HOT: Rầm rộ bằng chứng Ryu Jun Yeol sống chung với Han So Hee chỉ sau 1 tháng chia tay Hyeri

Drama tình ái tay 3 giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn chưa hề hạ nhiệt. Dù Han So Hee đã phủ nhận cáo buộc "tiểu tam", nhưng cô vẫn bị nghi ngờ mập mờ với Ryu Jun Yeol từ trước khi cặp đôi Reply 1988 chính thức chia tay vào tháng 11. Mỹ nhân Nevertheless bị "hớ" nặng khi phát ngôn biết tin Hyeri - Ryu Jun Yeol chia tay từ đầu năm 2023 qua 1 bài báo vào tháng 6. Sau khi vào cuộc "check VAR", netizen phát hiện không có bài báo nào như vậy, khiến Han So Hee quê độ và phải xóa bài.

Đến nay, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục tìm ra loạt "hint" cho thấy Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò và sống chung từ tháng 12/2023. Tài khoản @komorebi0o soi ra Ryu Jun Yeol đăng ảnh 2 chiếc ly trong 2 ngày liên tiếp, còn kèm cả story chúc ngủ ngon chụp trên giường. Đồng thời, Han So Hee như thể cũng muốn "hét lên cho cả thế giới" bằng cách đăng ảnh có chữ "The love I need. The love I want. The love I feel. The love I have" (Tình yêu tôi cần, tình yêu tôi muốn, tình yêu tôi cảm nhận, tình yêu mà tôi có). Những "bằng chứng" này cho thấy cặp đôi không chỉ vừa mới bắt đầu từ đầu năm 2024 như Han So Hee nói mà đã sống chung chỉ sau 1 tháng sau khi Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri.

Netizen soi ra Ryu Jun Yeol đăng ảnh có 2 cốc nước trong 2 ngày liên tiếp tháng 12/2023

Nam diễn viên còn đăng ảnh chụp trên giường ngủ và lời chúc ngủ ngon

Còn Han So Hee như thể muốn "hét lên cho cả thế giới" về tình yêu

Điều này cho thấy rất có thể Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã qua đêm với nhau từ tháng 12/2023, không phải bắt đầu hẹn hò từ đầu 2024 như lời nữ diễn viên nói

Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa có cơ sở xác thực. Dù vậy, Han So Hee cũng đã mang danh "mỹ nhân nói dối" vì hàng loạt những hành động tiền hậu bất nhất. Ban đầu, cô mạnh miệng phủ nhận chuyện hẹn hò, còn đá đểu lại Hyeri. Nhưng đến sáng hôm sau, Han So Hee đành phải thừa nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Báo Hàn cũng vào cuộc "bóc phốt" thời điểm chia tay chính xác của cặp đôi Reply 1988, hoàn toàn khác xa với cột mốc Han So Hee nói.

Han So Hee đang chịu tổn hại nghiêm trọng vì drama tình ái. Cô mất 100.000 người theo dõi trên Instagram, "trạm tỷ" 200.000 người theo dõi tại Trung Quốc tuyên bố ngừng ủng hộ. Fanpage Việt Nam của nữ diễn viên cũng tạm dừng hoạt động. Từ mỹ nhân mang hình tượng độc lập, phóng khoáng không cần đàn ông, Han So Hee "tự hủy" bằng những phát ngôn bốc đồng. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol cũng bị chỉ trích là hèn nhát, không dám đối diện công chúng, để kệ cho tình cũ tình mới "chiến" nhau ồn ào.

Ryu Jun Yeol cúi gằm mặt trong ngày về Hàn Quốc, còn Han So Hee nhận "gạch đá" kịch liệt

