Vừa qua, hành trình kéo dài 12 tập của bộ phim Ms. Incognito đã chính thức khép lại. Ở tập cuối, chủ tịch cuối cùng Ga Sung Ho cũng không tránh khỏi cái chết. Trước khi qua đời, ông quay lại một đoạn video, để lại những lời nhắn nhủ cho nữ chính Kim Yeong Ran (Jeon Yeo Been).

Chủ tịch Ga Sung Ho để lại những lời trăn trối cuối cùng cho Kim Yeong Ran.

Ông nói rằng bản thân từ nhỏ đã phải sống cuộc đời không người nương tựa, nhưng lại để cho Kim Yeong Ran, một người giống như mình phải rơi vào cảnh nguy hiểm. Ga Sung Ho quyết định tự mình kết thúc mọi chuyện rồi ra đi, điều duy nhất ông hy vọng là Kim Yeong Ran sẽ không vì ông mà đau lòng, thay vào đó sẽ sống cuộc đời hạnh phúc bên những người cô yêu thương.

Cái chết của chủ tịch Ga Sung Ho khiến nữ chính Kim Yeong Ran và các khán giả xem phim cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nghe được những lời trăn trối của Ga Sung Ho, Kim Yeong Ran đã vô cùng đau khổ. Sự ra đi của ông là điều mà không một ai mong muốn. Thế nhưng ít nhất, những sự hy sinh của ông cũng không uổng phí khi mà cuối cùng, bè lũ phản diện cũng phải trả giá. Ga Seon Young với vô số những tội ác bị bắt vào tù, chịu đựng những tháng ngày tận cùng đau khổ.

Kim Yeong Ran cuối cùng cũng được sống hạnh phúc như chủ tịch Ga Sung Ho mong muốn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành những lời khen ngợi cho Ms. Incognito sau khi theo dõi trọn vẹn bộ phim. Họ nói rằng đây là một tác phẩm với kịch bản hấp dẫn, vừa có lãng mạn, vừa có kịch tính nhưng cũng không thiếu các phân cảnh lấy nước mắt của khán giả, đặc biệt là ở tập cuối.

Sau thành công của Vincenzo và Night in Paradise, Jeon Yeo Been tiếp tục khẳng định bản lĩnh diễn xuất qua Ms. Incognito - bộ phim được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên sinh năm 1989 đảm nhận hai thân phận cùng lúc: Kim Yeong Ran - một nữ vệ sĩ xuất thân nghèo khó, từng chịu nhiều tổn thương và Boo Se Mi - danh tính giả mà Yeong Ran buộc phải mang để bảo vệ bản thân giữa vòng xoáy quyền lực và bí mật.

Jeon Yeo Been thể hiện sự biến hóa đáng kinh ngạc khi khắc họa ranh giới giữa hai con người - một mạnh mẽ, gan góc và một dịu dàng, khép kín. Cô diễn bằng ánh mắt tinh tế, bằng những khoảng lặng có sức nặng hơn lời thoại. Đạo diễn Ms. Incognito từng chia sẻ, mỹ nhân họ Jeon là kiểu diễn viên “chỉ cần ánh nhìn cũng đủ truyền tải toàn bộ cảm xúc của nhân vật”. Ở mỗi cảnh chuyển đổi từ Yeong Ran sang Boo Se Mi, khán giả đều cảm nhận được lớp vỏ bình yên giả tạo đang dần nứt vỡ, để lộ ra người phụ nữ tổn thương nhưng kiên cường tìm cách cứu lấy chính mình. Nếu nói về Daesang cho nữ diễn viên phim truyền hình Hàn năm nay, chắc chắn Jeon Yeo Been chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất.

Có thể bạn chưa biết nhưng thực tế là trước khi lên sóng, Ms. Incognito không phải một tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của khán giả. Dẫu vậy, tác phẩm này liên tục chứng kiến sự tăng trưởng rating qua mỗi tập. Tập cuối của phim ghi nhận rating 7,127% - cao nhất toàn series cũng như dẫn đầu cả nước trong khung giờ phát sóng.

Không được quan tâm quá nhiều trước thềm phát sóng, thế nhưng Ms. Incognito lại trở thành bộ phim có rating cao thứ 2 trong lịch sử đài ENA.

Đáng nói hơn, với thành tích này Ms. Incognito còn lập những kỷ lục ấn tượng. Trong số các phim truyền hình phát sóng đầu tuần của đài ENA năm 2025, không phim nào có rating tốt hơn Ms. Incognito. Không chỉ vậy, Ms. Incognito cũng đi vào lịch sử nhà đài với tư cách á quân rating, chỉ đứng sau mỗi siêu phẩm gây sốt toàn cầu Extraordinary Attorney Woo mà thôi.