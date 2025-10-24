Giữa mùa phim Hàn 2025 đang khan hiếm những tác phẩm vừa có câu chuyện thú vị vừa mãn nhãn, Moon River bất ngờ trở thành cái tên được trông đợi nhất cuối năm. Dẫn dắt câu chuyện là Kang Tae Oh, nam chính từng "đổi đời" nhờ bén duyên với Việt Nam, và sau 12 năm vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng vì vẻ ngoài gần như không thay đổi.

Visual 12 năm vẫn "cực bén"

Trước khi được khán giả Hàn Quốc công nhận là một trong những gương mặt sáng giá của dòng phim truyền hình, Kang Tae Oh từng có bước ngoặt đáng nhớ trên đất Việt. Năm 2014, anh được chọn đóng chính trong dự án hợp tác Hàn – Việt Forever Young (Tuổi Thanh Xuân), bộ phim tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ và giúp tên tuổi Kang Tae Oh vụt sáng tại thị trường Việt Nam. Vai nam chính Junsu, chàng trai Hàn Quốc lãng tử, tình cảm trở thành biểu tượng của "mối tình đầu" với khán giả trẻ Việt.

Kang Tae Oh trong "Forever Young" (Tuổi Thanh Xuân)

Năm 2015, nhờ sức ảnh hưởng từ Forever Young, Kang Tae Oh trở thành diễn viên Hàn đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại VTV Awards, một cột mốc hiếm có với diễn viên nước ngoài. Tờ Star News Korea đã gọi Kang Tae Oh là "Người đàn ông được Việt Nam yêu thương nhất", ghi nhận sức lan tỏa đặc biệt của anh tại khu vực Đông Nam Á.

Khoảng thời gian hoạt động ở Việt Nam không chỉ giúp Kang Tae Oh nổi tiếng mà còn mở ra hướng đi khác biệt cho sự nghiệp: từ một diễn viên trẻ trong nhóm 5urprise của Fantagio, anh dần được nhìn nhận như gương mặt đại diện cho hình ảnh "mỹ nam thân thiện châu Á". Không quá lời khi nói rằng sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam đã góp phần không nhỏ cho việc định hình tên tuổi của Kang Tae Oh tại Hàn.

Sau dự án tại Việt Nam, Kang Tae Oh trở thành 1 cái tên được truyền thông Hàn chú ý, nhiều dự án tốt cũng tìm đến nam diễn viên trẻ tuổi này.

Từ khi ra mắt năm 2013 đến nay, Kang Tae Oh gần như không thay đổi nhiều về ngoại hình.

Ở tuổi 31, anh vẫn giữ gương mặt thanh tú, ánh mắt hiền hậu từng khiến fan Việt say mê thời Forever Young. Trong buổi phỏng vấn mới đây với Arena Homme Plus, Kang Tae Oh tự nhận nhân vật Yi Kang giống như "mặt nước của dòng sông, phản chiếu mọi sắc độ của cuộc sống", và rằng: "Mỗi lần quay phim, tôi thấy mình cũng như nước, đổi màu theo ánh sáng xung quanh".

12 năm kể từ ngày bén duyên với Việt Nam, Kang Tae OH giờ đã là gương mặt vững vàng của phim Hàn, nhưng vẫn giữ sự khiêm nhường và tinh thần tươi mới như thuở đầu. Chính điều đó khiến khán giả gọi anh là "mỹ nam không chịu già" không chỉ vì ngoại hình, mà vì cách anh vẫn giữ được ánh sáng trong mắt mỗi khi đứng trước ống kính.

Moon River không chỉ đánh dấu sự trở lại của Kang Tae-oh sau thời gian dài vắng bóng, mà còn là lời khẳng định cho hành trình bền bỉ của một diễn viên từng bước "bén duyên" với Việt Nam. Anh là minh chứng rằng sự duyên dáng, nỗ lực và tấm lòng biết ơn có thể đưa một diễn viên vượt khỏi biên giới ngôn ngữ.

Moon River - câu chuyện hoàng tử mất nụ cười và màn tái xuất đáng giá nhất 2025

Sau thời gian nhập ngũ và vắng bóng trên màn ảnh, Kang Tae Oh trở lại trong dự án cổ trang, lãng mạn, giả tưởng Moon River lên sóng MBC vào đầu tháng 11/2025.

Phim xoay quanh Thái tử Yi Kang, người đã mất đi nụ cười giữa chốn cung đình và Park Dal Yi (Kim Se Jeong đóng), nữ thương nhân mất trí nhớ. Hai người vô tình hoán đổi linh hồn, buộc phải sống trong thân xác của nhau, mở ra chuỗi tình huống vừa bi vừa hài, vừa ấm áp lại sâu sắc.

Theo iMBC, nhân vật của Kang Tae Oh được miêu tả là "hoàng thất phong cách nhất, mỗi bộ trang phục đều do chính anh chọn, thậm chí có riêng phòng y phục trong hoàng cung". Truyền thông Hàn dùng từ "người sành điệu nhất triều đình" để mô tả phong thái của anh: chỉn chu, quyến rũ nhưng ẩn giấu nỗi cô đơn phía sau.

Tờ bntnews nhận xét: "Từ sắc phục màu lam trầm đến hoàng bào thêu rồng, Kang Tae Oh thể hiện khí chất vương giả hiếm thấy nhưng vẫn giữ nét trẻ trung lãng tử. Anh là minh chứng cho mẫu hoàng tử hiện đại trên nền cổ trang".

Moon River được ví như sự giao thoa giữa Mr. Queen và Love in the Moonlight, nơi yếu tố hoán đổi thân xác tạo ra tiếng cười, còn bối cảnh cổ trang mang lại chiều sâu tình cảm.

Lịch phát sóng ban đầu là 31/10 nhưng được MBC dời sang 7/11 để ưu tiên cho mùa giải bóng chày, khiến khán giả càng thêm háo hức.

Và với Moon River, khán giả Hàn, Việt đều có lý do để đợi cả năm 2025: Để được cười, được xúc động, và được nhìn lại gương mặt nam chính từng khiến chúng ta xao xuyến năm nào.