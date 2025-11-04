2025 thực sự là “năm vàng” của phim Hàn Quốc. Không chỉ đa dạng thể loại - từ cổ trang, lãng mạn đến trinh thám, học đường, mà loạt tác phẩm còn liên tục lập kỷ lục rating, khiến cả nước Hàn “nín thở” theo từng tập. Mới đây, trang ZAPZEE đã công bố bảng xếp hạng 10 phim Hàn có rating cao nhất 2025, và đúng như dự đoán, những cái tên gây bão mạng suốt thời gian qua đều góp mặt.

1. Ngự Trù Của Bạo Chúa: 17.1%

Ngay từ khi công bố, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã khiến mạng xã hội bùng nổ nhờ sự kết hợp giữa YoonA và Lee Chae Min. Phim là câu chuyện xuyên không hài hước về một đầu bếp hiện đại bất ngờ rơi vào hoàng cung Joseon, trở thành “ngự trù” bất đắc dĩ và khiến cả triều đình đảo lộn vì những món ăn kỳ lạ. Giữa khói lửa âm mưu nơi cung cấm, tình cảm giữa cô và vị vua lạnh lùng dần nảy nở qua từng món ăn, từng ánh nhìn.

Rating phim tăng đều qua từng tuần, tập cuối ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm. Không chỉ tạo ra tiếng vang lớn ở trong nước mà Ngự Trù Của Bạo Chúa còn mạnh mẽ công phá thị trường quốc tế. Bằng chứng là việc phim nhanh chóng chiếm giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu, thống trị tại 42 quốc gia. Bên cạnh kịch bản nhẹ nhàng, sự duyên dáng của YoonA và phản ứng hóa học ngọt ngào cùng Lee Chae Min chính là “gia vị” khiến bộ phim trở thành món ăn tinh thần đúng nghĩa cho khán giả.

2. Buried Hearts: 15.4%

Sau thời gian dài im ắng, Park Hyung Sik tái xuất với Buried Hearts - tác phẩm được mệnh danh là “bom tấn” chính kịch của nửa đầu 2025. Phim xoay quanh Seo Dong Joo, một người đàn ông tưởng chừng bình thường nhưng ẩn giấu quá khứ và mối thù máu lạnh trong giới tài chính - chính trị. Mỗi tập phim là một lớp bí ẩn mới được bóc tách, kéo người xem vào vòng xoáy âm mưu và quyền lực.

Với nhịp phim nhanh, góc quay điện ảnh và diễn xuất mạnh mẽ, Buried Hearts liên tục dẫn đầu khung giờ phát sóng, rating nhảy vọt hơn 100% so với tập đầu. Park Hyung Sik một lần nữa chứng minh vị thế diễn viên thực lực, vừa điển trai vừa đủ chiều sâu để khán giả không thể rời mắt.

3. Love Scout: 12.0%

Trong khi các phim tình cảm thường xoay quanh tuổi trẻ, Love Scout lại kể về những người đã qua thời bồng bột, đi tìm lại chính mình sau nhiều đổ vỡ. Han Ji Min hóa thân thành một phụ nữ 35 tuổi tham gia dự án Love Scout - hành trình giúp con người mở lòng với tình yêu một lần nữa.

Với những câu thoại chân thật, bối cảnh nên thơ và câu chuyện chạm đến nỗi cô đơn của người trưởng thành, Love Scout nhanh chóng chiếm cảm tình người xem. Rating tăng mạnh qua từng tập, còn mạng xã hội thì liên tục tràn ngập những clip cắt “ngọt như mật” của Han Ji Min. Phim được ví như một cuốn nhật ký nhẹ nhàng về tình yêu sau những tổn thương.

4. The Haunted Palace: 11.0%

Nếu năm 2025 có phim cổ trang nào vừa đẹp vừa ám ảnh, chắc chắn đó là The Haunted Palace. Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện về Yeo Ri - cô gái mang năng lực tâm linh bị nguyền rủa, và Yun Gab - một chàng trai mang trong mình bí mật về loài rắn huyền thoại Imugi. Từ mối liên kết định mệnh, cả hai bị cuốn vào cuộc chiến giữa người và linh giới.

Bona và Yook Sung Jae gây bất ngờ với diễn xuất chín chắn, chemistry cháy màn ảnh và những cảnh quay cổ trang mãn nhãn. The Haunted Palace giữ mức rating cao ổn định, thậm chí có tập vượt mốc 10%. Phim vừa thỏa mãn khán giả mê kỳ ảo, vừa khiến dân mạng bàn tán không dứt vì cú twist cuối “xoắn não”.

5. The Art of Negotiation: 10.3%

Không cần bối cảnh lãng mạn hay phép màu, The Art of Negotiation vẫn đủ sức “càn quét” nhờ kịch bản thông minh và diễn xuất đẳng cấp. Lee Je Hoon hóa thân thành một chuyên gia đàm phán chiến lược, người được mệnh danh là “cỗ máy cứu tập đoàn” khi xử lý các thương vụ M&A và khủng hoảng truyền thông.

