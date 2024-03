Công ty quản lý Han So Hee tuyên bố kiện kẻ tung tin bịa đặt, tiết lộ tình trạng đáng lo của nữ diễn viên

Ngày 18/3, Chosun Ilbo đưa tin công ty quản lý của Han So Hee đã đưa ra quan điểm về drama tình ái gây ầm ĩ dư luận những ngày qua của nữ diễn viên với Ryu Jun Yeol và Hyeri. Trong thông cáo gửi đến công chúng, công ty quản lý Han So Hee tuyên bố sẽ khởi kiện người đăng bài bịa đặt ác ý đời tư, có hành vi làm tổn hại danh tiếng của minh tinh My Name để bảo vệ nghệ sĩ.

Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết Han So Hee đang gặp vấn đề tâm lý sau nhiều ngày liên tiếp bị dân mạng tấn công bằng bình luận ác ý và những bài đăng mang tính suy đoán, bôi nhọ đời tư nữ diễn viên. Cũng trong thông cáo, theo công ty quản lý của Han So Hee, họ và nữ diễn viên đang suy ngẫm về vụ ồn ào cũng như điều khiến mọi người lo lắng khi ngôi sao sinh năm 1994 công khai mối quan hệ tình cảm. Phía công ty quản lý cam kết sẽ cố gắng đưa Han So Hee đi đúng hướng.

Công ty quản lý Han So Hee thông báo khởi kiện tài khoản có bài viết bịa đặt, bôi nhọ đời tư của nữ diễn viên

"Han So Hee là 1 diễn viên. Cô ấy rất biết ơn sự quan tâm của công chúng và luôn cố gắng đáp lại trọn vẹn tình yêu cũng như sự ủng hộ đã nhận được từ nhiều người.

Tuy nhiên, trước khi trở thành diễn viên, với tư cách là 1 con người, cô ấy đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tinh thần khi phải đối diện với những bài viết mang tính suy đoán và bình luận ác ý được viết bừa bãi trên không gian mạng. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ để chống lại những người làm hoen ố hoặc gây tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ, bất kể mức độ nghiêm trọng của nội dung độc hại.

Công ty chúng tôi và Han So Hee sẽ 1 lần nữa nhìn lại và suy ngẫm sâu sắc về những điều khiến mọi người lo lắng khi cô ấy công khai mối quan hệ tình cảm. Đồng thơi công ty quản lý chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp nữ diễn viên đi đúng hướng".

Ryu Jun Yeol - Han So Hee công khai hẹn hò vào ngày 16/3 nhưng không được công chúng ủng hộ. Đến sáng nay, Dispatch đã tung ảnh hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol tại Hawaii cùng chi tiết timeline làm sáng tỏ nghi vấn mỹ nhân My Name không là tiểu tam. Dispatch cho biết Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Hyeri đã lạnh nhạt, không gặp gỡ và không liên lạc trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023. Đến đầu tháng 11/2023, Ryu Jun Yeol - Hyeri mới quyết định "thực sự" chia tay và đưa ra thông báo tới công chúng.

Rồi chỉ 2 ngày sau khi thông báo chia tay, tài tử Reply 1988 đã gặp Han So Hee lần đầu tiên tại triển lãm ảnh cá nhân. Họ tìm hiểu và bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2024. Theo thông tin Dispatch đưa ra, có thể thấy Han So Hee không ngoại tình với Ryu Jun Yeol. Dù vậy, hiện công chúng vẫn "bán tín bán nghi" trước thông tin Dispatch đưa ra về mốc thời gian Han - Ryu gặp nhau lần đầu.

Theo timeline của Dispach, Han So Hee không phải tiểu tam. Cô gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với Ryu Jun Yeol khi anh đã chia tay bạn gái cũ Hyeri

Cũng theo Dispatch, mối quan hệ của Ryu Jun Yeol - Han So Hee được cho là đang khá căng thẳng. Tâm trạng của 2 nghệ sĩ đều bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi dính drama tình ái. Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã có buổi xuống phố "căng như dây đàn" tại Hawaii, không nói với ai 1 lời vào ngày 16/3. Sau đó, Ryu Jun Yeol đã đổi chuyến bay, 1 mình quay về Hàn Quốc vào chiều 17/3. Anh không về chung với Han So Hee như kế hoạch ban đầu. Mối quan hệ giông tố của Han So Hee - Ryu Jun Yeol khiến Dispatch phải nhắn nhủ: "Khi về Seoul, Hàn Quốc sẽ nhìn thấy 2 bạn bên nhau chứ không phải với điện thoại".

Sáng 18/3, Dispatch tung ảnh hẹn hò ở Hawaii của Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Loạt ảnh được chụp vào 16/3, đúng ngày minh tinh sinh năm 1994 và Ryu Jun Yeol xác nhận mối quan hệ tình cảm. Theo Dispatch, buổi hẹn hò của 2 diễn viên không hề vui vẻ



Trong buổi hẹn hò, minh tinh họ Han liên tục cúi đầu bấm, nhìn điện thoại trong khi Ryu Jun Yeol chỉ nhìn Han So Hee trong im lặng

Sau đó, Ryu Jun Yeol đã 1 mình quay về Hàn Quốc. Anh cúi gằm mặt tại sân bay. Về phía Han So Hee, cô vẫn còn ở Hawaii chưa về

Nguồn: Chosun Ilbo