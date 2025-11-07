Kim Yoo Jung vốn gắn liền với hình tượng trong sáng, ngọt ngào suốt nhiều năm qua, được mệnh danh là "em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc. Từ nàng thiếu nữ ngọt ngào trong Love In The Moonlight, cô nhân viên tiệm kem dễ thương của Backstreet Rookie, cho đến nữ sinh trong trẻo, thuần khiết trong 20th Century Girl, mỹ nhân 26 tuổi luôn khiến khán giả nhớ đến bằng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo và nét đẹp thanh thuần.

Kim Yoo Jung gắn liền với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào.

Cô được mệnh danh là "em gái quốc dân" của màn ảnh xứ Kim Chi.

Thế nhưng trong bộ phim mới chiếu Dear X, nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng khi lột xác hoàn toàn. Cô đảm nhận vai Baek Ah Jin, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần nhưng nội tâm vô cùng đen tối, nham hiểm. Tận dụng vẻ đẹp trời ban, Baek Ah Jin dấn thân vào showbiz, nhanh chóng vươn lên nhờ khả năng thao túng người khác, cũng như vô số những thủ đoạn để loại bỏ mọi kẻ cản đường. Dẫu vậy, những tội ác của Baek Ah Jin cũng có ngày phải trả giá, khi cô sẽ bị kéo vào một vòng xoáy sụp để không thể thay đổi.

Theo dõi bộ phim Dear X, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của Kim Yoo Jung. Rõ ràng, với những ai đã quen thuộc hình tượng "em gái quốc dân", họ sẽ khó lòng tưởng tượng ra được có một ngày, Kim Yoo Jung lại mang đến ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm hiểm độc và thần thái lạnh lùng gây nổi da gà như vậy.

Baek Ah Jin trong Dear X là vai phản diện đầu tiên của Kim Yoo Jung.

Nhân vật này vừa khiến khán giả xót thương, vừa gây tức giận với những thủ đoạn tàn ác.

Cô sẵn sàng thao túng, lợi dụng tất cả mọi người.

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh và các phân đoạn cao trào của Kim Yoo Jung nhanh chóng gây bão. Netizen khen ngợi Kim Yoo Jung đã mang đến diễn xuất tuyệt vời, tiến bộ hơn rất nhiều so với những gì cô từng thể hiện trong My Demon - bộ phim từng khiến nữ diễn viên phải nhận những ý kiến tiêu cực.

Mỹ nhân 26 tuổi hoàn toàn lột xác, thoát khỏi hình tượng nữ chính ngọt ngào thường thấy.

Ánh mắt sắc lạnh của Kim Yoo Jung khi vào vai khiến người xem nổi da gà.

Có thể nói, Dear X là một dự án cho thấy thái độ chuyên nghiệp, cầu tiến và dám bứt phá khỏi vùng an toàn của Kim Yoo Jung. Thậm chí với những gì đã thể hiện, Kim Yoo Jung cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc với công cuộc chuyển mình, thoát khỏi hình ảnh nữ chính mộng mơ, ngọt ngào trong quá khứ để hướng tới những vai diễn gai góc, yêu cầu chiều sâu hơn. Bên cạnh Dear X, bước sang năm 2026 khán giả sẽ tiếp tục gặp lại Kim Yoo Jung trong một dự án khác hứa hẹn cũng rất nặng đô, đó là 100 Days of Lies.



