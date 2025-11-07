Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cúm A và các bệnh do virus đường hô hấp tăng đột biến, trong đó 80% bệnh nhi nhập viện do cúm A.

Bệnh nhi tới khám được chẩn đoán nhiễm cúm A tăng cao trong thời gian qua

Theo bác sĩ Lê Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm, các bệnh lây qua đường hô hấp, phổ biến nhất là cúm A và virus hợp bào hô hấp (RSV), đang chiếm tỉ lệ cao trong số trẻ đến khám. Khoảng 1-3% ca khám phải nhập viện, trong đó có nhiều trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

Tương tự, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trẻ phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt. Từ đầu tháng 10 đến nay, bệnh viện ghi nhận hơn 3.700 ca cúm mùa, trong đó gần 500 trẻ phải điều trị nội trú. Chỉ riêng tuần qua, có hơn 1.600 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 10% trẻ nhập viện.

Tại nhiều trường học ở Hà Nội, số trẻ xin nghỉ vì sốt và viêm đường hô hấp do bệnh cúm tăng rõ rệt. Chị Trần Lan Ngọc (phường Hoàng Mai) cho biết ngày các đây ít ngày chị đã đưa con trở lại bệnh viện tái khám sau một tuần điều trị cúm A.

Trước đó, cả hai con đều có triệu chứng sốt nhẹ, sổ mũi, ho... đến bệnh viện khám được chẩn đoán nhiễm cúm A. "Cả hai lớp của con tôi đều có khá nhiều bạn phải nghỉ học vì sốt. Có ngày tới 10 trong số 40 học sinh xin nghỉ vì ốm"- chị Ngọc chia sẻ.

Anh Trần Tuấn Dũng (phường Tây Hồ, Hà Nội) cho biết suốt hai tuần qua, lớp học của con gái anh ngày nào cũng có học sinh nghỉ. Có ngày, tới 15- 20 trong tổng số 45 học sinh xin nghỉ do sốt.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi

Theo bác sĩ Lê Sỹ Hùng, cúm mùa là bệnh lành tính nhưng có tốc độ lây lan nhanh và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Nguy hiểm nhất là khi virus cúm gây biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc nặng hơn như tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa tạng.

Ngoài ra, virus hợp bào hô hấp cũng là nguyên nhân phổ biến gây viêm họng, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản và viêm phổi. Bệnh thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 3, cao điểm vào mùa đông - xuân. Trẻ dưới hai tuổi, đặc biệt là trẻ dưới sáu tháng, sinh non hoặc có hệ miễn dịch yếu dễ mắc bệnh và diễn biến nặng.

"Việc chủ động phòng ngừa cúm cho trẻ không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn hạn chế lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Với RSV, tỉ lệ mắc cao nên cần phát hiện sớm, chăm sóc trẻ đúng cách, giữ vệ sinh mũi họng và cách ly trẻ có dấu hiệu nhiễm virus để tránh lây lan"- bác sĩ Hùng khuyến cáo.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm cúm mùa ở trẻ nhỏ

Theo các bác sĩ, phụ huynh cần đặc biệt chú ý bảo vệ trẻ nhỏ, nhóm có hệ miễn dịch yếu, dễ mắc bệnh truyền nhiễm khi thời tiết thay đổi thất thường.

Để phòng ngừa hiệu quả, với trẻ dưới 6 tháng tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin cúm, nên ưu tiên tiêm phòng cho mẹ trong thai kỳ, cho trẻ bú sữa mẹ để tăng cường miễn dịch, đồng thời duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ. Những biện pháp này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong mùa cúm.