Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh Good Partner 2 đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Đây là phần kế tiếp của Good Partner, bộ phim từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi khi phát sóng hồi năm ngoái. Tác phẩm này tạo tiếng vang cực lớn ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc, đồng thời là quán quân rating trong năm của đài SBS với thành tích rating trung bình đạt 15,7%, cao nhất đạt 17,7%.

Bộ phim đình đám Good Partner do Jang Na Ra đóng chính sẽ được làm phần 2.

Ở bộ phim Good Partner 2, Jang Na Ra vẫn tiếp tục đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, dàn cast nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi khi mà Kim Hye Yoon thay Nam Ji Hyun- người từng mang đến màn trình diễn vô cùng ăn ý với Jang Na Ra trong phần 1. Tất nhiên, các fan trung thành của series sẽ cảm thấy nuối tiếc khi Nam Ji Hyun không thể tiếp tục đồng hành, thế nhưng với những gì mà Kim Hye Yoon từng thể hiện trong các tác phẩm Snow Drop, Ditto hay Lovely Runner, khán giả có quyền đặt kỳ vọng vào nữ diễn viên.

Ở Good Partner 2, nhiều khả năng người đồng hành cùng Jang Na Ra sẽ là Kim Hye Yoon.

Được biết, Good Partner 2 đang hoàn thiện kịch bản và dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 3/2026.

Theo các thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, Good Partner 2 hiện đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản. Lúc này, kịch bản phim đã xong đến tập 2. Dự án này dự kiến bấm máy vào tháng 3 năm sau.

Cho những ai chưa biết, Good Partner là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý - xã hội, xoay quanh câu chuyện của hai luật sư ly hôn. Nhân vật Cha Eun Gyeong của Jang Na Ra là một luật sư với 17 năm kinh nghiệm, luôn làm nghề nguyên tắc đặt lợi ích của thân chủ và công ty lên hàng đầu. Giờ đây, cô phải đối diện với khủng hoảng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Ở phần 1, Jang Na Ra và Nam Ji Hyun đã có màn hợp tác vô cùng ăn ý. Tuy nhiên, Nam Ji Hyun sẽ không tiếp tục góp mặt ở phần 2.

Ở chiều ngược lại, nhân vật Han Yu Ri do Nam Ji Hyun thủ vai lại là một tân binh mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng chiến đấu với bất công. Hai người có nhiều bất đồng quan điểm, nhưng trong quá trình hợp tác, những sự khác biệt dần được dung hòa.

Thành công rực rỡ của Good Partner đã giúp tên tuổi của Jang Na Ra được hâm nóng trở lại.

Good Partner được đánh giá là một bộ phim cực kỳ hấp dẫn, đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống và mang đến những giá trị nhân văn. Bên cạnh diễn xuất cực kỳ ấn tượng từ Jang Na Ra cùng các bạn diễn, một nguyên nhân quan trọng giúp bộ phim này đạt được thành công vang dội, đó là vì biên kịch Choi Yu Na ngoài đời cũng là một luật sư ly hôn. Chính vì thế, Good Partner mới có được một kịch bản xứng đáng với 2 từ xuất sắc.