Cuộc đời Olivia Hussey - Nàng Juliet huyền thoại chưa ai có thể thay thế của điện ảnh thế giới

Nàng Juliet đẹp nhất của điện ảnh thế giới



Năm 1967, trong buổi họp báo đầu tiên Olivia Hussey đã nắm chặt tay Leonard Whiting - nam diễn viên đảm nhận vai Romeo. Khi ấy, Olivia Hussey vừa tròn 16 tuổi, độ tuổi trăng tròn ngọt ngào nhất của người thiếu nữ.



Olivia Hussey rời quê hương Buenos Aires để đến London cùng mẹ và anh trai và nuôi cho mình giấc mộng trở thành người nổi tiếng. 13 tuổi, Olivia Hussey đã bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất và nổi tiếng toàn thế giới ở độ tuổi 16. Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất trời ban, Olivia Hussey còn khiến mọi người say đắm bằng vẻ ngoài như "xé truyện bước ra".

Ở độ tuổi giống như nhân vật trong nguyên tác của nhà văn William Shakespeare, Olivia Hussey làm khán giả say đắm với khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt xanh to tròn như chứa cả hồ nước cùng đôi môi đỏ mọng căng tràn sức xuân, mái tóc đen dài óng ả.

Ở Olivia Hussey khi ấy là trộn lẫn giữa sự tinh khiết trong trẻo của tuổi 16 pha lẫn một chút gợi cảm quyến rũ đầu đời của thiếu nữ. Tất cả đã làm nên hình ảnh nàng Juliet hoàn hảo, xinh đẹp mê hoặc và say đắm lòng người.

Nhiều năm qua đi, vai diễn Juliet của Olivia Hussey vẫn là huyền thoại của điện ảnh thế giới. Nhiều người cho rằng đây chính là vẻ đẹp tinh khiết của thời đại và nhan sắc dường như không có thực trên cuộc đời. Đã có nhiều diễn viên vào vai Juliet sau đó, thành công và thất bại đều có nhiều nhưng có lẽ vẫn chưa ai có thể vượt qua danh xưng "Nàng Juliet đẹp nhất màn ảnh" mà truyền thông và fan hâm mộ dành tặng cho Olivia Hussey.

Vẻ đẹp ngọc ngà ấy đã giúp Olivia Hussey trở thành nhan sắc huyền thoại của Hollywood ở thế kỷ 20, là tượng đài trong làng phim ảnh thế giới.

Đường tình hỗn loạn và nỗi đau đớn vì bị bạo hành trong quá khứ

Nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có, Olivia Hussey dường như có trong tay tất cả nhưng đường tình chưa bao giờ là bình lặng. Olivia Hussey từng có nhiều chuyện tình trong quá khứ, có những mối tình để lại cho bà những nỗi đau đớn khôn nguôi.

Năm 2018, Olivia Hussey phát hành cuốn tự truyện "The Girl on the Balcony" (Cô gái ở ban công). Trong cuốn tự truyện của mình, bà cho biết bản thân từng bị bạn trai cũ bạo hành, cưỡng bức. Olivia Hussey từng phải dừng việc đóng phim vì bị rối loạn lo âu một thời gian dài.

Trong cuốn tự truyện, Olivia Hussey thừa nhận bà đã có những khoảng thời gian tăm tối phía sau thành công của vai diễn Juliet. Hào quang đến sớm khiến cho Olivia dường như chếnh choáng, mất cân bằng cuộc sống. Sự ngang bướng và cố chấp của cô gái tuổi thiếu nữ đã khiến Olivia Hussey mất đi nhiều cơ hội để duy trì danh tiếng và sự nổi tiếng của mình.

Olivia Hussey ngậm ngùi thừa nhận bản thân đã "trượt khỏi mỏm đá của Shakespeare để đi lang thang khắp Hollywood". Rời London tới kinh đô điện ảnh, Olivia Hussey thả trôi cuộc đời mình với những buổi nhậu nhẹt xuyên đêm suốt sáng ở các quán bar náo nhiệt nhất Hollywood. Những cuộc vui không hồi kết, rượu và chất kích thích đã khiến Olivia Hussey nhấn chìm cuộc đời mình trong chuỗi ngày đen tối.

Olivia Hussey cùng người chồng thứ 2 Akira Fuse bên 2 con trai.

Olivia Hussey kết hôn lần đầu tiên vào năm 1971, khi ấy bà 20 tuổi cùng Dino Martin. Trước khi quyết định đến với hôn nhân, Olivia Hussey đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Dino Martin. Tuy nhiên, cuối cùng bà đã rung động trước tình yêu và sự kiên trì của ông. Nhưng chua chát thay, khi Olivia Hussey đang mang thai đứa con trai đầu lòng thì Dino Martin lại ngoại tình cùng người phụ nữ khác. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc vào năm 1978.

Người chồng thứ 2 của Olivia Hussey là nam ca sĩ Nhật Bản Akira Fuse. Năm 1983, Olivia sinh con trai Max. Tuy nhiên, vài năm sau đó Olivia và người chồng thứ 2 cũng đường ai nấy đi.

Olivia Hussey kết hôn cùng nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ David Glen Eisley vào năm 1991.

Năm 1991, Olivia Hussey kết hôn cùng nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ David Glen Eisley. Vào tháng 10/1993, Olivia Hussey sinh con gái India Eisley.

Hiện tại, India Eisley cũng đang theo đuổi nghiệp diễn xuất giống mẹ và nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp.

Con gái út India Eisley cũng nối nghiệp diễn xuất của mẹ và được thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời.

Ở tuổi 71, Olivia Hussey đang chiến đấu với căn bệnh ung thu vú suốt nhiều năm nay. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2008 và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ để điều trị ung thư. Sau khi thuyên giảm gần một thập kỷ, vào năm 2018, Hussey biết được rằng căn bệnh ung thư vú đã quay trở lại khi một khối u nhỏ được phát hiện đang phát triển giữa tim và phổi.

Tuy nhiên, Olivia Hussey vẫn vô cùng lạc quan để chiến đấu cùng căn bệnh và tận hưởng cuộc sống bên cạnh chồng con.

Nguồn: Theguardian/Dailymail