101, Mary Kills People và To The Moon, khiến chung khung phim thứ Sáu - thứ Bảy chật vật với tỷ suất người xem ở mức 1-2%. Thế nhưng khi Moon River lên sóng, mọi thứ đã thay đổi.

Trong khi nhan sắc của Kim Se Jeong đã giúp cô ghi điểm với người hâm mộ.

Kim Se Jeong được khen có nụ cười tỏa nắng như mặt trời.

Ngay tập đầu tiên, Moon River đã đạt được rating trung bình đầy hứa hẹn 3,8%. Đáng nói hơn, rating thời gian thực của phim có lúc còn đạt 13,89% - qua đó vươn lên dẫn đầu khung giờ phát sóng.

Dĩ nhiên, không phải tự dưng mà Moon River có được thành tích ổn áp như vậy. Các khán giả đã theo dõi tập đầu nhận xét tác phẩm này có nội dung thú vị, nhịp độ nhanh và một kết thúc khiến người xem tò mò về tập tiếp theo. Về phần dàn cast, cả hai diễn viên chính Kang Tae Oh cùng với Kim Se Jeong hợp vai, nhan sắc dễ chịu, đặc biệt Kim Se Jeong còn được khen có nụ cười tỏa sáng như mặt trời.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Se Jeong xinh ác, cười lên như mặt trời í, sáng ghê.

- Lại một bộ hay mùa này nữa nè, vừa hài lại vừa bi, gì chứ Se Jeong đóng mấy vai quậy quậy vầy là bao hay.

- Ưng bạn nữ chính quá đi à, dễ thương gì đâu.

- Phim hấp dẫn nha, luôn tin tưởng phim cổ trang của đài MBC.

- Vừa xem xong tập 1. Phim nhịp độ nhanh, có sự chuyển giao qua lại giữa quá khứ và hiện tại nên đôi khi tui bị nhầm lẫn về dòng thời gian. Tuy nhiên, cách tập 1 kết thúc khiến tui mong chờ tập tiếp theo về diễn biến cuộc gặp gỡ của họ.

- Phim này có vibe của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.