Dispatch tung chi tiết timeline Ryu Jun Yeol - Hyeri đổ vỡ: Han So Hee là "tiểu tam" hay dính phải transit love?

Vào sáng ngày 18/3, "trùm cuối" Dispatch đã ra tay tung loạt ảnh độc quyền Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii. Cặp đôi đi hẹn hò mà bầu không khí "căng như dây đàn", vì loạt ảnh này được chụp vào ngày 16/3 - 1 ngày sau khi tin tức hẹn hò của họ được đăng tải. Đồng thời, "hung thần" này cũng hé lộ luôn chi tiết các mốc thời điểm trong mối quan hệ của Hyeri - Ryu Jun Yeol để góp phần làm rõ tin đồn đôi này bị Han So Hee chen ngang.

Theo đó, cặp đôi Reply 1988 đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí Ryu Jun Yeol còn không đến dự tiệc sinh nhật bạn gái. 1 người thân quen của cả 2 cho biết: "Họ không phải kiểu hay chia sẻ chuyện yêu đương, nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Họ thường xuyên liên lạc nhưng tần suất nhìn vào điện thoại ngày càng giảm dần. Ryu Jun Yeol còn không đến tiệc sinh nhật của Hyeri. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí bất thường".

Cặp đôi vẫn tụ họp với bạn bè vào khoảng tháng 1/2023 nhưng tỏ thái độ xa cách. Sau đó, Ryu Jun Yeol không đến tiệc sinh nhật của Hyeri vào tháng 6/2023

Họ gần như không gặp gỡ hay liên lạc từ tháng 6-9/2023. Đến tháng 11, cặp đôi quyết định chia tay và đưa ra thông báo

Dispatch tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi gần như không liên lạc hay gặp gỡ. Mối quan hệ này đã kéo dài 7 năm nên nói lời chia tay là điều không hề dễ dàng. Phải đến đầu tháng 11/2023, Ryu Jun Yeol - Hyeri mới quyết định "thực sự" chia tay và đưa ra thông báo tới công chúng.

Rồi chỉ 2 ngày sau khi thông báo chia tay, tài tử Reply 1988 đã gặp Han So Hee lần đầu tiên tại triển lãm ảnh cá nhân. Người dẫn Han So Hee đến triển lãm là nhiếp ảnh gia Park Ye Eun. Park Ye Eun là bạn thân của Han So Hee và cũng biết rõ về Ryu Jun Yeol. Nhiếp ảnh gia này cũng là 1 trong 5 người tham gia chuyến đi Hawaii tai tiếng này.

Han So Hee gặp Ryu Jun Yeol lần đầu vào ngày 15/11/2023, chỉ 2 ngày sau khi anh chia tay Hyeri

Theo thông tin Dispatch đưa ra, có thể thấy được rằng dù Han So Hee không ngoại tình với Ryu Jun Yeol, nhưng tình huống này không khỏi khiến cư dân mạng liên tưởng tới "transit love". Transit love là thuật ngữ phổ biến ở Hàn, ý chỉ 1 người "say nắng" người khác khi đang có người yêu, lúc chia tay người cũ thì nhanh chóng hẹn hò với người mình "say nắng" trước đó mà không mất nhiều thời gian đau khổ. Chỉ sau 1 tháng chia tay Hyeri, Ryu Jun Yeol đã gặp gỡ Han So Hee và khoảng 2-3 tháng sau đó anh nhận ra tình cảm với bạn gái mới là nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân. Cả hai tiến đến mối quan hệ tình ái vào đầu năm 2024.

Chưa hết, cột mốc nhạy cảm "tháng 6 chia tay" trong mối quan hệ của Hyeri - Ryu Jun Yeol cũng được dân tình bàn tán không ngớt. Trong màn trả lời fan, Han So Hee cho biết bạn trai đã chia tay bạn gái cũ vào nửa đầu năm 2023. Han So Hee nói cô biết điều này thông qua 1 bài báo đăng vào tháng 6/2023. Sau khi vào cuộc "check VAR", netizen phát hiện không có bài báo nào như vậy, khiến Han So Hee quê độ và phải xóa bài.

Từ đây nhiều người nghi vấn Ryu Jun Yeol đã nói cho Han So Hee về cột mốc "tháng 6" này. Cột mốc tháng 6 trong mối quan hệ của cặp đôi Reply 1988 là điều công chúng hoàn toàn không biết đến cho đến khi Han So Hee tự tiết lộ. Theo Dispatch vào tháng 6/2023, Ryu Jun Yeol và Hyeri trở nên xa cách. Ở thời điểm đó, Ryu Jun Yeol và Hyeri chưa chính thức chia tay nhưng nam diễn viên đã coi mình là người độc thân, đối xử lạnh nhạt với Hyeri. Sâu chuỗi loạt dữ kiện, có thể thấy rằng Han So Hee không phải "tiểu tam", nhưng cô là nhân vật liên quan trong transit love của Ryu Jun Yeol.

Netizen cho rằng bùng binh "transit love" do Ryu Jun Yeol tạo ra bằng cách tự coi mình là người độc thân từ tháng 6/2023 và đi nói với Han So Hee điều đó

Dispatch kết luận: "Tất nhiên, từ góc nhìn của Hyeri, cô ấy có thể cảm thấy bị phản bội. Dù sao thì cả 2 đã tuyên bố chia tay vào tháng 11. Nhưng chưa đầy 4 tháng sau, tình cũ của cô ấy đã dẫn bạn gái hẹn hò tại Hawaii. Từ góc nhìn của Han So Hee, cô cảm thấy thật vô lý. Cô và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp nhau tại triển lãm tháng 11, nhưng chưa yêu nhau ngay. Cả 2 dần nảy sinh tình cảm khi nói về những tác phẩm nghệ thuật. Từ góc nhìn của Ryu Jun Yeol, đây là 1 điều đáng xấu hổ. Anh gặp 1 tình yêu mới, không hẳn là 'transit love', nhưng cảm thấy tiếc vì tình yêu này bị lộ quá sớm, gây nên 1 tình huống phức tạp".

Dispatch còn tung loạt ảnh chụp Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò vào ngày 16/3. Họ khá căng thẳng vì tin hẹn hò bị lộ, Han So Hee liên tục nhìn vào điện thoại

Nguồn: Dispatch