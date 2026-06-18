Sau nhiều năm ký tới 5 hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền không nhỏ, mới đây một cụ bà và gia đình đã bất ngờ được đại diện một công ty liên hệ để thương lượng hoàn trả tiền và chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, điều khiến gia đình bà băn khoăn hơn cả lại là lời đề nghị từ một nhân viên bán hàng từng trực tiếp tư vấn cho bà trước đây.

Trên mạng xã hội, con gái của cụ bà chia sẻ câu chuyện đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ này, một công ty đã chủ động liên hệ với mẹ cô để xin hoàn lại tiền và thu hồi toàn bộ 5 hợp đồng đã ký. Sau quá trình trao đổi, gia đình đồng ý nhận lại khoảng 90% số tiền đã đóng.

"Tuy nhiên, người nhân viên từng làm việc ở công ty này trước đây cũng từng ký với mẹ mình thêm 4 hợp đồng ở một đơn vị khác. Hiện người này liên tục gọi điện, khóc lóc, mong mẹ mình không gửi hồ sơ liên quan đến các hợp đồng đó và xin cho một cơ hội để tiếp tục làm việc, rồi sẽ tìm cách hoàn trả tiền" , con gái bà chia sẻ.

Bài viết được con bà đăng tải trên MXH (Ảnh: Theard)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng gia đình nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời ưu tiên làm việc với cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cũng như có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Một tài khoản bình luận: "Đây không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình chị mà còn có thể liên quan đến nhiều người khác từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nếu sự việc đã được cơ quan chức năng điều tra, việc cung cấp đầy đủ thông tin sẽ giúp quá trình xác minh được khách quan và minh bạch hơn".

Một số ý kiến khác bày tỏ quan điểm rằng những lời hứa hẹn hoàn trả tiền cần được thể hiện bằng các cam kết và thủ tục cụ thể thay vì chỉ dựa trên sự thỏa thuận bằng lời nói. Theo những người này, việc giải quyết thông qua các kênh pháp lý chính thức sẽ giúp hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong tương lai và tạo thêm cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người bị thiệt hại.

Ảnh buổi làm việc được chia sẻ (Ảnh: Theard)

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cho rằng vụ việc của gia đình cụ bà không phải là trường hợp cá biệt.

Hôm qua, ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định gần 500 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hai hình thức: bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm tiếp tục lừa đảo khách hàng.

Ở hình thức thứ nhất, các công ty thường tổ chức gọi điện mời khách tham dự hội thảo hoặc sự kiện với lời hứa nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Người dân được thông báo không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, khi đến nơi, khách hàng sẽ được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Giá trị hợp đồng dao động từ vài trăm triệu đến gần một tỷ đồng, thời hạn kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Bằng các chương trình ưu đãi, lời hứa về nghỉ dưỡng dài hạn hay cơ hội đầu tư sinh lời, nhiều người đã quyết định ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Sau đó, khi muốn chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng, họ tiếp tục trở thành mục tiêu của một hình thức lừa đảo khác.

Theo cơ quan điều tra, một số đối tượng đã thu thập dữ liệu khách hàng sở hữu kỳ nghỉ, sau đó thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng. Nhân viên sẽ chủ động liên hệ, đưa ra những lời hứa hấp dẫn như có thể bán lại hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CATPHCM)

Để thực hiện việc chuyển nhượng, khách hàng được yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí đặt cọc, phí đảm bảo giao dịch hoặc nâng cấp gói dịch vụ. Thậm chí có trường hợp phải mua thêm hợp đồng mới dù không có nhu cầu.

Trong khi đó, thời gian thực hiện cam kết trên thực tế rất khác với những gì nhân viên tư vấn nói ban đầu. Nhiều hợp đồng được quy định thời hạn thực hiện kéo dài tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy bỏ hoặc đòi lại tiền.

Cơ quan điều tra cũng cho biết các công ty liên tục thay đổi tên gọi hoặc thành lập pháp nhân mới để tránh sự phản ánh của khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm người mua mới.

Toàn bộ số tiền thu được không được sử dụng để thực hiện các hoạt động chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ như cam kết mà chủ yếu phục vụ chi trả lương, thưởng và các chi phí khác của doanh nghiệp.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và tiến hành thu hồi tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Tổng hợp