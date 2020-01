Rộ tin "tình cũ Lưu Diệc Phi" Song Seung Hun tái xuất, kết hợp với "hôn thê" của Hyun Bin (Crash Landing On You)

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin "tình cũ Lưu Diệc Phi" - Song Seung Hun sẽ có màn tái xuất trong năm nay với bộ phim truyền hình được chuyển thể từ bộ truyện tranh có tên Shall We Eat Dinner Together? của đài MBC. Đây cũng là dự án truyền hình đánh dấu sự trở lại của Song Seung Hun với nhà đài MBC sau 7 năm kể từ bộ phim When A Man Falls In Love được phát hành vào năm 2013.

Nhanh chóng sau đó, đại diện công ty chủ quản của Song Seung Hun là King Kong by Starship liền nhanh chóng phản hồi: "Đúng là Song Seung Hun đã nhận được lời mời tham gia bộ phim, tuy nhiên nam diễn viên của chúng tôi vẫn đang trong quá trình cân nhắc nên chưa thể tiết lộ cụ thể".

Từ năm 2013 đến nay, Song Seung Hun chỉ tham vào các bộ phim của nhà đài tvN và OCN, thế nên thông tin nam tài tử chuẩn bị đóng phim của "ông lớn" MBC nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ngay sau khi thông tin "tình cũ Lưu Diệc Phi" tái xuất, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục tiết lộ thêm thông tin nữ chính đóng cùng với Song Seung Hun là Seo Ji Hye.

Seo Ji Hye đang là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả khi cô nàng đang góp mặt trong bộ phim truyền hình Crash Landing On You với vai diễn là nàng hôn thê Seo Dan của Jung Hyuk (Hyun Bin). Thế nên việc Seo Ji Hye được nhà đài MBC ưu ái gọi tên trong dự án truyền hình mới khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Theo như tờ Ilgan Sports, vai diễn của Seo Ji Hye trong Shall We Eat Dinner Together? có tên là Woo Do Hee, người từng trải qua 2 cuộc tình nhưng đều không thành khiến trái tim cô tan vỡ.

Shall We Eat Dinner Together? được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Hàn Quốc kể về một cặp đôi gặp nhau trong hoàn cảnh khá kỳ lạ. Cô gái vừa chia tay bạn trai lâu năm, còn chàng trai gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài. Họ vô tình đến một quán ăn và nhân viên quán tưởng rằng cả hai là một cặp đôi đang yêu nhau nên đã mang ra suất ăn tình nhân.

Tại đây, cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý dùng bữa cùng nhau, dù trước đó chưa hề quen biết. Kể từ đó họ quen nhau, luôn muốn được gặp nhau để dùng bữa tối và kể cho nhau nghe về chuyện tình bi thương của mỗi người.

Poster chính thức của bộ truyện tranh Shall We Eat Dinner Together?

Shall We Eat Dinner Together? dự kiến sẽ lên sóng vào giữa năm nay trên đài MBC.