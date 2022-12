Alexandra Daddario - mỹ nhân sở hữu đôi mắt biếc đẹp nhất Hollywood: Đám cưới như cổ tích, nhận được lời chúc phúc từ vợ cũ của chồng

Nếu hỏi ai là người sở hữu đôi mắt đẹp nhất thế giới thì có lẽ bạn sẽ khó có 1 câu trả lời chính xác. Nhưng trong số những nữ diễn viên Hollywood thì Alexandra Daddario chắn chắn đứng trong top 10.



Đôi mắt màu xanh biếc chính là điểm đặc biệt nhất của Alexandra, chúng là cửa sổ tâm hồn và truyền tải rất nhiều cảm xúc. Khi cô cười, đôi mắt cô ấy nheo lại ở khóe và sáng lên như mặt trời. Khi cô buồn, đôi mắt trông giống như mặt biển ngày bão. Tuy nhiên, bất kể cô đang cảm thấy gì, đôi mắt của cô ấy luôn mê hoặc.



Mỹ nữ sở hữu đôi mắt xanh đẹp nhất nhì Hollywood

Trong bất kỳ lần phỏng vấn nào, Alexandra Daddario luôn nhận được những lời khen ngợi về đôi mắt của mình. Dù cuộc phỏng vấn có xoay quanh những chủ đề khác nhau nhưng sự chú ý của giới truyền thông luôn tập trung vào đôi mắt của người đẹp. Có lẽ không sai khi nói rằng đôi mắt của Alexandra Daddario mơ màng như 1 đêm đầy sao vậy.

Alexandra Daddario

Trong một cuộc phỏng vấn, Alexandra cho biết người hâm mộ của cô từng nhiều lần bày tỏ sự ngạc nhiên về màu mắt của cô. Nhiều người trong số họ liên tục hỏi Alexandra rằng cô có đeo kính áp tròng hay không và cô cho biết màu sắc thật của đôi mắt là màu xanh nước biển.

Alexandra nói rằng cô rất biết ơn vì sở hữu những điều đặc biệt giúp cô trở nên độc nhất trong đám đông nhưng chưa từng nghĩ lại nhận được sự chú ý từ những người xa lạ nhiều như vậy.

Alexandra Daddario

Chính vì thế, Alexandra luôn cảm thấy mình thất may mắn khi nhận được cảm tình của nhiều người với đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Alexandra Daddario sinh ra tại New York, cô là con gái đầu lòng của gia đình có mẹ là luật sư còn bố là cựu giám đốc sở cảnh sát Thành phố New York.

Mặc dù Alexandra được sinh ra ở New York nhưng cô lại sở hữu dòng máu lai nhiều sắc tộc khác nhau. Alexandra là người gốc Anh, Italy, Ireland và Czech. Đây là một trong những lý do khiến nữ diễn viên sở hữu đôi mắt hút hồn như vậy.

Đám cưới như 1 bộ phim

Tháng 5/2021, Alexandra Daddario đã đăng tải lên instagram tấm ảnh hôn đắm đuối Andrew Form. Trong phần chú thích, nữ diễn viên đã viết "Tôi yêu bạn" và nói thêm rằng đó là một cách nói nhẹ nhàng.

Ngay khi Alexandra đăng ảnh, vợ cũ của Andrew đã ngay lập tức "thả tim" và ủng hộ cho mối quan hệ của cả hai. Andrew Form là 1 nhà sản xuất phim nổi tiếng. Trước khi nên duyên cùng Alexandra Daddario, Andrew đã từng có mối quan hệ vợ chồng kéo dài 13 năm với nữ diễn viên Fast & Furious Jordana Brewster.

Được biết, Alexandra từng trải qua 3-4 mối tình nhưng đều không thành. Mối tình đầu của cô là với nhà viết kịch bản Ice Age Jason Fuchs, người mà cô đã hẹn hò trong 4 năm. Alexandra cũng từng có mối tình ngắn ngủi với Trey Songz vào năm 2011.

Alexandra cũng từng có khoảng thời gian ở bên Logan Lerman nhưng mối tình này chẳng thấy được tương lai. Tên của Alexandra cũng được gắn với doanh nhân Brendan Wallace sau khi hai người bị bắt gặp đi cùng nhau nhiều lần.

Chia sẻ trên tờ Vogue về lần hẹn hò đầu tiên của cả hai, Alexandra cho biết cô gặp Andrew Form là nhờ khoảng thời gian quá cảnh chờ chuyến bay của "nhà trai".

Andrew đang trên đường đến châu Âu để làm việc và phải nối chuyến ở New York vì các chuyến bay bị hạn chế trong đại dịch:

"Chúng tôi đi ngang qua nhau ở trung tâm thành phố. Anh ấy quay lại và nói 'xin chào' ngay khi tôi quay lại để liếc nhìn anh ấy. Tôi cười và nói 'xin chào', sau đó cả hai chúng tôi cùng cười về việc chúng tôi là hai người duy nhất trên một con phố thường vô cùng đông đúc.

Anh đã hỏi liệu anh ấy có thể đưa tôi đi ăn tối không. Andrew phải bắt chuyến bay chuyển tiếp vào sáng hôm sau và anh nói rằng nếu tôi muốn ăn tối, anh sẽ trở lại New York sau vài tuần nữa. Và tôi đã nói 'được'".

Cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên vào vài tuần sau đó, tại phòng khách của 1 khách sạn nơi Andrew là 1 trong 3 vị khách hiếm hoi vì đó là giai đoạn đỉnh điểm của dịch.

Hai người đính hôn vào tháng 8 năm 2021, tuy nhiên Alexandra tiết lộ rằng cô đã được cầu hôn vào tháng 4: "Tôi đến thăm Andrew khi anh đang quay Jack Ryan ở Athens. Anh đưa tôi đến ở Four Seasons để chúng tôi có thể ở bên bãi biển. Chúng tôi cùng đi ra ngoài và anh ấy đã cầu hôn tôi. Sau đó chúng tôi đi bộ bên nhau và cùng uống một ly piña colada".

Sau màn cầu hôn, cả hai đã quyết định lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 6/2022 ở New Orleans. Alexandra giải thích: "Bạn tôi Allie và Jake đã tổ chức một đám cưới tuyệt vời nhất ở New Orleans. Ban đầu chúng tôi định tổ chức đám cưới ở Italy vì tôi muốn uống rượu vang Italy trong ba ngày liền, nhưng khi nhận công việc ở New Orleans, tôi nghĩ đến Allie và Jake, và chúng tôi chuyển sang New Orleans. Đó là một thành phố đầy âm nhạc và cuộc sống".

Trong đám cưới của Alexandra và Andrew Form ở Preservation Hall, mọi thứ diễn ra như một cuốn phim: "Chúng tôi đã nói lời thề đã khóc và các con của Andrew là phù rể".

Tuổi 36 của Alexandra Daddario vô cùng trọn vẹn và ngọt ngào như vậy.