Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Trong phóng sự phát sóng lúc 18h trên VTV, nhiều cá nhân được giới thiệu là lãnh đạo hoặc nhân viên các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Ảnh cắt từ clip VTV

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunlad Travel khai nhận: "Từ ban đầu, mục đích của tôi là lấy tiền của khách hàng càng nhiều càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách".

Ảnh cắt từ clip VTV

Đối tượng Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel cũng khai nhận hành vi: "Tôi được trao đổi và nắm quy trình hoạt động, nhân viên cấp dưới sẽ thực hiện các công việc được phân công. Tôi thấy chính sách của công ty hiện tại là không đúng và thực sự rất ăn năn, hối lỗi về những việc đã xảy ra".

Ảnh cắt từ clip VTV

Đối tượng Trần Đạo Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi khai nhận, "Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một là niềm tin của các bạn về thông tin về phía công ty đưa ra, hai là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó nên các bạn có động lực làm những việc trên".

Ảnh cắt từ clip VTV

Đối tượng Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai: "Bọn em được trả lương cứng 5 triệu, cứ chốt 1 hợp đồng sẽ nhận 6% tổng giá trị hợp đồng. Sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách, hứa mua lại cam kết nhưng thực ra đó chỉ là lời hứa, không có gì đảm bảo hay chắc chắn".

Ảnh cắt từ clip VTV

Ảnh cắt từ clip VTV

Ảnh cắt từ clip VTV

Ảnh cắt từ clip VTV

Bên cạnh đó, một số hình ảnh các nhân viên kinh doanh hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ cũng được "điểm mặt điểm tên". Cụ thể:

- Nguyễn Đình Tuyến - Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay và nhiều nhận viên khác đang làm việc tại đây cũng được công an đưa về trụ sở làm việc và lấy lời khai.

Ảnh cắt từ clip VTV

Những hình ảnh phát sóng trong chương trình Việt Nam Hôm Nay tối 17/6 tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh vụ án liên quan hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, loạt phóng sự điều tra của VTV đã phản ánh nhiều trường hợp người cao tuổi mất số tiền lớn sau khi tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ, sau đó tiếp tục được mời gọi đóng thêm tiền để chuyển nhượng hoặc thanh lý hợp đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời rà soát thêm các bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.