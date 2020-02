"Crash Landing On You" tập 11: Hyun Bin xuất hiện siêu ngầu, "tung cước" đánh trả kẻ tính lấy mạng Son Ye Jin?

Tạm hoãn một tuần phát sóng, nhà sản xuất Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) liên tục bù đắp cho người hâm mộ loạt ảnh tĩnh siêu xịn, hé lộ những diễn biến hấp dẫn sẽ được lên sóng trong tập 11 tới đây.

Sau khi khiến người hâm mộ náo loạn trước màn lột xác của Jung Hyuk (Hyun Bin) khi được nàng tài phiệt Se Ri (Son Ye Jin) tháp tùng đi mua đồ đẹp. Trong loạt ảnh mới nhất được nhà sản xuất tung ra, nhiều khả năng Se Ri sẽ gặp phải điều gì đó không may khiến chàng quân nhân vô cùng hoảng hốt mà chạy đi tìm kiếm.

Jung Hyuk xuất hiện siêu đẹp trai trong bộ cánh thời thượng, tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý chính là biểu cảm hoảng hốt, lo lắng.

Nhiều khả năng cũng trong tập này, Jung Hyuk sẽ có màn chạm trán với Jo Chul Kang tại Nam Hàn khi kẻ này từng tuyên bố sẽ lấy mạng của Se Ri. Đặc biệt, bức hình nhá hàng màn "tung cước" của Lee Jung Hyuk với một nhân vật được nhà sản xuất úp mở càng khiến khán giả có thêm bằng chứng để khẳng định "chị đẹp" Se Ri gặp phải chuyện chẳng lành trong tập 11.

Jung Hyuk "tung cước" với một nhân vật bí ẩn, nhiều khả năng có liên quan tới tính mạng của Se Ri.

Trước đó ở cuối tập 10, khán giả vô cùng phấn khích trước màn hội ngộ bất ngờ của Lee Jung Hyuk và Yoon Se Ri tại Seoul, sau khi chàng quân nhân nhận được cuộc điện thoại đe dọa của Jo Chul Kang rằng hắn ta sẽ tới Nam Hàn để giết chết "chị đẹp".

Preview tập 11 Crash Landing On You

Liệu rằng khi ở Nam Hàn, không còn được sự hậu thuẫn từ cha và đơn phương độc mã bảo vệ người yêu ngay trên đất khách quê người, Lee Jung Hyuk sẽ đương đầu với Jo Chul Kang như thế nào mới có thể bảo vệ được Se Ri? Đón xem tập 11 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) sẽ được lên sóng vào lúc 20g00, thứ Bảy, ngày 1/2 trên kênh tvN.