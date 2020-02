Covid-19: Singapore có trường hợp đầu tiên trên thế giới cùng lúc mắc cả virus corona và sốt xuất huyết

Ngày 20/2 vừa qua, Bộ Y tế Singapore xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên trên thế giới cùng lúc mắc 2 bệnh: vừa nhiễm Covid-19, vừa mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân này là 1 người phụ nữ 57 tuổi, sống tại phía Tây Singapore.

Bà là trường hợp nhiễm corona số 82 của nước này, ban đầu bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong (nằm ở Jurong East, Singapore), vào ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên 3 ngày sau, bà được xác định là đã dương tính với virus corona, sau đó được đưa ngay vào phòng cách ly. Lần xét nghiệm lại vào hôm 20/2 cho kết quả tương tự, và bệnh nhân được xác nhận mắc virus corona chủng mới.

Bộ Y Tế Singapore khẳng định không thể có sự nhầm lẫn, ca số 82 là trường hợp đầu tiên cùng lúc mắc cả virus corona và sốt xuất huyết.

Để phòng ngừa lây lan, tất cả các bệnh nhân điều trị cùng khu với ca số 82 đều được nằm phòng cách ly và đều đã được làm xét nghiệm chẩn đoán virus corona vào hôm 19/2.

Khách du lịch tham quan Công viên Merlion ở Singapore hồi cuối tháng 1/2020. (Nguồn: Reuters)

Bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết thường có biểu hiện sốt và phát ban, nhưng không có triệu chứng về hô hấp. Trong khi đó, các triệu chứng của bệnh Covid-19 bao gồm ho, sổ mũi, đau họng và khó thở.

Trong thời điểm đang phải vật lộn với virus corona, Singapore vẫn phải đau đầu khi đối phó với sốt xuất huyết, chủng huyết thanh 3, gọi là DenV-3 (chủng này ít gặp, chủ yếu là sốt xuất huyết chủng huyết thanh 1 và 2).

Trang Asia One cho biết, kể từ 12/2019 đến nay, số ca nhiễm sốt xuất huyết ở Singapore tăng theo tuần. Thậm chí, cơ quan Môi trường Quốc gia còn đánh giá dịch sốt xuất huyết ở nước này có thể còn lan rộng hơn Covid-19 bởi mỗi tuần Singapore ghi nhận thêm khoảng 300-400 ca nhiễm sốt xuất huyết mới. Trong năm nay, số ca sốt xuất huyết của nước này đã cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, có 1.723 trường hợp được báo cáo trong 5 tuần đầu tiên của năm 2020 so với con số 1.057 trường hợp của năm 2019.

Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 21/2 Singapore đã ghi nhận 85 trường hợp nhiễm virus corona. Trường hợp mới nhất là một công dân Trung Quốc 36 tuổi nhưng gần đây không có lịch sử đi lại tới Trung Quốc. Nước này đã chữa khỏi và xuất viện cho 37 trường hợp, hiện vẫn còn 48 bệnh nhân được điều trị, có 4 ca đang trong tình trạng nguy kịch.



Trên toàn thế giới, đến nay 76.184 trường hợp mắc, 2.244 người chết và 17.780 người hồi phục. Hầu hết đều là người Trung Quốc đại lục.

*Cập nhập thông tin về dịch Covid-19 nhanh nhất tại đây!