Những lý do khiến "Crash Landing On You" càng hot về cuối: Bối cảnh mới, Son Ye Jin đổi thân phận, phải bảo vệ cho Hyun Bin

Trước khi tạo nên cơn sốt như hiện nay, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) từng bị dự đoán sẽ thất bại thê thảm vì khâu quảng bá kém hiệu quả cùng nội dung về chuyện tình Bắc Hàn - Nam Hàn không đủ sức thuyết phục. Thế nhưng bất ngờ thay, ngay từ ngày đầu lên sóng, tác phẩm đã chứng minh được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khi rating liên tục dẫn đầu trong khung giờ chiếu.

Với sức hút không tưởng đến từ bộ đội Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin) thì trong 6 tập cuối cùng của Crash Landing On You, khán giả sẽ có những lý do để không bỏ qua bộ phim đang gây sốt này.

Bối cảnh mới, Jung Hyuk bước vào thế giới của Se Ri

Ở nửa giai đoạn đầu của bộ phim, Yoon Se Ri trở thành vị khách không mời, đặt chân đến Bắc Hàn theo phương thức khó đỡ nhất. Tại đây, nữ tài phiệt đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy vui vẻ. Đặc biệt ở Bắc Hàn, Se Ri đã gặp được định mệnh đời mình chính là chàng quân nhân Lee Jung Hyuk.

Tuy nhiên ở nửa giai đoạn sau của bộ phim thì mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Se Ri trở về nhà và Jung Hyuk cũng bí mật vượt biên giới, tìm đến Seoul để gặp gỡ, bảo vệ Se Ri thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng chính là cú twist xoay chuyển tình huống, biến nàng tài phiệt từ thế bị động chuyển sang chủ động, phải bảo vệ người yêu tại quê hương của mình.

Ngoài ra, việc thay đổi bối cảnh từ quân thôn Bắc Hàn bình dị sang cuộc sống hiện đại của Nam Hàn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện tình lãng mạn của cả hai, khi mà giờ đây, khán giả sẽ không còn thấy những cảnh tình bể bình như Jung Hyuk đưa đón Se Ri trên chiếc xe đạp cũ kỹ hay những lần cả hai âm thầm lên thành phố hẹn hò chỉ vì sợ hàng xóm phát hiện.



Hội anh em cây khế của Jung Hyuk sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn?

Không riêng gì chuyện tình cảm của Jung Hyuk và Se Ri được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi, mà cuộc sống của biệt đội quân nhân F5 chắc chắn cũng có nhiều biến chuyển khi giờ đây tất cả đều đã đến Nam Hàn để làm nhiệm vụ bí mật.

Khó khăn về việc thay đổi lối sống, biệt đội quân nhân F5 còn chịu áp lực về thời gian khi họ buộc phải tìm cho được một người quân nhân mất tích, đào tẩu sang Nam Hàn, trong khi thời hạn để họ lưu trú ở đây lại không nhiều. Chính vì lẽ đó, nhiều khán giả đang rất tò mò, không biết hội anh em cây khế của Jung Hyuk có hoàn thành nhiệm vụ hay sẽ phải nhận lệnh trừng phạt của cấp trên nếu không tìm ra được người quân nhân này?

Mối đe dọa của Jung Hyuk và Se Ri ngày càng gia tăng



Jo Chul Kang chính là mối nguy lớn nhất của Jung Hyuk và Se Ri càng về cuối phim, khi mà giờ đây hắn ta như con hổ sổng chuồng. Trong khi thù hận đối ngày càng một tăng cao thì việc làm giả cái chết cũng giúp hắn ta thoát khỏi sự kìm hãm của chế độ và luật pháp Bắc Hàn.

Bên cạnh đó, Jung Hyuk lúc này cũng đã mất đi sự hậu thuẫn từ bố khi đơn phương độc mã bảo vệ người yêu ngay trên đất khách quê người. Giữa tình cảnh ngày một éo le, nguy hiểm gấp bội, khán giả không khỏi lo sợ về một kết thúc bi kịch dành cho cặp đôi chính.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Crash Landing On You sẽ được phát sóng vào 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, trên kênh truyền hình tvN.