Dispatch khui ảnh Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò nhưng Sơn Tùng cũng được netizen réo gọi, chuyện gì đây?

Ngày 18/3, Dispatch gây chấn động dư luận khi tung ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol (Reply 1988) tại Hawaii, Mỹ. Loạt ảnh được chụp khi 2 diễn viên xuống phố sau 1 ngày xác nhận mối quan hệ (16/3). Trên kênh TikTok của Dispatch, video tung ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol khiến fan Việt Nam không khỏi bất ngờ khi lướt trúng.

Dispach gây bàn tán xôn xao khi chèn điệp khúc bài hát Chúng Ta Của Tương Lai do Sơn Tùng thể hiện vào khoảnh khắc bên nhau của Han So Hee và Ryu Jun Yeol trong video trên TikTok. Không biết Dispatch vô tình tìm được ca khúc này hay do trang săn tin am hiểu nhạc Việt, nhưng việc nhạc của Sơn Tùng xuất hiện giữa drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol khiến đông đảo fan Việt cảm thấy "Thật thú vị". Tình cảnh của cặp Kbiz này hoàn trùng khớp với lời ca khúc của Sơn Tùng.

Nhạc Sơn Tùng bất ngờ được kênh TikTok của Dispacth sử dụng trong video công bố ảnh hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Chưa kể, Dispatch còn nhắn nhủ đến Han So Hee - Ryu Jun Yeol "Khi về Seoul, Hàn Quốc sẽ nhìn thấy 2 bạn bên nhau chứ không phải với điện thoại" hoàn toàn khớp với ý nghĩa câu hát "Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên, còn nguyên như lời ta đã hứa trước đây?" của Sơn Tùng.

Netizen Việt bày tỏ sự thích thú với màn chèn nhạc "hợp người, hợp hoàn cảnh" của Dispatch

Tại Việt Nam, khi drama tình tay 3 của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri nổ ra, không ít netizen cũng đã liên tưởng đến ồn ào tình ái từng gây chấn động showbiz Việt giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú. 2 vụ lùm xùm đời tư này gây chú ý vì nhiều chi tiết hao hao nhau khi đều là drama ầm ĩ showbiz, và người trong cuộc đều có động thái trên story được cho là "đá xéo" khi tình cũ có người yêu mới.

Việc Han So Hee bị cho là đăng đàn "cà khịa" Hyeri khiến netizen nhớ lại vụ Thiều Bảo Trâm từng đăng ảnh chiếc bánh kem trà xanh hồi đầu năm 2021. Khi đó, chính chủ chia sẻ: "Cảm ơn các em đã ở bên chị", còn hội bạn thì đăng đàn: "Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn", "Hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình". Đây cũng chính là nguồn cơn khiến cư dân mạng cho rằng Thiều Bảo Trâm và "bạn trai tin đồn" Sơn Tùng đã kết thúc sau 7 năm kín tiếng vì có người thứ 3. Sau đó, Sơn Tùng cũng vướng nghi vấn hẹn hò với "nàng thơ" Hải Tú.

Điểm khác biệt giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri với Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và cả Hải Tú chính là Ryu Jun Yeol trong cả 2 cuộc tình mới - cũ đều chọn công khai. Riêng "Sếp" lại chưa lần nào lên tiếng xác nhận mối quan hệ với ai dù lộ 7749 hint hẹn hò.

Vụ bánh kem "trà xanh" của Thiều Bảo Trâm từng gây chấn động Vbiz. Story của cô từng được netizen suy đoán là "đá đểu" Sơn Tùng khi anh có người yêu mới