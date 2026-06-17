Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16 tỷ đồng, phong tỏa hơn 59 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm giữ 7 ô tô, 10 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tại cơ quan công an, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai ban đầu mục đích là lấy tiền càng nhiều của khách càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách.

"Ban đầu chúng em được trả lương cứng 5 triệu đồng/tháng và chốt hợp đồng sẽ được 5% tổng giá trị hợp đồng. Sau 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại cho khách. Số tiền theo cam kết đó chỉ là lời hứa chứ không có gì đảm bảo và chắc chắn", Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel khai nhận.

Đối tượng Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel

Còn với Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel khai, đã được trao đổi để nắm những quy trình mà nhân viên làm. Người này cho biết đã thấy chính sách hiện tại không đúng và bày tỏ ăn năn hối lỗi.

Theo thông tin trong phóng sự của VTV, đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi) khai nhận, "Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một là niềm tin của các bạn về thông tin về phía công ty đưa ra, hai là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó nên các bạn có động lực làm những việc trên".

Đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi)

Theo điều tra, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 05 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ gặp khó khăn về tài chính. Các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, chúng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới. Các đối tượng thực hiện hành vi có sự câu kết, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.