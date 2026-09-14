Công chúa Sofia gây chú ý với diện mạo trẻ trung

Ngày 13/9/2026, Infanta Sofia của Tây Ban Nha xuất hiện tại chặng đua Spanish Formula 1 Grand Prix diễn ra ở Madring. Không lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ, con gái út của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia gây thiện cảm với một set đồ mang tinh thần tối giản, trẻ trung và có tính ứng dụng cao.

Điểm đáng chú ý trong diện mạo lần này là Sofia kết hợp nhiều món đồ đến từ các thương hiệu thời trang quen thuộc như Renatta&Go, Zara, Mango và Massimo Dutti. Cách phối đồ cho thấy cô ngày càng định hình phong cách riêng, thiên về những món cơ bản nhưng được lựa chọn và kết hợp khá tinh tế.





Sofia diện áo trắng chưa đến 1,2 triệu đồng nhưng vẫn trông rất thanh lịch

Món đồ nổi bật nhất trong set đồ của Sofia là áo blouse trắng xếp ly của Renatta&Go, có giá khoảng 39,95 euro (khoảng 1,2 triệu đồng).

Thiết kế blouse mang kiểu dáng nữ tính với phần xếp ly tạo độ mềm mại, nhưng không quá điệu đà. Sofia kết hợp chiếc áo trắng với thắt lưng da màu đen của Zara, tạo điểm nhấn ở phần eo và giúp tổng thể trang phục gọn gàng hơn. Đây cũng là kiểu phối khá đặc trưng của phong cách thời trang hoàng gia trẻ: Không cần logo lớn hay những món đồ đắt đỏ, chỉ cần phom dáng đẹp và cách kết hợp màu sắc hợp lý.

Sự tương phản giữa áo trắng và thắt lưng tối màu giúp bộ đồ có điểm nhấn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch cần thiết khi xuất hiện tại một sự kiện công cộng.





Chiếc túi Mango và giày Massimo Dutti tạo vẻ nữ tính

Hoàn thiện diện mạo, Sofia lựa chọn một chiếc clutch Mango màu be với phần quai xích, có giá khoảng 30 bảng Anh. Màu be khá ăn nhập với đôi giày ballerina bằng da mềm màu nâu hạt dẻ của Massimo Dutti, có giá khoảng 100 euro. Việc sử dụng những gam màu trung tính giúp tổng thể không bị quá cứng dù Sofia đang mặc blouse trắng và thắt lưng tối màu.

Đôi giày ballerina cũng mang đến nét nữ tính, trẻ trung hơn so với những kiểu giày cao gót hoặc giày mũi nhọn thường xuất hiện trong các sự kiện trang trọng. Nhìn tổng thể, Sofia tạo nên một set đồ khá dễ ứng dụng: Blouse trắng thắt lưng túi clutch ballerina. Đây đều là những món đồ có thể phối lại với nhiều trang phục khác trong tủ đồ.





Nếu phần trang phục của Sofia gây ấn tượng bởi sự đơn giản thì món phụ kiện đặc biệt nhất lại nằm ở bàn tay. Công chúa Tây Ban Nha đeo Signature Ring của Karen Hallam Jewelry, một thiết kế từng được Vương hậu Letizia sử dụng trước đó.

Chi tiết này khiến diện mạo của Sofia có thêm một kết nối thú vị với mẹ mình. Trong khi phần lớn trang phục lần này đều là những món đồ mới được ghi nhận, chiếc nhẫn lại mang một câu chuyện riêng bởi nó từng xuất hiện trên tay Vương hậu Letizia. Đây không phải lần đầu các thành viên trẻ trong Hoàng gia lựa chọn hoặc sử dụng lại những món phụ kiện từng thuộc về người thân. Những món đồ như vậy thường có giá trị đặc biệt bởi chúng không chỉ là phụ kiện hoàn thiện trang phục mà còn mang yếu tố gia đình và tính kế thừa. Trong trường hợp của Sofia, chiếc nhẫn nhỏ trở thành một chi tiết tinh tế giúp diện mạo của cô có thêm điểm nhấn mà không cần đến những món trang sức quá nổi bật.