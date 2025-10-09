Theo thông tin đưa từ BV Phụ sản Trung ương, ngày 29/9/2025, tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã diễn ra một ca cấp cứu nghẹt thở: Sản phụ N.T.L.A nhập viện trong tình trạng thai 36 tuần 1 ngày, con so, ngôi mông, ối vỡ hoàn toàn, sa dây rốn trên nền u xơ tử cung – một trong những cấp cứu nguy hiểm bậc nhất trong sản khoa.

Trước tình trạng nghiêm trọng, sản phụ được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Ca cấp cứu tối khẩn cho sản phụ ối vỡ hoàn toàn, dây rốn sa ra ngoài âm đạo

Khoảng 9h sáng, chị L.A được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sau một đêm đau bụng dữ dội. Vừa bước vào sảnh cấp cứu, chị choáng váng, ngã khuỵu xuống đất vì cơn đau quá sức dồn dập. Các bác sĩ và điều dưỡng lập tức đưa bệnh nhân lên cáng, thực hiện khám lâm sàng và siêu âm ngay tại chỗ.

Kết quả khám cho thấy cổ tử cung đã mở 2cm, ối vỡ hoàn toàn, dây rốn sa ra ngoài âm đạo, tim thai 140l/phút. Đồng thời, phát hiện khối u xơ tử cung to, đường kính khoảng 15cm chiếm trọn vùng eo mặt sau, cản trở đường ra của thai nhi. Được biết, bệnh nhân đã phát hiện u xơ tử cung tiến triển nhanh ngay từ khi mới có thai. Suốt thai kỳ, chị phải sử dụng thuốc hỗ trợ để duy trì, giữ được thai đến tuần 36 mới xuất hiện biến chứng cấp tính.

Trước tình trạng sa dây rốn nghiêm trọng – một trong những biến chứng cấp cứu tối khẩn trong sản khoa – thai nhi đối mặt với nguy cơ mất oxy, ngạt thở và có thể dẫn tới mất tim thai chỉ trong tích tắc, ca bệnh nhanh chóng hội chẩn với TS.BS Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh, sau đó được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Bé trai nặng 2,4kg đã cất tiếng khóc to chào đời – âm thanh xé tan bầu không khí căng thẳng. Ảnh BV

Hiểu rõ mỗi giây phút trôi qua là sinh mạng thai nhi bị đe dọa, ngay tại phòng khám cấp cứu, một bác sĩ cấp cứu đã lập tức lên cáng, nhanh chóng đưa tay vào nâng ngôi thai, giữ cho dây rốn không bị chèn ép, duy trì trong suốt chặng đường từ phòng cấp cứu lên phòng mổ, đảm bảo tuần hoàn thai nhi không bị gián đoạn đột ngột. Trên hành lang bệnh viện, cả ê-kíp gần như chạy đua với thời gian, từng bước di chuyển đều gấp gáp nhưng chính xác tuyệt đối.

Cuộc đại phẫu đầy thử thách

Ngay khi vào phòng mổ, toàn bộ ê-kíp tập trung cao độ với mục tiêu ưu tiên tuyệt đối là lấy thai trong thời gian nhanh nhất có thể, tránh tình trạng thai suy cấp do chèn ép dây rốn kéo dài. Ở vị trí ngôi mông trên nền tử cung có khối u xơ to bất thường, mọi đường ra của thai nhi đều bị chèn ép nghiêm trọng, khối u chiếm toàn bộ diện tích, khiến khoang tử cung bị bó chặt, hạn chế không gian thao tác, đặc biệt khó khăn khi ối đã vỡ, ê-kip các bác sĩ đã phảỉ hết sức cẩn thận để tránh gây sang chấn cho thai. Trên bàn mổ, người mẹ rơi nước mắt vì lo sợ. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, một bé trai nặng 2,4kg đã cất tiếng khóc to chào đời – âm thanh xé tan bầu không khí căng thẳng. Bé nhanh chóng được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để chăm sóc và tiếp tục theo dõi.

Thế nhưng, thử thách vẫn còn ở phía trước - khối u xơ tử cung viêm dính phức tạp cả mặt trước và mặt sau vào các tổ chức trong ổ bụng. Trong quá trình phẫu thuật, khi can thiệp bóc tách khối u đã xuất hiện tình trạng chảy máu, buộc ê-kíp phải liên tục kiểm soát và xử lý, thực hiện từng thao tác hết sức thận trọng.

Đó không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là kết quả của bản lĩnh chuyên môn, sự phối hợp thần tốc, và trái tim của người thầy thuốc.

TS.BS Vũ Văn Khanh – Phó Trưởng Khoa Đẻ, người trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật chia sẻ: "Khi bóc những khối u lớn, điều đáng lo nhất là nguy cơ chảy máu và tổn thương niêm mạc tử cung, gây biến dạng buồng tử cung, khiến bệnh nhân khó khăn trong những lần mang thai tiếp theo. Hiểu rõ đây là lần đầu tiên người mẹ bước vào hành trình sinh nở, chúng tôi phải thật tỉ mỉ trong từng đường khâu mũi chỉ để giữ gìn tối đa cấu trúc và chức năng tử cung, giữ gìn khả năng sinh sản cho người mẹ trong tương lai".

Sau gần 3 giờ đồng hồ căng thẳng, cả mẹ và con đều an toàn, khối u được xử lý triệt để và tử cung người mẹ được bảo tồn nguyên vẹn. Đó không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là kết quả của bản lĩnh chuyên môn, sự phối hợp thần tốc, và trái tim của người thầy thuốc.