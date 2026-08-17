Kate Middleton có một "công thức" mặc đẹp cực dễ học: Không cần toàn đồ hiệu đắt đỏ vẫn toát lên vẻ sang trọng

Có một điều thú vị là nếu nhìn lại tủ đồ của Vương phi Kate trong nhiều năm qua, bạn sẽ thấy cô không chạy theo xu hướng thời trang thay đổi liên tục. Thay vào đó, cô trung thành với một công thức đơn giản nhưng gần như chưa bao giờ thất bại: Chọn những thiết kế vừa vặn, màu sắc tinh tế, phụ kiện tiết chế và ưu tiên sự chỉn chu hơn là phô trương. Chính sự nhất quán ấy khiến mỗi lần xuất hiện của Kate đều mang đến cảm giác sang trọng rất tự nhiên, dù không phải lúc nào cô cũng diện những món đồ có giá hàng chục nghìn USD.

Điều đầu tiên Kate luôn làm là chọn đúng phom dáng thay vì chạy theo xu hướng

Có thể dễ dàng nhận ra phần lớn trang phục của Vương phi Kate đều có đường cắt may gọn gàng. Dù là blazer, váy midi, áo khoác hay quần âu, mọi món đồ đều vừa vặn với vóc dáng thay vì quá ôm sát hoặc quá rộng.

Đây cũng là bí quyết đầu tiên giúp tổng thể trở nên cao cấp hơn. Một chiếc váy có giá vừa phải nhưng được may đúng kích cỡ cơ thể luôn tạo cảm giác chỉn chu hơn nhiều so với một thiết kế đắt tiền nhưng không phù hợp.

Kate cũng rất hiếm khi chạy theo những xu hướng chỉ nổi trong một mùa. Thay vào đó, cô ưu tiên những kiểu dáng kinh điển như váy chữ A, váy sơ mi, blazer ôm nhẹ, quần âu ống đứng hay áo khoác dáng dài. Những món đồ này gần như không lỗi mốt và có thể mặc đẹp trong nhiều năm. Đó cũng là lý do không ít bộ trang phục của Vương phi được mặc lại sau nhiều năm nhưng vẫn nhận được lời khen vì không hề tạo cảm giác cũ kỹ.

Bảng màu càng đơn giản càng dễ tạo cảm giác sang

Nếu để ý kỹ, tủ đồ của Kate Middleton hiếm khi xuất hiện quá nhiều màu sắc trong cùng một bộ trang phục. Cô thường lựa chọn các gam màu trung tính như trắng, kem, be, xanh navy, nâu, đen hoặc những màu đơn sắc như xanh cobalt, đỏ burgundy, xanh lá đậm...

Ngay cả khi mặc họa tiết, Kate cũng ưu tiên những họa tiết nhỏ, màu sắc hài hòa thay vì quá rực rỡ.

Đây là nguyên tắc được nhiều chuyên gia thời trang đánh giá rất cao bởi bảng màu tối giản luôn mang lại cảm giác đắt tiền hơn. Không cần sở hữu quá nhiều quần áo, chỉ cần biết phối những gam màu dễ kết hợp là tổng thể đã trở nên tinh tế.

Điều này cũng rất phù hợp với phụ nữ châu Á. Một chiếc váy màu kem, áo blazer trắng hay quần âu xanh navy đều là những món đồ dễ mặc, dễ phối và ít khi lỗi thời.

Không cần đồ hiệu từ đầu đến chân

Một trong những điều khiến phong cách của Kate được yêu thích là cô không ngại kết hợp trang phục từ các thương hiệu bình dân với những món đồ cao cấp.

Nhiều lần, Vương phi xuất hiện trong các thiết kế của Zara, Massimo Dutti, Hobbs, Boden hay & Other Stories thay vì chỉ mặc các thương hiệu xa xỉ. Thậm chí có những chiếc váy giá chỉ vài trăm USD nhưng vẫn nhanh chóng "cháy hàng" sau khi Kate mặc.

Thay vì tập trung vào logo, cô đầu tư vào chất liệu và đường cắt may. Một chiếc áo được là phẳng phiu, chất liệu đứng dáng và vừa vặn luôn tạo cảm giác sang hơn nhiều so với việc diện hàng hiệu nhưng phối đồ thiếu hài hòa.

Đây cũng là lý do nhiều stylist cho rằng nếu ngân sách có hạn, hãy ưu tiên mua ít nhưng chất lượng tốt thay vì cố chạy theo quá nhiều món đồ theo xu hướng.

Phụ kiện luôn vừa đủ, không bao giờ lấn át trang phục

Nếu phải chọn một từ để miêu tả cách Kate dùng phụ kiện, đó có lẽ là "tiết chế".

Cô thường chỉ sử dụng một đôi khuyên tai nhỏ, đồng hồ hoặc chiếc vòng tay mảnh. Túi xách cũng chủ yếu là những thiết kế cổ điển với kích thước vừa phải, dễ kết hợp trong nhiều hoàn cảnh.

Ngay cả giày dép cũng đi theo nguyên tắc tương tự. Kate nổi tiếng với việc đi đi lại lại nhiều đôi giày cao gót màu nude hoặc đen trong suốt nhiều năm. Màu sắc trung tính giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời phù hợp với hầu hết trang phục. Việc lặp lại phụ kiện không khiến hình ảnh của cô nhàm chán. Ngược lại, nó tạo nên dấu ấn cá nhân và thể hiện quan điểm tiêu dùng bền vững thay vì mua sắm liên tục.

Có một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng học từ Kate Middleton là dù xuất hiện trong những sự kiện lớn hay những chuyến công tác đời thường, cô luôn giữ quần áo phẳng phiu, tóc gọn gàng và tổng thể sạch sẽ.

Không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cũng hiếm khi thấy cô trang điểm đậm hay đeo trang sức quá nổi bật. Chính sự gọn gàng ấy khiến người đối diện tập trung vào thần thái thay vì chỉ nhìn vào quần áo.

Thực tế, cảm giác sang trọng không chỉ đến từ việc mặc gì mà còn đến từ cách mỗi người chăm chút cho bản thân. Một chiếc áo sơ mi được là phẳng, đôi giày sạch sẽ hay mái tóc được chải gọn đôi khi tạo khác biệt lớn hơn nhiều so với một chiếc túi hàng hiệu.

Phong cách của Vương phi Kate vì thế vẫn luôn được xem là hình mẫu dễ ứng dụng. Cô không xây dựng hình ảnh bằng những món đồ đắt đỏ hay các xu hướng thời trang ngắn hạn, mà bằng sự tinh giản, vừa vặn và nhất quán. Đó cũng là lý do sau nhiều năm, tủ đồ của Kate Middleton vẫn được đánh giá cao và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Muốn mặc đẹp như Kate, điều đầu tiên không phải là mua thêm quần áo, mà là học cách chọn đúng món đồ phù hợp với mình và mặc chúng thật chỉn chu.