Phim đưa người xem bước vào thế giới đàm phán lạnh lùng, nơi từng lời nói có thể thay đổi số phận hàng nghìn người. Với kịch bản chặt chẽ, thoại đậm chất đấu trí và phong thái lạnh lùng quyến rũ của Lee Je Hoon, The Art of Negotiation trở thành hiện tượng bất ngờ. Rating liên tục tăng qua từng tập, chứng minh sức hút của thể loại “văn phòng - chính trị” đang trở lại mạnh mẽ.

6. Beyond The Bar: 9.1%

Beyond The Bar không quá ồn ào khi ra mắt, nhưng càng xem, khán giả càng bị cuốn vào hành trình nội tâm của nhân vật chính - một người đàn ông đứng giữa ranh giới công lý và cảm xúc. Lee Jin Wook thể hiện trọn vẹn hình ảnh một luật sư từng vấp ngã, tìm lại chính mình qua những vụ án đầy nhân văn.

Rating của phim tăng đều, phản hồi khán giả tích cực nhờ tiết tấu ổn định và chiều sâu cảm xúc. Đây là kiểu phim khiến người xem không “wow” ngay từ đầu, nhưng khi kết thúc lại để lại cảm giác ấm áp và đáng suy ngẫm - một cú hit nhẹ nhàng nhưng bền bỉ của năm.

7. Our Unwritten Seoul: 8.4%

Không nằm ngoài dự đoán, Park Bo Young tiếp tục ghi dấu ấn với Our Unwritten Seoul - bộ phim chữa lành nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Cô vào vai hai chị em song sinh với tính cách đối lập, cùng trải qua hành trình hàn gắn những tổn thương cũ. Bên cạnh cô là Park Jin Young (GOT7), người mang đến hình ảnh một luật sư ấm áp, tinh tế và dịu dàng.

Bằng lối kể chậm rãi, nhạc phim dễ chịu và những khung hình đẹp như postcard, Our Unwritten Seoul chạm tới trái tim người xem. Rating phim tăng đều qua từng tập, còn tên tuổi Park Bo Young lại một lần nữa được khen ngợi vì diễn xuất tinh tế, vừa dễ thương vừa khiến người xem rơi nước mắt.

8. Heavenly Ever After: 8.3%

Giữa hàng loạt phim tình cảm trẻ trung, Heavenly Ever After chọn hướng đi riêng khi kể về tình yêu của hai người trung niên - nơi cảm xúc lẫn từng vết thương đều thật. Son Suk Ku thể hiện một quý ông từng trải, gặp lại người cũ và học cách yêu lại chính mình.

Không ồn ào nhưng ấm áp, phim khiến khán giả lớn tuổi tìm thấy sự đồng cảm, còn khán giả trẻ lại tò mò với tình yêu trưởng thành. Rating ổn định, lượng người xem tăng ở nửa sau bộ phim, minh chứng rằng chỉ cần nội dung chân thật, khán giả luôn sẵn sàng ở lại.

9. Undercover High School: 8.3%

Sự trở lại của Seo Kang Joon trong Undercover High School khiến fan đứng ngồi không yên. Anh vào vai một đặc vụ bí mật cải trang thành học sinh để điều tra tổ chức tội phạm ẩn trong trường học. Hành động mãn nhãn, tình tiết bất ngờ và yếu tố hài duyên dáng giúp bộ phim trở thành lựa chọn giải trí đỉnh cao cho giới trẻ.

Rating tăng mạnh ngay từ tập đầu, lượng tìm kiếm của phim cũng vọt lên top đầu nền tảng trực tuyến. Nhiều khán giả khen ngợi Undercover High School vì “vừa căng vừa vui”, vừa mang hơi hướng phim hành động Mỹ, vừa đậm chất học đường Hàn.

10. Resident Playbook: 8.1%

Resident Playbook là phần ngoại truyện của series huyền thoại Hospital Playlist, lần này tập trung vào các bác sĩ nội trú trẻ tuổi trong cùng bệnh viện. Go Youn Jung dẫn dắt dàn cast mới bằng diễn xuất tự nhiên, khi hóa thân thành bác sĩ Oh Yi Yeong - người vừa bước vào nghề với nhiều nỗi sợ hãi và áp lực.

Phim giữ trọn tinh thần nhân văn của bản gốc, vừa khai thác mối quan hệ đồng nghiệp - bệnh nhân, vừa đan cài những câu chuyện nhỏ nhưng lay động. Resident Playbook không chỉ là phim y khoa, mà còn là bản giao hưởng ấm áp về tình người giữa bệnh viện - nơi sự sống và mất mát song hành.