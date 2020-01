CSGT Hà Nội làm việc thâu đêm giao thừa trong trận mưa khiến các phố ngập sâu

Vào lúc 1h sáng ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón Tết vui vẻ, bình yên, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số cán bộ chiến sĩ túc trực.

Theo chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội, tính đến thời điểm này, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn đang được lực lượng CSGT Thủ đô đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo đi lại cho nhân dân an toàn, lực lượng CSGT cũng kiên quyết xử lý những lái xe uống rượu bia và điều khiển các phương tiện khác...

Đường phố Hà Nội ngập sau cơn mưa ngày Tết

100% cán bộ chiến sĩ túc trực

Tất cả các đơn vị từ trong nội đô đến quản lý những cửa ngõ ra vào thành phố đều phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng với nhau cũng như CSGT các tỉnh, thành lân cận đảm bảo an toàn toàn tuyến.



Tại trung tâm thành phố, mưa lớn diễn ra, trên cơ sở danh sách những điểm thường xuyên ngập úng, đơn vị cũng chỉ đạo các đội CSGT bố trí CBCS làm nhiệm vụ ứng trực, hướng dẫn cho những phương tiện đi lại an toàn, tránh các vị trí ngập, úng.

Đối với những điểm ngập, úng sâu, CSGT thông báo, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan như công ty thoát nước, vệ sinh môi trường của thành phố để làm công tác thoát nước, tiêu ngập úng.

Rất nhiều nơi ngập sâu

Cảnh sát làm việc thâu đêm giao thừa

Các điểm vui chơi, nơi tập trung đông người dân đón giao thừa, lực lượng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị khác của CATP Hà Nội làm công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT.